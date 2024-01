WTA Brisbane, Aryna Sabalenka lascia solo 3 game a Lucia Bronzetti

Nel secondo turno del torneo WTA 500 di Brisbane 2024, in Australia, Lucia Bronzetti cede il passo alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding, la quale si impone con un netto 6-3 6-0 in appena 59 minuti di gioco.

Nel primo set l’equilibrio dura quattro game, nei quali però Bronzetti manca una palla break in apertura, ma poi tiene agevolmente il servizio, cedendo appena un quindici in due turni in battuta. Quando Sabalenka carbura, però, non c’è partita: parziale di 12 punti a 3 per la bielorussa (con break a 15 nel sesto game) e la numero 2 del mondo vola sul 5-2. Bronzetti resta aggrappata al parziale e trova il 3-5, ma Sabalenka al secondo set point chiude sul 6-3 in 35′.

Nella seconda partita l’inizio è da incubo per l’azzurra, che vede Sabalenka conquistare i primi 9 punti giocati e volare in un amen sul 2-0. L’azzurra cede il servizio a quindici sia nel terzo che nel quinto gioco, avendo poi un moto d’orgoglio soltanto quando la bielorussa va a servire per il match. Bronzetti si porta sullo 0-30, ma Sabalenka vince gli ultimi 4 punti giocati e, con un parziale complessivo di 24 punti a 5, conquista il set per 6-0 in 24′.

Le statistiche sottolineano la netta superiorità di Sabalenka, la quale vince 50 punti contro i 26 dell’azzurra, con la bielorussa che mette a segno anche 8 ace. Problemi al servizio per Bronzetti, che mette in campo soltanto il 44% di prime, fermandosi al 33% di punti vinti con la seconda.

Foto: LaPresse

