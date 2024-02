LIVE Tuffi, Mondiali 2024 in DIRETTA: tornano Tocci e Marsaglia, Biginelli/Pesce per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di tuffi a Doha, nella quale sarà assegnato il settimo titolo, quello del sincro femminile dalla piattaforma. Prima però è in programma il primo atto delle qualificazioni della gara dai 3 metri maschile che vedrà tornare sul trampolino gli azzurri Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, galvanizzati dalla conquista dell’argento iridato nel sincro dai 3 metri e contemporaneamente della qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi.

Il programma prevede per la mattinata la semifinale della gara dai 3 metri maschile con una presenza oceanica. Sono ben 70 gli atleti al via, livello elevatissimo, con i primi 18 che staccheranno il pass per la semifinale in programma domani. Tra loro, appunto, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che hanno già in tasca il biglietto per i Giochi di Parigi in questa gara e dunque potranno affrontarla con la giusta serenità e comunque con la voglia di proseguire nel migliore dei modi un Mondiale che ha già regalato loro grandi soddisfazioni. Favoriti, come al solito, i cinesi Wang e Xie, che difficilmente avranno rivali (per i cinesi questa gara è valida anche come selezione per i Giochi di Parigi). Per il terzo posto sul podio è battaglia aperta e non è escluso che anche gli azzurri, con una gara perfetta, possano inserirsi.

Nel pomeriggio si assegna il settimo titolo del mondiale in Qatar, quello del sincro donne dalla piattaforma. Sono ben 17 le coppie al via di questa gara che si preannuncia molto spettacolare, per l’Italia un duo giovanissimo che ha comunque l’ambizione di lasciarsi alle spalle qualche avversario, composto da Maia Biginelli, che ha appena conquistato il pass olimpico nella gara individuale dalla piattaforma e Irene Pesce che ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico nei giorni scorsi e tgenterà comunque di dare il massimo. Da battere ovviamente le cinesi Chen e Quan che si sono giocate l’oro ieri nella gara individuale, poi può accadere di tutto, con Corea del Nord, Gran Bretagna, Australia, Germania e Messico a giocarsi gli altri due posti sul podio

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di tuffi a Doha: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.00 con le qualificazioni dei 3 metri uomini, alle 16.30 è in programma la finale del sincro donne dalla piattaforma. Vi aspettiamo, buon divertimento!