Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming

Oggi domenica 17 marzo (alle ore 23.00) l’Italia affronterà la Scozia ai Mondiali 2024 di curling femminile. Dopo l’esordio di ieri contro l’Estonia e la partita pomeridiana contro la Svezia, prosegue l’avventura della nostra Nazionale sul ghiaccio di Sydney (Canada, non la nota località australiana). L’asticella si alza per le azzurre, chiamate a fronteggiare un’avversaria particolarmente quotata e insidiosa, in quello che potrebbe essere uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli incroceranno la formazione guidata dalla skip Rebecca Morrison, reduce dalle partite contro Norvegia e Nuova Zelanda. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, equilibrato e avvincente, che le vice campionesse d’Europa cercheranno di vincere in maniera autoritaria per continuare a sognare in grande in questa rassegna iridata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Scozia, match valido per i Mondiali 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Sydney sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA OGGI

Domenica 17 marzo

Ore 23.00 Italia vs Scozia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.