LIVE Trento-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: italiani e brasiliani si giocano il trofeo

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Sada Cruzeiro, finale del Mondiale per club di volley 2024. Ad Uberlandia (Brasile) l’Itas Trentino ed il Sada Cruzeiro si contendono il titolo iridato in una partita che si preannuncia spettacolare.

Italiani e brasiliani si affrontano per la seconda volta nel giro di pochi giorni. Nella terza giornata della fase a gironi il Sada Cruzeiro ha sconfitto in cinque set l’Itas Trentino (25-19, 21-25, 25-18, 16-25, 12-15), a cui però bastava conquistare un punto per garantirsi la vittoria del girone.

In semifinale il Sada Cruzeiro ha sconfitto la sorpresa del torneo, il Foolad Sirjan Iranian, in quattro set (25-23, 25-11, 23-25, 26-24). Trento ha avuto la meglio nella seconda semifinale della Cucine Lube Civitanova: l’Itas ha vinto il derby per 25-20, 28-26, 25-19 grazie ad una grande prestazione difensiva e ad una perfetta gestione di Sbertoli di tutti i propri attaccanti.

La finale del Mondiale per club 2024, in programma alle 18.30, vedrà affrontarsi la vincitrice dell’ultima champions league sudamericana e la finalista di quella europea. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Itas Trentino-Sada Cruzeiro con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di questa partita. Buon divertimento!