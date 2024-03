F1 TV8, a che ora in chiaro la gara del GP Bahrain 2024: programma diretta e differita

Si ricomincia: c’è grande attesa per vedere all’opera il dominatore del Mondiale 2023 di F1, il neerlandese Max Verstappen, che lo scorso anno vinse la graduatoria piloti davanti al compagno di squadra messicano Sergio Perez, secondo, ed alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton, terzo.

L’iberico Fernando Alonso, quarto nella scorsa stagione, proverà a dare filo da torcere agli avversari, ma non vorranno essere da meno la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, la McLaren del britannico Lando Norris e l’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz.

Domani, sabato 2 marzo, alle ore 16.00 italiane, andrà in scena la gara del GP del Bahrain: l’atto iniziale del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul tracciato di Sakhir e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Differita della gara in chiaro dalle 21.20 su TV8 HD e tv8.it.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2024

Sabato 2 marzo

16.00 F1, GP Bahrain: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita tv 21.20 su TV8 HD

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita 21.20 TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now, differita 21.20 tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Sabato 2 marzo

21.20-23.15 F1, GP Bahrain: gara – Differita in chiaro su TV8 HD e tv8.it