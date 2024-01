Calendario sport 2024: programma, date, tutti gli eventi giornalieri mese per mese

Cari lettori di OA Sport, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è dei più sinceri, con l’auspicio che i prossimi dodici mesi siano ricchi di soddisfazioni e che vi portino grandi gioie nelle vostre vite. La speranza più sentita è che il 2024 ci offra una ritrovata serenità e che riesca a regalarci belle emozioni. Sarà un anno speciale per tutti gli appassionati di sport, visto che sarà un anno olimpico: saranno proprio le Olimpiadi di Parigi 2024 l’evento più importante, prestigioso e iconico dei prossimi dodici mesi, accompagnato dalle Paralimpiadi sempre nella capitale francese.

Sarà una stagione infarcita di eventi sportivi assolutamente da non perdere e da vivere con enorme passione. Si partirà già forte a gennaio con gli Europei di pallanuoto, poi a febbraio la partirà dei Mondiali di nuoto, pallanuoto, tuffi. Prima dei Giochi da non perdere gli Europei di atletica a Roma e gli Europei di calcio in Germania, ma anche gli Europei di nuoto e gli Europei di ginnastica artistica a Rimini. Saranno da seguire i Mondiali di beach soccer a febbraio e i Mondiali Indoor di atletica a marzo.

Il tennis è già incominciato con la United Cup e ci sarà poi da divertirsi con i quattro Slam (Australian Open a gennaio, Roland Garros e Wimbledon tra primavera e inizio estate, US Open a settembre), i vari tornei che ci terranno compagnia per tutto l’anno, le ATP Finals e la Coppa Davis a fine stagione. Ci sarà poi da divertirsi con tantissimo ciclismo: Classiche in primavera, Giro d’Italia a maggio, Tour de France a luglio, Vuelta di Spagna tra agosto e settembre, Mondiali a settembre.

Ricchissimo piatto per F1 e MotoGP, con due Mondiali mai così ricchi in termini di numeri di Gran Premi. Il Mondiale Superbike, il Mondiale Rally, la Dakar a inizio anno, poi la 24 Ore di Le Mans, la 500 Miglia di Indianapolis, il Motocross e anche le gare endurance (in alcune vedremo all’opera Valentino Rossi). Da evidenziare le varie competizioni di qualifiche ai Giochi Olimpici, entro luglio si scopriranno tutti i partecipanti alla rassegna a cinque cerchi.

I vari eventi per club in tutte le discipline, la Nations League di volley, il Sei Nazioni di rugby e tanto altro ancora. Va appuntato che alcuni sport hanno comunicato il proprio programma soltanto parzialmente. Sarà dunque un 2024 da urlo e da non perdere. Come da tradizione, OA Sport ha realizzato per voi un CALENDARIO completo di tutti gli eventi sportivi dell’anno! Ne abbiamo selezionati circa 1400 per non perdersi davvero nulla, per ricordare ogni manifestazione che più vi interessa e che vorrete vivere da vicino.

Sono presenti tutti i vari eventi: Mondiali, Europei e tappe di Coppa del Mondo di tutti gli sport olimpici; tutti i grandi eventi multisportivi dell’anno; i grandi Giri, le grandi Classiche di ciclismo, le tappe della Diamond League di atletica, tutti i tornei di tennis e di golf; le grandi manifestazioni di sport non olimpici; tutti i Gran Premi di Formula 1, MotoGP, Motocross, Superbike, Rally; tutti gli eventi imperdibili che si svolgeranno in Italia; gli appuntamenti clou della stagione invernale 2023-2024 (per quelli da ottobre in avanti bisognerà aspettare). E tanto altro ancora! Una guida completa tutta per voi, da scaricare e consultare comodamente ogni volta che vorrete, mese dopo mese, giorno dopo giorno.

