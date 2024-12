Basket: Virtus Bologna ancora sconfitta in Eurolega, la Stella Rossa passa dopo un ultimo quarto irreale

La Virtus Segafredo Bologna perde per la dodicesima volta su 14 partite in questa stagione 2024-2025 di Eurolega. Finisce 87-94 alla Segafredo Arena, con la Stella Rossa che passa sotto gli occhi del suo ex allenatore Dusko Ivanovic, oggi seduto in tribuna in attesa di prendere le redini delle V nere (allenate per l’occasione da Nenad Jakovljevic, già vice di Banchi). 26 i punti di Isaiah Canaan a condannare la squadra bianconera, sempre più ultima e a cui non bastano per salvarsi i 25 di Tornike Shengelia.

I primi due punti arrivano dalla lunetta, e sono di Shengelia per fallo di Daum (che poi rischia di farsi parecchio male assieme a Cordinier). Kalinic apre le marcature da tre per la Stella Rossa, ma in generale c’è equilibrio quasi assoluto per larga parte del quarto d’apertura. Il primo vero assolo lo prova la Virtus con Cordinier e Diouf (19-13), poi arriva un controparziale di 0-5 firmato da Mitrovic e Miller-McIntyre per il 19-18.

Il secondo periodo comincia ancora nel segno dell’incertezza, con Canaan, Giedraitis e dos Santos che lanciano la Stella Rossa fin sul 19-25. Il parziale lo blocca Zizic, ma i serbi riescono, bene o male, a mantenersi avanti con tanto Mitrovic che è padrone del campo nei primi 4′. Anzi, gli ospiti potrebbero arrivare anche al +10, ma Giedraitis sbaglia da tre e di lì Shengelia inizia a far rientrare le V nere, sospingendo con sé anche Cordinier e Clyburn fino al 38-40. Canaan e Petrusev, però, portano il punteggio sul 38-44 all’intervallo.

Dobric è il primo a realizzare al rientro dagli spogliatoi, in quello che una volta era il suo canestro, ma ci pensano Shengelia e Zizic a tenere viva la Virtus. Lo sforzo in questo senso viene premiato, perché dal 46-52 arriva un parziale di 9-0 firmato Clyburn, Cordinier, Diouf. L’ambiente alla Segafredo Arena cambia eccome, il break continua e va fin sul 15-0 con anche Shengelia a unirsi. Teodosic trova Mitrovic per far ripartire la Stella Rossa, ma a 10′ dalla fine è Bologna che comanda: 63-57.

L’ultimo quarto inizia con uno show di Belinelli e Shengelia, che insegnano basket riuscendo a bucare più volte una difesa biancorossa incapace di leggere, a più riprese, l’attacco bianconero. Si va fin sul 71-63, che diventa 75-65 con Pajola che è ovunque. Sembra finita, è appena iniziata, perché Mitrovic, dos Santos e Canaan in un quasi lampo rimettono tutta la questione in equilibrio, e proprio una tripla di Canaan riporta la situazione in parità: 80-80 a 3’27” dalla fine. Shengelia rimette in marcia le V nere, ma Petrusev sorpassa dall’arco (82-83), ma si accendono Kalinic, Petrusev e Canaan. Tanta lunetta serve alla Stella Rossa per scappare via nei due minuti conclusivi, e alla fine è 87-94.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO 87-94

BOLOGNA – Cordinier* 13, Belinelli 3, Pajola 9, Clyburn* 19, Shengelia* 25, Hackett* 2, Grazulie ne, Morgan, Polonara, Diouf 6, Zizic* 10, Tucker ne. All. Jakovljevic

STELLA ROSSA – Miller-McIntyre* 3, Canaan 26, Teodosic, Davidovac 3, Mitrovic 21, Kalinic* 8, Dobric* 4, Daum* 3, Petrusev* 20, Giedraitis 1, Plavsic ne, dos Santos 5. All. Sfairopoulos