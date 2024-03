DIRETTA MotoGP, GP Lusail 2024 LIVE: FP rimandate alle 18.10, piove in Qatar!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.40 Per Marquez andrà valutato l’adattamento alla nuova moto dopo anni in Honda: l’inizio con la Ducati sia nei test che nella prima sessione di libere è stato sopra le aspettative e anche lui può essere della partita per il titolo.

17.36 Jorge Martin e Marc Marquez saranno i principali rivali: Martinator nella seconda parte del 2023 è stato superiore a Bagnaia, soprattutto per quanto riguarda le Sprint Race e le qualifiche.

17.32 Vedremo subito quali saranno i valori in gioco, almeno per quanto riguarda questo inizio di stagione. Bagnaia cercherà il tris Mondiale, ma non sarà assolutamente scontato perché la concorrenza è di qualità.

17.30 Una free practice che sarà già particolarmente importante per delineare quella che sarà la giornata di domani: fondamentale sarà infatti entrare nei primi 10 per evitare di passare dal Q1.

17.26 Si tratta della prima tappa di un Motomondiale che sarà lungo e faticoso: si parte da Lusail, la pista che ha visto esibirsi i piloti tre settimane fa negli ultimi test ufficiali.

17.23 Pre-qualifiche che cominceranno alle 18.10 visto il rinvio legato alla pioggia, che ha fatto slittare tutto il programma.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Free Practice (FP) del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Mondiale di MotoGP 2024.

Una sessione già fondamentale in vista delle qualifiche: nelle free practice si definiscono i nomi di coloro che entreranno direttamente nel Q2 e coloro invece che dovranno passare dal Q1. Fondamentale quindi entrare subito nei primi 10 nella seconda sessione di oggi per evitare delle complicazioni domani: il campione del mondo Francesco Bagnaia ha evidenziato un ottimo feeling con la sua moto durante i test ufficiali su questo tracciato tre settimane fa.

Sarà interessante vedere come si comporteranno i rivali: Enea Bastianini sembra finalmente a posto dal punto di vista fisico e quest’anno potrebbe stare molto più vicino a Pecco con la Ducati ufficiale. Così come altri due ducatisti potrebbero provare a giocarsi il Mondiale: Jorge Martin dopo l’ottima seconda parte di stagione scorsa che l’ha visto giocarsi il titolo fino all’ultima gara, e Marc Marquez, che deve adattarsi a una nuova moto dopo una carriera intera alla Honda.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle Free Practice (FP) del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Mondiale di MotoGP 2024. Si comincia alle 18.00. Buon divertimento!