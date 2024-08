Vela, anche oggi poco vento alle Olimpiadi. Rinviate a domani le Medal Race della classe laser

Spira ancora pochissimo vento sull’acqua della Marina di Roucas-Blanc in Marsiglia, località che sta ospitando in questi giorni le gare delle classi laser maschile e femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per questo motivo le Medal Race, inizialmente pianificate per la giornata di oggi, sono state rinviate a domani, mercoledì 7 agosto.

Ricordiamo la situazione: in campo femminile la medaglia d’oro è già virtualmente nelle mani di Marit Bouwmeester che, in occasione dell’ultima prova delle Opening Series, ha raggiunto aritmeticamente il gradino più alto del podio. Vicinissimo l’argento anche per la danese Anne-Marie Rindom, mentre sarà lotta aperta per il bronzo tra la norvegese Line Flem Hoest, l elvetica Maud Jayet e la croata Elena Vorobeva. All’ultimo atto ci sarà anche l’azzurra Chiara Benini Floriani, attualmente settima e con l’ambizione di chiudere con una regata positiva.

In campo maschile per l’Italia sarà della partita anche Lorenzo Chiavarini, con purtroppo alcun risultato nelle mani per poter ambire alla lotta per la top 3, dove si sfideranno per il titolo il favorito australiano Matt Wearn, il cipriota Pavlos Kontides, il peruviano Stefano Peschiera e il britannico Michael Beckett (67).

L’orario di inizio delle due Medal Race verrà comunicato nelle prossime ore.