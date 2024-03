DIRETTA F1, GP Jeddah 2024 LIVE: Leclerc sogna la pole. Bearman supererà la Q1?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FORFAIT DI CARLOS SAINZ

I TEMPI DI RECUPERO DI SAINZ DOPO L’OPERAZIONE

CHI E’ BEARMAN, IL 18ENNE CHE SOSTITUISCE SAINZ

17.38 La grande curiosità è capire fin dove potrà spingersi il giovane Bearman. Già superare la Q1, a nostro avviso, sarebbe un risultato di rilievo.

17.35 Bearman fa parte dal 2022 della Ferrari Driver Academy. Nel 2021 vinse entrambi i Campionati italiano e tedesco di F4. Nel 2023 ottenne 4 successi (di cui una sprint) in F2.

17.32 La Ferrari, come sostituto di Sainz, si affida al 2005 (ancora 18enne) Oliver Bearman, pilota britannico che corre in F2 con il Team Prema.

17.29 Come saprete, Carlos Sainz non prenderà parte alle qualifiche a causa di un’appendicite. Lo spagnolo è già stato operato e dovrebbe rientrare regolarmente per il GP d’Australia fra due settimane.

17.25 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 18.00 inizieranno le qualifiche del GP di Arabia Saudita 2024 di F1.

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma odierno in tv e streaming

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Jeddah si prevede un time-attack particolarmente lottato e saranno i particolari, come al solito, a fare la differenza. Una pista che non darà chance e ogni minimo errore costerà pesantemente sulla prestazione e l’integrità della macchina.

Charles Leclerc e la Ferrari ci provano. Il monegasco e la Rossa hanno lavorato tanto per capire il funzionamento delle gomme in ottica gara nel primo giorno di prove libere. Il monegasco, nel caso specifico, si è concentrato sulla messa a punto con gomme morbide, tenendo conto che il degrado termico sia meno importante rispetto al primo appuntamento di Sakhir (Bahrain).

Da capire le condizioni di Carlos Sainz, ieri in difficoltà nel corso del day-1 per problemi gastrointestinali che ne stanno influenzando non poco la resa. La speranza dello spagnolo è di avere risposte migliori dal proprio fisico per avere un rendimento migliore anche in pista. Inutile dire che il favorito numero per la conquista della pole-position resta Max Verstappen.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida per la pole inizierà a partire dalle 18.00 italiane. Buon divertimento!