CALENDARIO SPORT 2024: PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

DATE SPORT EVENTO LUOGO Date da definire BREAK DANCE Calendario da definire Varie sedi Date da definire SPORT ROTELLISTICI World Skate Games Sede da definire (Italia) Date da definire HOCKEY PISTA Mondiali Sede da definire (Italia) Date da definire TAEKWONDO Tornei Grand Prix Varie sedi Settembre-Dicembre GOLF Calendario PGA Tour da definire Varie sedi Ottobre-Dicembre SPORT INVERNALI Calendari da definire Varie sedi GENNAIO 25 dicembre-2 gennaio VELA Sydney-Hobart Australia 15 dicembre-3 gennaio FRECCETTE Mondiali Londra (Gran Bretagna) 28 dicembre-6 gennaio SALTO CON GLI SCI Tournée dei Quattro Trampolini Garmisch (Germania)/Oberstdorf (Germania)/Innsbruck (Austria)/Bischofshofen (Austria) 28 dicembre-7 gennaio TENNIS United Cup Australia 30 dicembre-7 gennaio SCI DI FONDO Tour de Ski Dobbiaco (Italia)/Davos (Svizzera)/Val di Fiemme (Italia) 31 dicembre-7 gennaio TENNIS ATP 250 Hong Kong Hong Kong (Cina) 31 dicembre-7 gennaio TENNIS WTA 500 Brisbane Brisbane (Australia) 1° gennaio CICLOCROSS X20 Trofee Baal (Belgio) 1-7 gennaio TENNIS ATP 250 Pune Pune (India) 1-7 gennaio TENNIS WTA 250 Auckland Auckland (Nuova Zelanda) 2-4 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Villach (Austria) 3-5 gennaio TENNISTAVOLO WTT Finals maschile Doha (Qatar) 3-10 gennaio VELA Mondiali ILCA 6 femminile Buenos Aires (Argentina) 4 gennaio CICLOCROSS X20 Trofee Koksijde 4-7 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Oberhof (Germania) 4-7 gennaio GOLF PGA Tour – The Sentry Kapalua (USA) 4-16 gennaio PALLANUOTO Europei maschili Dubrovnik/Zagabria (Croazia) 5-7 gennaio SPEED SKATING Europei Heerenveen (Paesi Bassi) 5-13 gennaio PALLANUOTO Europei femminili Eindhoven (Paesi Bassi) 5-19 gennaio MOTORSPORT Dakar Arabia Saudita 6 gennaio ATLETICA Cross del Campaccio (World Cross Tour) San Giorgio su Legnano (Italia) 6-7 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Adelboden (Svizzera) 6-7 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kranjska Gora (Slovenia) 6-7 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo Winterberg (Germania) 6-7 gennaio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Laas (Italia) 7 gennaio ATLETICA World Cross Tour (gold) Elgoibar (Spagna) 7 gennaio ATLETICA Maratona di Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti) 7 gennaio CALCIO FEMMINILE Supercoppa Italiana – Finale Cremona (Italia) 7 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Zonhoven (Belgio) 7 gennaio SKELETON Mondiali juniores Lillehammer (Norvegia) 8-12 gennaio SCI ALPINISMO Europei Flaine/Chamonix (Francia) 8-13 gennaio TENNIS WTA 500 Adelaide Adelaide (Australia) 8-13 gennaio TENNIS WTA 250 Hobart Hobart (Australia) 8-13 gennaio TENNISTAVOLO WTT Star Contender Doha (Qatar) 8-14 gennaio PATTINAGGIO ARTISTICO Europei Kaunas (Lituania) 8-14 gennaio TENNIS ATP 250 Adelaide Adelaide (Australia) 8-14 gennaio TENNIS ATP 250 Auckland Auckland (Nuova Zelanda) 9-14 gennaio BADMINTON BWF World Tour Super 1000 – Malaysia Open Kuala Lumpur (Malesia) 9-14 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Wengen (Svizzera) 10-14 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Ruhpolding (Germania) 10-14 gennaio LOTTA Ranking Series Zagabria (Croazia) 10-28 gennaio PALLAMANO Europei maschili Germania 11-14 gennaio GOLF PGA Tour – Sony Open Honolulu (USA) 11-14 gennaio GOLF DP World Tour – Dubai Invitational Dubai (Emirati Arabi Uniti) 11-14 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto femminile Parigi (Francia) 11-14 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto maschile Parigi (Francia) 11-14 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Flachau (Austria) 12 gennaio SKELETON Coppa del Mondo St. Moritz (Svizzera) 12-13 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage) Basilea (Svizzera) 12-14 gennaio CICLISMO Santos Tour Down Under (femminile) Australia 12-14 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Oberstdorf (Germania) 12-14 gennaio KARATE Serie A Atene (Grecia) 12-14 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Wisla (Polonia) 12-14 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Sapporo (Giappone) 12-14 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola femminile Tunisi (Tunisia) 12-14 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola maschile Tunisi (Tunisia) 12-14 gennaio SHORT TRACK Europei Gdansk (Polonia) 12 gennaio-10 febbraio CALCIO Coppa d’Asia Qatar 13 gennaio FORMULA E Round 1 – Mexico City Città del Messico (Messico) 13 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Scuol (Svizzera) 13-14 gennaio BOB Coppa del Mondo St. Moritz (Svizzera) 13-14 gennaio CICLOCROSS Campionati Nazionali Varie sedi 13-14 gennaio MOTORSPORT 24 Ore di Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti) 13-14 gennaio SLITTINO Coppa del Mondo (valida per Europei) Igls (Austria) 13-20 gennaio HOCKEY PRATO Tornei di qualificazione maschile alle Olimpiadi 2024 Valencia (Spagna)/Muscat (Oman) 13-21 gennaio HOCKEY PRATO Tornei di qualificazione femminile alle Olimpiadi 2024 Ranchi (India)/Valencia (Spagna) 13 gennaio-11 febbraio CALCIO Coppa d’Africa Costa d’Avorio 14 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Basilea (Svizzera) 14-20 gennaio TENNISTAVOLO WTT Contender Doha (Qatar) 15-28 gennaio TENNIS Australian Open Melbourne (Australia) 16-17 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Szczyrk (Polonia) 16-17 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Bad Gastein (Austria) 16-21 gennaio BADMINTON BWF World Tour Super 750 – Indian Open New Delhi (India) 16-21 gennaio CICLISMO Santos Tour Down Under Australia 16-21 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Kitzbuehel (Austria) 17-20 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Laax (Svizzera) 17-21 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (slopestyle) Laax (Svizzera) 18-21 gennaio BIATHLON Coppa del Mondo Anterselva (Italia) 18-21 gennaio GOLF PGA Tour – The American Express La Quinta (USA) 18-21 gennaio GOLF DP World Tour – Abu Dhabi HSBC Championship Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 18-21 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Zao (Giappone) 18-21 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Nakiska (Canada) 18-21 gennaio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Umhausen (Austria) 18-22 gennaio CALCIO Supercoppa Italiana – Final Four Jeddah (Arabia Saudita) 19-20 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls) Val St. Come (Canada) 19-21 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Zakopane (Polonia) 19-21 gennaio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Oberhof (Germania) 19-21 gennaio SPEED SKATING Four Continents Salt Lake City (USA) 19 gennaio-1 febbraio MULTISPORT Olimpiadi Giovanili Invernali Gangwon (Corea del Sud) 20 gennaio CICLOCROSS Exact Cross Zonnebeke (Belgio) 20-21 gennaio BOB Mondiali juniores St. Moritz (Svizzera) 20-21 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Jasna (Slovacchia) 20-21 gennaio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Arinsal-La Massana (Andorra) 20-21 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Pamporovo (Bulgaria) 21 gennaio ATLETICA World Cross Tour (gold) Hannut (Belgio) 21 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Benidorm (Spagna) 21 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Lipsia (Germania) 23-24 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Schladming (Austria) 23-28 gennaio BADMINTON BWF World Tour Super 500 – Indonesia Masters Jakarta (Indonesia) 23-28 gennaio TENNISTAVOLO WTT Star Contender Goa (India) 24-27 gennaio GOLF PGA Tour – Farmers Insurance Open San Diego (USA) 24-28 gennaio BIATHLON Europei Brezno (Slovacchia) 24-28 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Cortina d’Ampezzo (Italia) 24-28 gennaio TENNISTAVOLO Europei Under 21 Skopje (Macedonia del Nord) 24-31 gennaio VELA Mondiali ILCA 7 maschile Adelaide (Australia) 24 gennaio-1 febbraio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto) 24 gennaio-1 febbraio TIRO A VOLO Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto) 25 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Rogla (Slovenia) 25-26 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) St. Moritz (Svizzera) 25-28 gennaio GOLF DP World Tour – Ras al Khaimah Championship Ras al Khaimah (Emirati Arabi Uniti) 25-28 gennaio RALLY Rally Montecarlo Monaco (Monaco) 25-28 gennaio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Schonach (Germania) 25-28 gennaio SALTO CON GLI SCI Mondiali di volo (maschile) Kulm Bad Mitterndorf (Austria) 26 gennaio BOB Coppa del Mondo Lillehammer (Norvegia) 26 gennaio FORMULA E Round 2 – Diriyah Diriyah (Arabia Saudita) 26-27 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage) Amsterdam (Paesi Bassi) 26-27 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls) Waterville (USA) 26-28 gennaio JUDO Grand Prix Odivelas (Portogallo) 26-28 gennaio KARATE Premier League Parigi (Francia) 26-28 gennaio RUGBY A 7 Sevens Series Perth (Australia) 26-28 gennaio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Ljubno (Slovenia) 26-28 gennaio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Goms (Svizzera) 26-28 gennaio SPEED SKATING Coppa del Mondo Salt Lake City (USA) 26 gennaio-3 febbraio VELA Mondiali iQFoil Lanzarote (Spagna) 27 gennaio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Astana (Kazakhstan) 27 gennaio ATLETICA World Cross Tour (gold) Gaborone (Botswana) 27 gennaio CICLISMO Cadel Evans Great Ocean Road Race (femminile) Australia 27 gennaio CICLOCROSS X20 Trofee Hamme (Belgio) 27 gennaio FORMULA E Round 3 – Diriyah Diriyah (Arabia Saudita) 27-28 gennaio BOB Coppa del Mondo Lillehammer (Norvegia) 27-28 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Garmisch (Germania) 27-28 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo Boi Taull (Spagna) 27-28 gennaio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) St. Moritz (Svizzera) 27-28 gennaio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Simonhoehe (Austria) 27-28 gennaio SLITTINO Mondiali Altenberg (Germania) 27-28 gennaio VOLLEY Coppa Italia (maschile) – Final Four Bologna (Italia) 28 gennaio ATLETICA Cross della Vallagarina Villa Lagarina (Italia) 28 gennaio CICLISMO Cadel Evans Great Ocean Road Race Australia 28 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Hoogerheide (Paesi Bassi) 28 gennaio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Bordeaux (Francia) 28 gennaio IPPICA GP Amerique Vincennes (Francia) 28 gennaio-3 febbraio SCI ALPINO Mondiali giovanili Portes du Soleil (Francia) 29-31 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, spada femminile Doha (Qatar) 29-31 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo, spada maschile Doha (Qatar) 29 gennaio-4 febbraio TENNIS ATP 250 Montpellier Montpellier (Francia) 29 gennaio-4 febbraio TENNIS WTA 500 Linz Linz (Austria) 29 gennaio-4 febbraio TENNIS WTA 250 Hua Hin Hua Hin (Thailandia) 29 gennaio-10 febbraio SURF Championship Tour – Pipe Pro Banzai Pipeline Oahu (USA) 30 gennaio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Ostrava (Repubblica Ceca) 30 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kronplatz (Italia) 30 gennaio-1 febbraio CICLISMO Volta a Mallorca (femminile) Spagna 30 gennaio-4 febbraio BADMINTON BWF World Tour Super 300 – Thailandia Masters Bangkok (Thailandia) 30 gennaio-4 febbraio PATTINAGGIO ARTISTICO Four Continents Shanghai (Cina) 31 gennaio-3 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Alleghe (Italia) 31 gennaio-4 febbraio CICLISMO Volta Valenciana Spagna 31 gennaio-4 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Chamonix (Francia) 31 gennaio-4 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Mammoth