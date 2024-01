Virtus Bologna-Bayern Monaco oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

La Virtus Bologna torna in campo alla Virtus Segafredo Arena stasera per il diciottesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi mercoledì 3 gennaio alla Virtus Segafredo Arena – inizio del match alle ore 20:30 – contro i tedeschi del Bayern Monaco nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno della regular season 2023-2024.

La prima partita del 2024 per la Virtus Bologna è una sfida che può significare quarto successo consecutivo in Europa e consolidare ancor di più il secondo posto in classifica della squadra di Luca Banchi in Eurolega. Avversario di giornata un Bayern Monaco che, invece, è reduce da due ko e attualmente è al dodicesimo posto in classifica, con 8 successi e 9 sconfitte.

Palla a due che verrà alzata alla Virtus Segafredo Arena alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (Canale 205), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

CALENDARIO VIRTUS BOLOGNA-BAYERN MONACO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Mercoledì 3 gennaio

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-FC Bayern Monaco – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Max (Canale 205)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-BAYERN MONACO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Max (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

