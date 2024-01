United Cup 2024, Italia-Francia 0-2: Caroline Garcia piega Jasmine Paolini ed elimina gli azzurri. Transalpini ai quarti

Nel singolare femminile del tie tra Italia e Francia, valido per il Gruppo D della United Cup 2024 di tennis, giocato a Sydney, in Australia, la transalpina Caroline Garcia piega l’azzurra Jasmine Paolini con lo score di 6-4 5-7 6-4 in due ore e diciotto minuti, e consegna il punto del 2-0 ai francesi, che vincono il raggruppamento e volano ai quarti. L’Italia abbandona la competizione, mentre la Germania resta in corsa per il posto di miglior seconda dei gironi giocati a Sydney: la Croazia è eliminata nel confronto con i tedeschi, i quali ora devono guardare all’esito del Gruppo B per un’eventuale qualificazione ai quarti.

Nel primo set si nota la differente cilindrata tra le due giocatrici: la francese gestisce meglio le alte velocità e nello scambio di forza ha la meglio. È così che arriva il break del terzo game in suo favore, per demerito anche di Paolini, andata fuori giri nel tentativo di tenere a bada l’avversaria. La toscana non demorde e, con alcune giocate pregevoli, come uno splendido lob, recupera il break di ritardo nel sesto game. La battuta, però, non è amica dell’azzurra, e i colpi potenti di Garcia sono una sentenza: arriva un altro break nel gioco successo e lo strappo è decisivo ai fini della frazione, vinta per 6-4 in 40′ dalla numero 20 del mondo, la quale a referto mette tra l’altro 6 ace.

Nel secondo parziale la tennista italiana è più aggressiva, dando maggior profondità ai propri colpi: con alcuni vincenti strepitosi di rovescio, Paolini strappa il servizio alla rivale nel quarto game, volando poi sul 4-1 non pesante. La reazione della francese però non si fa attendere, e la prima in battuta latita per l’italiana. Si ritorna così sul 4-4, poi arriva una breve interruzione per un malore di una spettatrice sugli spalti, e dopo alcuni minuti riprende la sfida. Paolini rientra meglio in partita, è bravissima ad arginare la potenza di Garcia, e nel dodicesimo game trova delle risposte fulminanti che valgono il break e, di conseguenza, la frazione sul 7-5 in 52′.

Nella frazione decisiva l’azzurra tiene il servizio in apertura a quindici, mentre la transalpina dal 40-0 si fa trascinare ai vantaggi prima di siglare l’1-1. Nel terzo game Paolini dal 30-15 perde tre punti consecutivi ed è costretta a cedere la battuta, con la francese che conferma lo strappo a zero per il 3-1. Nel quinto game la tennista italiana manca la palla per il 2-3 e Garcia ai vantaggi è spietata, firmando un altro strappo e portandosi sul 4-1 pesante, ma Paolini subito recupera uno dei due break di ritardo togliendo la battuta all’avversaria, poi tiene il servizio riportandosi sul 3-4. Nell’ottavo gioco la transalpina deve risalire dallo 0-30, Paolini la trascina ai vantaggi, ma Garcia trova lo spunto che vale il 5-3. L’azzurra rapidamente trova il 4-5, poi la francese va a servire per il match e non lascia alcuno spiraglio all’azzurra, tenendo la battuta a zero e conquistando la vittoria per 6-4 dopo 46′.

Le statistiche indicano come l’italiana vinca più punti, 93 contro 90, rendendo meglio della transalpina con la seconda di servizio, con la quale ottiene il punto nel 61% dei casi contro il 45% di Garcia. La transalpina fa meglio con la prima in campo, 72% contro 65%, aggrappandosi spesso al servizio nei momenti delicati e siglando 11 ace. La francese non riesce a salvare nessuna delle palle break concesse, ma ne converte 5 delle 8 avute a disposizione.

