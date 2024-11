L’Italia è la quinta nazione a vincere Coppa Davis e BJK Cup nello stesso anno: padroni del tennis!

Padroni del tennis. L’Italia ha fatto bottino pieno nella settimana che ha messo in palio i massimi trofei per Nazionali: prima la Billie Jean King Cup conquistata dalle ragazze di Tathiana Garbin (Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan) e poi la Coppa Davis portata a casa dalla squadra maschile guidata da Filippo Volandri (Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Simone Bolelli).

Il cemento indoor di Malaga si è tinto di azzurro e il Bel Paese si rende protagonista di una doppia festa nella stessa stagione, come mai era riuscito a fare nella storia: gli uomini avevano alzato al cielo la mitica Insalatiera soltanto nel 1976 e nel 2023, mentre le donne avevano cantato l’Inno di Mameli nel 2006, 2009, 2010, 2013 e lo scorso anno avevano perso l’atto conclusivo contro il Canada. Si tratta di un micidiale uno-due che rappresenta la ciliegina sulla torta di una stagione memorabile.

Jannik Sinner ha vinto due Slam (Australian Open e US Open) e ha chiuso l’annata agonistica da numero 1 del mondo, Jasmine Paolini ha disputato due atti conclusivi nei Slam (Wimbledon e Roland Garros) e ha terminato il 2024 da numero 4 del ranking WTA (eguagliando lo storico record. La toscana ha conquistato la medaglia d’oro in doppio insieme a Sara Errani alle Olimpiadi di Parigi 2024, Lorenzo Musetti si è messo al collo il bronzo a cinque cerchi in singolare.

L’Italia è così diventata la quinta Nazione a vincere Coppa Davis e Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) nello stesso anno, laureandosi Campione del Mondo sia al maschile che al femminile a distanza di qualche giorno. In passato c’erano riuscite soltanto gli USA per ben sette volte (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990), l’Australia in tre occasioni (1964, 1965, 1973), la Cechia nel 2012 e la Russia nel 2021.