WTA Adelaide 2024, Jelena Ostapenko doma Daria Kasatkina, vince il torneo e torna in top 10

Torna ad esultare Jelena Ostapenko. La lettone festeggia il ritorno in top 10 dopo oltre cinque anni e mezzo, una vita fa, alzando al cielo il trofeo WTA di Adelaide: non c’è storia con Daria Kasatkina, che non riesce a tenerle mai testa con le sue traiettorie piatte e si deve arrendere con il punteggio di 6-3 6-2 durata solo 75 minuti.

Inizio frizzante, con palle break da una parte e dall’altra. Due giocatrici diverse, che tentano di giocarsi le proprie carte facendo male all’avversaria con i propri punti forti: Kasatkina muovendo la palla e allungando gli scambi, Ostapenko andando invece di potenza pura. Nei primi giochi è pari e patta, con break e controbreak tra secondo e terzo game, ma poi la lettone inizia a mettere i piedi in campo in maniera costante. La sua aggressività si traduce con quattro palle break nel sesto gioco, l’ultima è quella buona, e per la vincitrice del Roland Garros 2017 il primo set va in archivio.

E il canovaccio non cambia in avvio di seconda frazione, anche perché ogni volta che Kasatkina è costretta alla seconda, Ostapenko attacca di forza. Break immediato che viene poi replicato nel quinto game, con la lettone che veleggia sul 4-1 e servizio. Poi si disunisce un pochino, dando alla russa la possibilità di rientrare recuperando un break, ma di potenza rimette le cose a posto aiutata anche da Kasatkina che ha oggi una sinistra affinità con i doppi falli. La chiusura della partita è più laboriosa del previsto, con tre palle match non sfruttate a causa della fretta, ma poi arriva il dritto lunghissimo della russa che manda le due giocatrici a stringersi la mano.

Le statistiche ci vengono incontro a spiegare la partita soprattutto con il servizio. Per entrambe la seconda è una chimera, 10/25 per Ostapenko e 10/24 per Kasatkina, ma a fare la differenza è la prima, poiché la russa tiene comunque delle percentuali basse (15/29) che la portano a una resa minore al 50% in totale, mentre la lettone tiene almeno un buon 27/35 che la aiuta parecchio.

Foto: LaPresse

