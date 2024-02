F1, c’è una Red Bull davanti, ma è la Racing di Ricciardo! FP1 interlocutorie a Sakhir

La stagione 2024 di Formula Uno è ufficialmente cominciata con lo svolgimento della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, round inaugurale del campionato. Sul circuito di Sakhir è andata in scena una FP1 abbastanza interlocutoria, perché disputata in condizioni completamente diverse rispetto a quelle che i piloti troveranno in qualifica e in gara (previste in notturna, con l’illuminazione artificiale).

Il miglior tempo del turno è stato firmato dall’australiano Daniel Ricciardo in 1’32″869 con la Racing Bulls, risultando il più veloce nella simulazione di qualifica con gomme soft davanti alle McLaren di Lando Norris (2° a 32 millesimi) e Oscar Piastri (3° a 244 millesimi), oltre al compagno di squadra giapponese Yuki Tsunoda (4° a 314 millesimi).

L’unica altra squadra ad aver provato il time-attack con la mescola più performante (la C3) è la Kick Sauber, che ha piazzato Valtteri Bottas in decima posizione assoluta a 0.485 e Guanyu Zhou solo in 15ma a 1.054 dalla vetta. Grande equilibrio tra i top team che hanno girato esclusivamente con le gomme medie (C2): Fernando Alonso, facendo il tempo più tardi rispetto agli altri e quindi con una pista migliore a livello di grip, è stato il più rapido con l’Aston Martin in quinta posizione overall a 324 millesimi da Ricciardo con una mescola di svantaggio.

Alle spalle dello spagnolo troviamo nell’ordine la Red Bull del Campione del Mondo Max Verstappen, 6° a 0.369 dalla testa, la Mercedes di George Russell, 7° a 0.382, la Ferrari di Charles Leclerc, 8° a 0.399, e la Mercedes di Lewis Hamilton, 9° a 0.433. Leggermente più staccato Carlos Sainz con l’altra Rossa in undicesima posizione a 0.516, precedendo di pochi centesimi la RB20 del messicano Sergio Perez. Grande attesa a questo punto per la FP2, che darà indicazioni più veritiere sui possibili valori in campo verso la qualifica e la gara.

CLASSIFICA FP1 GP BAHRAIN 2024 F1

1 Daniel RICCIARDO RB1:32.869 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.032 4

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.244 3

4 Yuki TSUNODA RB+0.314 3

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.324 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.369 4

7 George RUSSELL Mercedes+0.382 3

8 Charles LECLERC Ferrari+0.399 4

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.433 5

10 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.485 5

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.516 5

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.544 5

13 Alexander ALBON Williams+0.714 4

14 Lance STROLL Aston Martin+0.999 3

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.054 5

16 Logan SARGEANT Williams+1.344 3

17 Esteban OCON Alpine+1.938 4

18 Pierre GASLY Alpine+2.275 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.608 3

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+5.069 4