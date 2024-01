WTA Adelaide 2024: Ostapenko in finale, Kasatkina ancora avanti senza giocare

Terminata in modo quantomeno particolare la giornata di semifinali al WTA 500 di Adelaide. In finale, infatti, ci vanno la lettone Jelena Ostapenko e la russa Daria Kasatkina. Come vedremo, però, se una ha dovuto effettivamente faticare sul campo, per l’altra non ce n’è stato bisogno.

In particolare, partiamo proprio dal caso di Kasatkina. Questo è decisamente particolare: dopo la tedesca Laura Siegemund, anche l’americana Jessica Pegula dichiara forfait per gastroenterite il che porta la russa in finale non giocando due match di fila, all’atto pratico.

Per quanto riguarda Ostapenko, invece, l’inizio con l’altra russa Ekaterina Alexandrova si compone di tre break nei primi quattro giochi. A uscirne meglio è però lei. I servizi non sono certo stabili, dato che ci sono palle break in ogni singolo game a parte il primo, ma la lettone riesce a dismpegnarsi meglio e a trovare anche il 6-2. Più lottato il secondo parziale: due volte Alexandrova va avanti di un break, nel primo e nel quinto gioco, e due volte viene ripresa, nel secondo e nel decimo. Il tie-break è un monologo di Ostapenko dal 3-3 in avanti.

Entrando nella finale, ad oggi il bilancio dei precedenti è nettamente a favore della lettone, che guida per 5-2. L’ultimo confronto è arrivato al Foro Italico di Roma: un 6-4 4-6 6-0 dai tratti particolari. E un obiettivo Ostapenko l’ha già raggiunto: la top ten. Vi rientrerà con certezza, mentre in caso di successo Kasatkina le si potrebbe accodare al numero 11.

