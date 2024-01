WTA Adelaide 2024, risultati 10 gennaio: Jelena Ostapenko elimina Caroline Garcia nel big match degli ottavi

Con la necessità di giocare la finale sabato 13, visto l’inizio degli Australian Open anticipato a domenica 14, si sono disputati oggi tutti gli ottavi di finale del torneo WTA 500 Adelaide 2024 di tennis: il tabellone principale di singolare femminile è ormai orfano di italiane.

La numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina, regola la lucky loser iberica Cristina Bucsa per 6-3 7-5 ed affronterà la russa Ekaterina Alexandrova, che supera la connazionale Veronika Kudermetova con un duplice 6-4. L’ucraina Marta Kostyuk elimina la lucky loser statunitense Taylor Townsend per 6-3 2-6 6-4 e sfiderà la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 6, che nel big match di giornata supera la transalpina Caroline Garcia per 6-4 5-7 6-4.

La tedesca Laura Siegemund elimina la lucky loser romena Ana Bogdan per 6-4 7-5 e se la vedrà con la russa Daria Kasatkina, che rimonta la connazionale Anna Kalinskaya per 5-7 6-4 7-5, mentre l’altra qualificata russa Anastasia Pavlyuchenkova ribalta la contesa contro la qualificata ceca Katerina Siniakova per 2-6 6-3 6-2 e domani si confronterà con la statunitense Jessica Pegula, numero 2 del tabellone, che regola la connazionale Bernarda Pera per 4-6 6-2 6-3.

WTA 500 ADELAIDE 2024 – RISULTATI 10 GENNAIO

Elena Rybakina (Kazakistan, 1) b. Cristina Bucsa (Spagna, LL) 6-3 7-5

Ekaterina Alexandrova (Russia) b. Veronika Kudermetova (Russia, 8) 6-4 6-4

Marta Kostyuk (Ucraina) b. Taylor Townsend (USA, LL) 6-3 2-6 6-4

Jelena Ostapenko (Lettonia, 6) b. Caroline Garcia (Francia) 6-4 5-7 6-4

Laura Siegemund (Germania) b. Ana Bogdan (Romania, LL) 6-4 7-5

Daria Kasatkina (Russia) b. Anna Kalinskaya (Russia, Q) 5-7 6-4 7-5

Anastasia Pavlyuchenkova (Russia, Q) b. Katerina Siniakova (Repubblica Ceca, Q) 2-6 6-3 6-2

Jessica Pegula (USA, 2) b. Bernarda Pera (USA, LL) 4-6 6-2 6-3

Foto: LaPresse

