Tathiana Garbin: “Tennis insegnante favoloso, ho superato le difficoltà: in forza per seguire la squadra”

Tathiana Garbin ha festeggiato da capitana la conquista della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali di tennis femminile. La tecnica ha guidato l’Italia verso il trionfo sul cemento indoor di Malaga, dove Jasmine Paolini e compagne hanno alzato al cielo il prestigioso trofeo. Grande soddisfazione manifestata ai microfoni di Rai 2 alla vigilia della finale di Coppa Davis tra Italia e Olanda: “Ci tenevamo tanto, era un obiettivo che volevamo tanto, lo abbiamo conseguito con un spirito di squadra fortissimo“.

Tathiana Garbin ha anche affrontato un tumore nell’ultimo anno: “Il tennis è un insegnante favoloso perché ti insegna quelli che sono i valori e costruire un carattere forte attraverso le difficoltà, mi ha insegnato a essere tenace, a non mollare, a rifiutarsi di mollare. Sono valori che mi sono serviti durante un periodo davvero difficile della mia carriera e che ho superato: ora bisogna superare i canonici cinque anni, ma mi sento forte e in forza per continuare a seguire questa squadra“.

L’azzurra si sta cimentando anche nel ruolo di scrittrice: “Sto scrivendo un libro. Sono un po’ spinta ad aiutare le persone, ci sono persone che mi hanno scritto durante questo periodo difficile per confrontarsi su come affrontare questi periodi difficili. Ho imparato tanto e voglio trasferirlo un po’ e penso che ci sia un grande parallelismo tra tennis e vita”.

Un passaggio riguardo ai contemporanei grandi risultati ottenuti da uomini e donne: “Credo che ci sia stata una spinta che ci siamo dati a vicenda. Sinner, Berrettini e i tanti campioni che hanno permesso una visibilità molto forte al tennis e poi le giovani ragazze che sono cresciute nel frattempo. Abbiamo dato tempo a queste ragazze di crescere. Nel calcio dopo le prime difficoltà si cambia allenatore, la nostra classe dirigente ci ha dato modo di lavorare con tranquillità, sono grata alla Federazione che mi ha dato spazio e tutto è andato per il meglio“.

La capitana ha poi approfondito: “Quando termini la tua professione da tennista e inizi ad allenare vuoi trasferire dei valori importanti, credo che essere tenaci e non mollare, pensare sempre in maniera propositiva e credendoci anche quando i risultati non parlano. L’abilità di un grande campione è quello di crederci e continuare a lavorare tutti i giorni: questo è stato il nostro segreto, crediamo molto nel lavoro e questo ha pagato in termini di risultati“.

Tathiana Garbin ha poi concluso: “A me piace vedere queste ragazze con il sorriso, hanno superato tutte le difficoltà con il sorriso, sono grate di quello che fanno, sanno che sono fortunate perché riescono a fare uno sport che è un lavoro e anche una grande passione. Sono mosse da una grande passione che dà la forza, è la nostra fortuna di avere campionesse non soltanto in campo ma nella vita“.