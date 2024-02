F1, Hamilton accende il Mondiale: miglior tempo in FP2 a Sakhir. Staccati Verstappen e la Ferrari

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2024 va in archivio per la Formula Uno con una sorprendente doppietta Mercedes, che si candida ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del round inaugurale. La FP2 ci ha fornito un quadro sicuramente più indicativo rispetto ai test e alla FP1, in condizioni simili (temperature fresche, in notturna) a quelle che i piloti troveranno nelle qualifiche e in gara.

Lewis Hamilton ha stampato il miglior tempo del giovedì a Sakhir in 1’30″374, dimostrando sin dal primo giro un ottimo feeling sul giro secco con la W15 e precedendo il compagno di squadra britannico George Russell di 206 millesimi nella simulazione di qualifica con gomme soft. Time-attack positivo per Aston Martin con il terzo posto di Fernando Alonso a 286 millesimi dalla vetta, mentre Lance Stroll ha fatto più fatica in ottava piazza a 0.517 dal leader.

Turno difficile da decifrare per la Ferrari, vicina ai migliori sul giro secco e nel gruppo di testa (che comprende però almeno 6-7 piloti) sul passo con la quarta posizione di Carlos Sainz a 0.395 e la nona di Charles Leclerc a 0.739 da Hamilton. Il monegasco della Rossa non è riuscito a mettere assieme un time-attack pulito con il secondo set di gomme soft, siglando la sua miglior prestazione al terzo tentativo.

Riscontri interessanti anche in casa McLaren, con l’australiano Oscar Piastri quinto a 0.410 e Lando Norris ultimo senza aver completato un giro veloce nella simulazione di qualifica con gomme C3. E la Red Bull? Per trovare il Campione del Mondo in carica Max Verstappen bisogna scendere fino al sesto posto con un gap di 477 millesimi, anche se l’olandese ha impressionato positivamente sulla gestione degli pneumatici nel long-run con un gran passo, mentre Sergio Perez è addirittura decimo a 741 millesimi.

CLASSIFICA FP2 GP BAHRAIN 2024 F1

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:30.374 4

2 George RUSSELL Mercedes+0.206 3

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.286 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.395 5

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.410 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.477 3

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.510 3

8 Lance STROLL Aston Martin+0.517 3

9 Charles LECLERC Ferrari+0.739 3

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.741 4

11 Alexander ALBON Williams+0.959 4

12 Daniel RICCIARDO RB+1.142 3

13 Logan SARGEANT Williams+1.341 4

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.390 3

15 Yuki TSUNODA RB+1.507 3

16 Pierre GASLY Alpine+1.577 2

17 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.627 4

18 Esteban OCON Alpine+1.653 2

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.674 5

20 Lando NORRIS McLaren+2.234 3