Mountain (USA) 31 gennaio-4 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Mammoth Mountain (USA) FEBBRAIO 1-2 febbraio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Jaufental (Italia) 1-3 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls) Deer Valley (USA) 1-4 febbraio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Seefeld (Austria) 1-4 febbraio GOLF PGA Tour – AT&T Pebble Beach Pro-Am Pebble Beach (USA) 1-4 febbraio GOLF DP World Tour – Bahrain Championship Bahrain 1-4 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Garmisch (Germania) 2 febbraio SKELETON Coppa del Mondo (valida come Europei) Sigulda (Lettonia) 2-3 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Serie A Montichiari (Italia) 2-3 febbraio SLITTINO Europei juniores St. Moritz (Svizzera) 2-4 febbraio BOB Coppa del Mondo (valida come Europei) Sigulda (Lettonia) 2-4 febbraio CICLISMO SU PISTA Nations Cup Adelaide (Australia) 2-4 febbraio CICLOCROSS Mondiali Tabor (Repubblica Ceca) 2-4 febbraio JUDO Grand Slam Parigi (Francia) 2-4 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Willingen (Germania) 2-4 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Gudauri (Georgia) 2-4 febbraio SPEED SKATING Coppa del Mondo Quebec City (Canada) 2-4 febbraio TENNIS Coppa Davis – Turno preliminare Varie sedi 2-5 febbraio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Villars (Svizzera) 2-10 febbraio TUFFI Mondiali Doha (Qatar) 2-10 febbraio NUOTO ARTISTICO Mondiali Doha (Qatar) 2 febbraio-15 marzo RUGBY Sei Nazioni Under 20 Varie sedi 2 febbraio-16 marzo RUGBY Sei Nazioni (maschile) Varie sedi 3 febbraio ATLETICA World Cross Tour (gold) Eldoret (Kenya) 3 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Bordeaux (Francia) 3 febbraio RUGBY Sei Nazioni (maschile): Italia-Inghilterra Roma (Italia) 3 febbraio TIRO CON L’ARCO Indoor World Series Finals Las Vegas (USA) 3-4 febbraio SLITTINO Coppa del Mondo Altenberg (Germania) 3-4 febbraio SLITTINO NATURALE Mondiali Jaufental (Italia) 3-8 febbraio NUOTO DI FONDO Mondiali Doha (Qatar) 4 febbraio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Boston (USA) 4-13 febbraio TIRO A VOLO Coppa del Mondo Rabat (Marocco) 4-17 febbraio PALLANUOTO Mondiali Doha (Qatar) 5-11 febbraio SCI DI FONDO Mondiali giovanili Planica (Slovenia) 5-11 febbraio TENNIS ATP 250 Marsiglia Marsiglia (Francia) 5-11 febbraio TENNIS ATP 250 Cordoba Cordoba (Argentina) 5-11 febbraio TENNIS ATP 250 Dallas Dallas (USA) 5-11 febbraio TENNIS WTA 500 Abu Dhabi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 6 febbraio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Torun (Polonia) 6-8 febbraio MOTOGP Test Sepang (Malesia) 6-11 febbraio COMBINATA NORDICA Mondiali giovanili Planica (Slovenia) 7 febbraio CICLOCROSS Exact Cross Maldegem (Belgio) 7-11 febbraio SALTO CON GLI SCI Mondiali giovanili Planica (Slovenia) 7-18 febbraio BIATHLON Mondiali Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca) 8-11 febbraio BASKET Tornei di qualificazione femminili alle Olimpiadi 2024 Anversa (Belgio)/Xi’an (Cina)/Belen (Brasile)/Sopron (Ungheria) 8-11 febbraio CICLISMO UAE Tour (femminile) Emirati Arabi Uniti 8-11 febbraio COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Otepaeae (Estonia) 8-11 febbraio EQUITAZIONE League of Nations Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 8-11 febbraio GOLF PGA Tour – WM Phoenix Open Scottsdale (USA) 8-11 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Bakuriani (Georgia) 8-11 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (halfpipe, slopestyle) Calgary (Canada) 9-11 febbraio KARATE Europei giovanili Tbilisi (Georgia) 9-11 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, spada femminile Barcellona (Spagna) 9-11 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Kayseri (Turchia) 9-11 febbraio SPEED SKATING Mondiali juniores Hachinohe City (Giappone) 9-11 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto