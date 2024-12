Dove vedere in tv Trento-Sada Cruzeiro, Finale Mondiale per club volley 2024: orario, programma, streaming

Trento affronterà il Sada Cruzeiro nella finale del Mondiale per Club 2024 di volley maschile, che andrà in scena domenica 15 dicembre (ore 18.30) a Uberlandia (Brasile). I Campioni d’Europa sfideranno i Campioni del Sudamerica nell’atto conclusivo che metterà in palio il tanto ambito trofeo: i dolomitici andranno a caccia del sesto sigillo iridato dopo quelli conquistati nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2018; i brasiliani inseguiranno la quinta apoteosi a tre anni di distanza dall’ultima festa.

I ragazzi di coach Fabio Soli si presenteranno all’appuntamento dopo aver travolto Civitanova con un secco 3-0 in semifinale, mentre in precedenza avevano dettato legge contro gli iraniani dello Shahdab Yazd e gli argentini del Ciudad Volley nella fase a gironi. Una volta avuta la certezza del primo posto in classifica, l’Itas ha risparmiato alcuni suoi titolari e ha perso al tie-break contro il Sada Cruzeiro, che si è così potuto qualificare alla fase a eliminazione diretta dopo che aveva ceduto contro gli asiatici.

Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, Trento si presenterà all’appuntamento con i favori del pronostico ma dovrà prestare la massima attenzione a un avversario decisamente ostico e abituato a certi palcoscenici. Riflettori puntati sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, sull’opposto Kamil Rychlicki, sul palleggiatore Riccardo Sbertoli. Dall’altra parte della rete spiccano il bomber Wallace, i centrali Lucas e Otavio, gli schiacciatori Vaccari e Rodriguinho.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Sada Cruzeiro, finale del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Uberlandia sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO TRENTO-SADA CRUZEIRO, FINALE MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Domenica 15 dicembre

Ore 18.30 Finale Mondiale per Club 2024 volley maschile: Itas Trentino vs Sada Cruzeiro – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA TRENTO-SADA CRUZEIRO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.