F1, Max Verstappen: “Pole inaspettata, la macchina è andata più forte del previsto”

Max Verstappen per la seconda volta in pole position nel GP del Bahrain a Sakhir. Una qualifica lottata che ha visto una Ferrari competitiva, con Charles Leclerc in prima fila che avrebbe centrato la pole con il tempo fatto registrare in Q1. Il tre volte campione del mondo ha sfruttato anche la scia di Piastri in rettilineo per guadagnare qualcosa.

Queste le sue parole dopo le qualifiche in questo venerdì: “Era molto divertente guidare oggi, c’era molto grip sulla pista, ma con il vento negli ultimi due giorni è stato difficile mettere insieme il giro. Nel Q1 e nel Q2 la pista è migliorata e le prestazioni sono cresciute. Nel Q3 è stato più difficile, sono molto contento di essere in pole e sinceramente è anche un po’ inaspettata. La macchina in qualifica è andata più forte rispetto a quanto mi aspettassi e per questo sono molto contento”.

“C’era tanto da lottare con la macchina per trovare il bilanciamento giusto, alla fine ci siamo riusciti a trovare il set-up e abbiamo spinto bene, facendo uno step ulteriore sul giro secco. La gara? Anche in gara secondo me saremo tutti vicini, ma sembriamo più avanti rispetto agli altri e questa è la cosa più importante. Ho fiducia che potremo fare una grande gara”.

“Penso che abbiamo compiuto dei grandi miglioramenti verso la qualifica, è stato un crescendo in tutto questo fine settimana. I meccanici sono stati straordinari e mi hanno permesso di fare questo giro. I distacchi sono stati davvero minimi e penso che questo sia stato entusiasmante. Per domani ho fiducia che abbiamo una buona macchina. L’anno scorso era andata meglio e avevo migliori sensazioni“.