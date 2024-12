Baskonia-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket: orario, canale, streaming

Torna in campo in Eurolega la Virtus Segafredo Bologna per il quattordicesimo turno del torneo continentale e questa sera sarà in campo alla Buesa Arena di Vitoria contro il Baskonia. Match che arriva dopo sei sconfitte consecutive per gli emiliani che li ha lasciati in ultima posizione e che vedrà l’esordio ufficiale di Dusko Ivanovic sulla panchina delle V-Nere.

Belinelli e compagni arrivano all’appuntamento dopo la buona vittoria ottenuta a Milano in campionato contro l’Olimpia e sperano di cavalcare l’onda dell’entusiasmo per ritrovare il successo anche in Europa. Sperando di saper gestire le volate, con gli ultimi 5 match persi in Eurolega che hanno visto la Virtus cedere al massimo di 7 punti.

Il Baskonia, ex squadra allenata proprio da Ivanovic, ha invece uno score di 6 vittorie e 8 sconfitte e ha bisogno di vincere per continuare la rincorsa alla zona play-in. Spagnoli che hanno vinto 2 delle ultime tre partite giocate, ma ha uno score pericoloso di 2 successi nelle ultime 8 partite e si affiderà a Chima Moneke e Markus Howard per scardinare la difesa emiliana.

Palla a due che verrà alzata alla Buesa Arena di Vitoria alle ore 20:30 di giovedì 12 dicembre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025

Giovedì 12 dicembre

Ore 20:30 Baskonia Vitoria-Gasteiz – Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport