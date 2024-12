Trento-Sada Cruzeiro oggi, Finale Mondiale per club volley 2024: orario, tv, programma, streaming

Oggi domenica 15 dicembre (ore 18.30) si gioca Trento-Sada Cruzeiro, finale del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. A Uberlandia (Brasile) si assegna il prestigioso titolo iridato: i dolomitici dovranno vedersela contro i brasiliani per mettere le mani sul trofeo per la sesta volta nella propria storia, a sei anni di distanza dall’ultima esultanza. I Campioni d’Europa, che in semifinale hanno liquidato Civitanova, incroceranno i vibranti Campioni del Sudamerica in un testa a testa che si preannuncia rovente.

Le due squadre si sono già affrontate nell’ultima partita della fase a gironi, ma il risultato va preso con le pinze: l’Itas era già certa del primato nel girone dopo aver regolato gli iraniani dello Shahdab Yazd e gli argentini del Ciudad Volley, mentre i Campioni del Sudamerica erano obbligati a vincere dopo aver perso contro gli asiatici e si sono così imposti al tie-break approfittando anche dell’assenza di qualche titolare tra le fila della formazione guidata da coach Fabio Soli.

Trento si presenterà all’appuntamento con i favori del pronostico, ma dovrà stare decisamente attenta a un avversario insidioso e desideroso di laurearsi Campione del Mondo per la quinta volta nella propria storia. I Campioni d’Europa si faranno trascinare dal bomber Kamil Rychlicki, dai martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, dal regista Riccardo Sbertoli. I Campioni del Sudamerica possono puntare sull’opposto Wallace, sui centrali Lucas e Otavio, sugli schiacciatori Vaccari e Rodriguinho.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Sada Cruzeiro, finale del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Uberlandia sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO TRENTO-SADA CRUZEIRO, FINALE MONDIALE VOLLEY

Domenica 15 dicembre

Ore 18.30 Finale Mondiale per Club 2024 volley maschile: Itas Trentino vs Sada Cruzeiro – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA TRENTO-SADA CRUZEIRO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.