Vela, al via domani in Argentina i Mondiali ILCA 6: azzurre in lotta per la selezione olimpica

La stagione 2024 della vela olimpica entra subito nel vivo con i Campionati Mondiali del singolo femminile ILCA 6, in programma nelle acque di Mar del Plata (in Argentina) da venerdì 5 a mercoledì 10 gennaio. La rassegna iridata sarà valevole anche come evento globale di qualificazione a cinque cerchi, infatti assegnerà ben 7 quote non nominali per i Giochi di Parigi.

L’Italia non sarà protagonista della corsa ai pass, avendo già ottenuto la carta olimpica alla prima occasione utile durante i Mondiali unificati di Den Haag 2023 grazie al nono posto di una sorprendente Carolina Albano. La triestina però non ha il posto assicurato per le regate di Marsiglia e dovrà giocarsi la selezione olimpica con alcune connazionali di alto profilo.

Il Mondiale argentino rappresenta dunque un esame molto importante per le veliste azzurre in ottica convocazione per Parigi 2024. A Mar del Plata, oltre ad Albano, saranno impegnate con l’obiettivo di ben figurare anche Chiara Benini Floriani (campionessa nazionale assoluta in carica), Giorgia Della Valle, Sara Savelli, Matilda Talluri e Silvia Zennaro (che vanta già due partecipazioni olimpiche a Rio 2016 e Tokyo 2021).

Iscritte complessivamente 105 atlete provenienti da 47 Paesi diversi, per una flotta estremamente numerosa e competitiva. Tra le favorite principali per le medaglie possiamo citare le olandesi Marit Bouwmeester, Mirthe Akkerman e Maxime Jonker, la danese Anne-Marie Rindom, la svizzera Maud Jayet, l’ungherese Maria Erdi, la belga Emma Plasschaert, la svedese Josefin Olsson e l’australiana Mara Stransky.

Foto: Lapresse

