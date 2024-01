WTA Adelaide 2024, Alexandrova manda Rybakina ko, Pegula in semifinale a fatica

Tempo di semifinali ad Adelaide. Il torneo femminile ha le quattro giocatrici che sono ancora in lizza per il titolo, e tra di loro non c’è Elena Rybakina: la numero 1 del tabellone si arrende con un doppio 6-3 ad Ekaterina Alexandrova, che continua a dimostrarsi una giocatrice da tenere sempre in considerazione.

C’è comunque da dire che la kazaka ha giocato oggi una partita grigia, arrendendosi quasi immediatamente e forse ‘lasciando un po’ andare’ la partita dopo aver vinto a Brisbane e per presentarsi con un po’ di riposo in più agli Australian Open. Per Alexandrova la lettone Jelena Ostapenko, che ha vinto una dura battaglia contro Marta Kostyuk.

Nella parte bassa del tabellone invece suda sette camicie Jessica Pegula, che ha bisogno di tre set e due ore e mezza di partita per superare Anastasia Pavlyuchenkova in una partita combattutissima, da 215 scambi complessivi con la statunitense capace di vincerne uno in più. Per lei Daria Kasatkina, che ha approfittato del ritiro di Laura Siegemund prima di scendere in campo.

WTA ADELAIDE 2024, RISULTATI 11 GENNAIO

J. Ostapenko b. M. Kostyuk 7-5 6-3

D. Kasatkina b. L. Siegemund WALKOVER

J. Pegula b. A. Pavlyuchenkova 6-7 7-5 6-4

E. Alexandrova b. E. Rybakina 6-3 6-3

