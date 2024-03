MotoGP, la pioggia rimanda le pre-qualifiche a domani. Marquez comanda la sessione, Bagnaia 12° non forza

È la pioggia la grande protagonista del venerdì del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Incredibile a dirsi, ma in mezzo al deserto vicino alla capitale Doha si sono aperti gli ombrelli, e non poco. Sul tracciato di Lusail, infatti, è caduta tanta pioggia prima del via di quelle che dovevano essere le pre-qualifiche. Per questo motivo, visti i tempi del tutto interlocutori considerando l’acqua in pista, la FP2 di domani diventerà il turno che deciderà la top10 che avrà modo di evitare la Q1 delle qualifiche. Per questo motivo la sessione ha dato modo ai piloti di saggiare le moto in edizione 2024 in configurazione da pioggia, anche se con il passare dei minuti l’asfalto è andato via via asciugandosi dando spunti interessanti a team e piloti.

La migliore prestazione l’ha messa a segno Marc Marquez (Ducati Gresini) con il tempo di 2:06.544 con 290 millesimi di margine sul connazionale Augusto Fernandez (Gas Gas Tech3), mentre è terzo il “Rookie maravilla”, Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 394, Quarta posizione per l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM) a 719 millesimi dalla vetta, davanti al compagno di team, il sudafricano Brad Binder a 801.

Sesto un altro spagnolo, Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) con un distacco di 840 millesimi, mentre è settimo il primo degli italiani, Enea Bastianini (Ducati Factory) a 892. Ottavo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 1.453, quindi nono Alex Marquez (Ducati Gresini) a 1.559, mentre completa la top10 il francese Johann Zarco (Honda LCR) a 1.777.

Si ferma in 12a posizione il campione del mondo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) che non ha forzato e ha chiuso a 1.950 da Marquez. Alle sue spalle Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 2.104, quindi è 14° Fabio Quartararo (Yamaha) a 2.158 davanti a Maverick Vinales (Aprilia) a 2.295.

Chiude al 16° posto Luca Marini (Honda Repsol) a 2.640, davanti a Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 2.855, mentre è 18° senza spingere al massimo il suo compagno di squadra Jorge Martin a 2.951. 19°, infine, Aleix Espargarò (Aprilia) a 3.233.