Calendario biathlon oggi in tv: orari mass start Canmore, startlist, programma, streaming

Oggi, domenica 17 marzo, ultima giornata di gare a Canmore (Canada), sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi nordamericane le prove sui quattro poligoni regaleranno non poche emozioni e saranno decisive per la conquista della Sfera di cristallo assoluta.

Sul versante femminile Lisa Vittozzi si presenta in vetta alla classifica generale, con 61 punti di margine nei confronti della norvegese Ingrid Landmark Tandrevold. La sappadina, impostasi sia nella sprint che nell’inseguimento, è intenzionata a chiudere il cerchio nel format con partenza in linea per chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Tra gli uomini si prospetta il solito dominio della Norvegia, capeggiata dal fuoriclasse Johannes Boe. Vedremo se Tommaso Giacomel, splendido secondo nella sprint, saprà far vedere le sue qualità. Tutto dipenderà dalla sua precisione nelle serie di tiro.

Le due Mass Start in programma sulle nevi di Canmore (Canada), validi per la Coppa del Mondo di biathlon, saranno trasmesse in diretta televisiva su Eurosport1 HD. Ci sarà la copertura streaming offerta da eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le prove.

CALENDARIO BIATHLON OGGI

Domenica 17 marzo (orari italiani)

18.10 12.5km Mass Start donne a Canmore (Canada) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

22.20 15km Inseguimento uomini a Canmore (Canada) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MASS START FEMMINILE CANMORE

1 VITTOZZI Lisa ITA 1 180

2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2 46

3 JEANMONNOT Lou FRA 3 150

4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 4 94

5 SIMON Julia FRA 5 100

6 HAECKI-GROSS Lena SUI 6 91

7 OEBERG Elvira SWE 7 54

8 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 8

9 VOIGT Vanessa GER 9 44

10 OEBERG Hanna SWE 11 81

11 ARNEKLEIV Juni NOR 12

12 HETTICH-WALZ Janina GER 13 68

13 BRORSSON Mona SWE 14 25

14 MAGNUSSON Anna SWE 15 54

15 VOBORNIKOVA Tereza CZE 16 50

16 LAMPIC Anamarija SLO 17 50

17 DAVIDOVA Marketa CZE 18 50

18 CHAUVEAU Sophie FRA 20 4

19 GANDLER Anna AUT 21 80

20 TOMINGAS Tuuli EST 22 4

21 DZHIMA Yuliia UKR 23 33

22 GUIGONNAT Gilonne FRA 24 75

23 JISLOVA Jessica CZE 25

24 BASERGA Amy SUI 26 16

25 LIE Lotte BEL 27 11

26 GROTIAN Selina GER 31 53

27 TRABUCCHI Beatrice ITA 52 48

28 SCHNEIDER Sophia GER 28 46

29 IRWIN Deedra USA 39 44

30 CHARVATOVA Lucie CZE 34 42

STARTLIST MASS START MASCHILE CANMORE

1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 180

2 BOE Tarjei NOR 2 105

3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 3 53

4 LAEGREID Sturla Holm NOR 4 16

5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 5 49

6 STROEMSHEIM Endre NOR 6 13

7 SAMUELSSON Sebastian SWE 7 115

8 JACQUELIN Emilien FRA 8 100

9 GIACOMEL Tommaso ITA 9 115

10 DOLL Benedikt GER 10 33

11 KUEHN Johannes GER 11 49

12 PERROT Eric FRA 12 96

13 PONSILUOMA Martin SWE 13 14

14 STRELOW Justus GER 14 51

15 NAWRATH Philipp GER 15 59

16 FILLON MAILLET Quentin FRA 16 56

17 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 17 28

18 CLAUDE Fabien FRA 18 37

19 STALDER Sebastian SUI 19 8

20 HORN Philipp GER 20 45

21 NELIN Jesper SWE 21 56

22 CLAUDE Florent BEL 22 20

23 BIONAZ Didier ITA 23 7

24 SOERUM Vebjoern NOR 24 14

25 FAK Jakov SLO 25 45

26 BOTN Johan-Olav NOR 32 81

27 SEPPALA Tero FIN 37 60

28 HOFER Lukas ITA 26 56

29 RIETHMUELLER Danilo GER 36 50

30 REES Roman GER 27 35