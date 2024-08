Vela, Benini Floriani vince la Medal Race ma resta fuori dal podio olimpico nell’ILCA 6

Chiara Benini Floriani chiude in bellezza la sua prima partecipazione olimpica e vince la Medal Race del singolo femminile ILCA 6, restando però fuori dalla zona podio nella classifica generale dei Giochi di Parigi 2024. Per arpionare la medaglia di bronzo sarebbe servita una difficile combinazione di risultati tra le sue avversarie, ma il secondo posto odierno della norvegese Line Flem Hoest ha cancellato questa ipotesi.

Bilancio comunque ampiamente positivo per la giovane trentina, quinta alle Olimpiadi in una flotta estremamente competitiva di 43 veliste. Benini Floriani ha un solo rimpianto, ovvero la nona e ultima regata di Opening Series (in condizioni di vento molto leggero), in cui è rimasta nelle retrovie lasciando sul piatto tanti punti e perdendo il treno della lotta per il bronzo.

Medal Race ininfluente per le prime due posizioni del podio, già assegnate aritmeticamente dopo le nove regate di flotta. Oro alla fuoriclasse olandese Marit Bouwmeester (secondo titolo e quarta medaglia olimpica della carriera), argento alla danese Anne-Marie Rindom (terza medaglia consecutiva a cinque cerchi dopo il bronzo di Rio e la vittoria di Tokyo), mentre la norvegese Line Flem Hoest ha difeso la terza piazza conquistando il bronzo.