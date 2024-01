Volley, Kamil Rychlicki non può fare le Olimpiadi con l’Italia! C’è un’ultima flebile speranza

A meno di clamorosi colpi di scena, Kamil Rychlicki non potrà essere convocato dall’Italvolley per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sicuramente una brutta notizia per il CT Ferdinando De Giorgi, che aveva già aperto le porte della Nazionale all’opposto lussemburghese attualmente impegnato in Superlega con la maglia dell’Itas Trentino.

Il 27enne nativo di Ettelbruck (in Lussemburgo) e di origini polacche, naturalizzato italiano dopo aver ottenuto la cittadinanza per meriti sportivi a fine 2022, non otterrà purtroppo il via libera della Federazione mondiale (FIVB) per l’eleggibilità in azzurro entro l’ultimo termine utile in ottica convocazione a cinque cerchi per una questione di pochi giorni a causa di un ritardo burocratico.

Il presidente della Federazione italiana (FIPAV) Giuseppe Manfredi, intervistato da Rai 2 dopo la recente finale di Coppa Italia a Casalecchio di Reno (Bologna), ha commentato così la possibilità di vedere Rychlicki a Parigi: “Credo proprio di no. È soltanto una questione di tempi purtroppo. La pratica del cambio di nazionalità sportiva è partita in ritardo, non certo per colpa nostra, quindi credo che non sarà possibile. Proveremo a trovare una soluzione con la FIVB, ma la regola non ce lo dovrebbe consentire. È una questione di pochi giorni, ma le regole sono queste e le dobbiamo rispettare tutti“.

Sfumato molto probabilmente l’obiettivo olimpico di Parigi 2024, a meno di una deroga in extremis della FIVB, l’Italia dovrà aspettare di fatto fino al 2025 per poter contare sull’apporto dell’opposto di Trento in un grande evento. Con il calendario del nuovo quadriennio, i Mondiali si svolgeranno infatti a cadenza biennale negli anni dispari a partire dal 2025.

Foto: Roberto Tommasini/IPA Sport