Australian Open 2024, Nuria Brancaccio esce nel primo turno delle qualificazioni contro Harriet Dart

L’Italia saluta le qualificazioni del singolare femminile degli Australian Open 2024 di tennis: dopo l’eliminazione di Lucrezia Stefanini giunta ieri, nella notte italiana saluta il tabellone cadetto anche Nuria Brancaccio, che esce battuta dall’incontro con la britannica Harriet Dart, numero 12 del seeding, la quale si impone per 6-2 7-6 (4) in un’ora e quaranta minuti ed al secondo turno affronterà l’ucraina Yulia Starodubtseva.

Nel primo set ci sono tre break nei primi tre game, poi la britannica, dopo aver cancellato l’occasione per il 2-2, allunga sul 3-1 tenendo il servizio nel quarto gioco. L’azzurra manca l’occasione per il controbreak anche nel sesto game, poi nel settimo perde ancora la battuta ai vantaggi. Nell’ottavo gioco la britannica chiude i conti risalendo dal 15-30 e vincendo per 6-2 in 41 minuti.

Nella seconda partita ancora una volta i primi tre giochi sono vinti dalla tennista in risposta, e Dart poi si porta nuovamente sul 3-1 tenendo la battuta nel quarto game. Questa volta, però, l’azzurra centra il controbreak a quindici nel sesto game, riequilibrando il parziale. Senza ulteriori sussulti si va al tie break: scambio di minibreak in avvio, poi Dart dal 2-2 allunga sul 4-2. Brancaccio accorcia sul 3-4 e poi sul 4-5, ma la britannica vince gli ultimi due punti col servizio a disposizione e chiude sul 7-4 dopo 59 minuti.

Le statistiche premiano Dart, che vince 79 punti contro i 67 di Brancaccio, sfruttando 5 delle 8 palle break avute a disposizione e cancellandone 2 delle 5 concesse. L’azzurra mette a segno 24 vincenti e concede 25 gratuiti, mentre per Dart il conto recita 25-28. Brancaccio piazza il 65% (46/71) di prime in campo, ottenendo il 54% (25/46) di punti con la prima ed il 40% con la seconda (10/25, 2 doppi falli).

Foto: LaPresse