femminile Torino (Italia) 9-11 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto maschile Torino (Italia) 9-11 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola femminile Lima (Perù) 9-11 febbraio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Canmore (Canada) 9-11 febbraio SHORT TRACK Coppa del Mondo Dresda (Germania) 10 febbraio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Lievin (Francia) 10 febbraio CICLISMO Figueira Champions Classic Portogallo 10 febbraio CICLOCROSS Superprestige Middelkerke (Belgio) 10 febbraio FORMULA E Round 4 – Hyderabad Hyderabad (India) 10-11 febbraio BMX Coppa del Mondo (racing) Rotorua (Nuova Zelanda) 10-11 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Lake Placid (USA) 10-11 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Bansko (Bulgaria) 10-11 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Soldeu (Andorra) 10-11 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (aerials) Lac-Beauport (Canada) 10-11 febbraio SLITTINO Coppa del Mondo Oberhof (Germania) 10-14 febbraio CICLISMO Tour of Oman Oman 10-18 febbraio NUOTO Mondiali Doha (Qatar) 10-18 febbraio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Granada (Spagna) 11 febbraio ATLETICA World Indoor Tour (gold) New York (USA) 11 febbraio CICLISMO Clasica de Almeria Spagna 11 febbraio CICLOCROSS X20 Trofee Lille (Belgio) 11 febbraio RUGBY Sei Nazioni (maschile): Irlanda-Italia Dublino (Irlanda) 11 febbraio FOOTBALL AMERICANO Super Bowl Paradise (USA) 11-17 febbraio TENNIS WTA 1000 Doha Doha (Qatar) 12-14 febbraio TUFFI GRANDI ALTEZZE Mondiali Doha (Qatar) 12-18 febbraio LOTTA Europei Bucarest (Romania) 12-18 febbraio TENNIS ATP 500 Rotterdam Rotterdam (Paesi Bassi) 12-18 febbraio TENNIS ATP 500 Buenos Aires Buenos Aires (Argentina) 12-18 febbraio TENNIS ATP 250 Delray Beach Delray Beach (USA) 12-20 febbraio SOLLEVAMENTO PESI Europei Sòfia (Bulgaria) 12-23 febbraio SURF Championship Tour – Hurley Pro Sunset Beach Oahu (USA) 14-18 febbraio BADMINTON Europei a squadre Sede da definire 14-18 febbraio BASKET Coppa Italia maschile – Final Eight Torino (Italia) 14-18 febbraio CICLISMO Volta Algarve Portogallo 14-18 febbraio CICLISMO Vuelta Andalucia Spagna 14-18 febbraio CICLISMO SU PISTA Europei Apeldoorn (Paesi Bassi) 14-18 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Crans Montana (Svizzera) 15 febbraio ATLETICA Continental Tour (gold) Melbourne (Australia) 15-16 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Blue Mountain (Canada) 15-17 febbraio JUDO Grand Slam Tel Aviv (Israele) 15-17 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (halfpipe) Calgary (Canada) 15-18 febbraio CICLISMO Volta Comunitat Valenciana (femminile) Spagna 15-18 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto) 15-18 febbraio GOLF PGA Tour – The Genesis Invitational Pacific Palisades (USA) 15-18 febbraio RALLY Rally Svezia Svezia 15-18 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Kvitfjell (Norvegia) 15-18 febbraio SLITTINO NATURALE Coppa del Mondo Vatra Dornei (Romania) 15-18 febbraio SPEED SKATING Mondiali (singole distanze) Calgary (Canada) 15-25 febbraio BEACH SOCCER Mondiali Dubai (Emirati Arabi Uniti) 16 febbraio SKELETON Coppa del Mondo Altenberg (Germania) 16-17 febbraio SLITTINO Mondiali juniores Lillehammer (Norvegia) 16-18 febbraio BASKET Coppa Italia femminile – Final Four Torino (Italia) 16-18 febbraio JUDO Grand Slam Baku (Azerbaijan) 16-18 febbraio KARATE Serie A Larnaca (Cipro) 16-18 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Rasnov (Romania) 16-18 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Sapporo (Giappone) 16-18 febbraio SHORT TRACK Coppa del Mondo Gdansk (Polonia) 16-23 febbraio VELA Europei ILCA Atene (Grecia) 16-25 febbraio TENNISTAVOLO Mondiali a squadre Busan (Corea del Sud) 17 febbraio CICLOCROSS Exact Cross Sint-Niklaas (Belgio) 17-18 febbraio ATLETICA Campionati Italiani Indoor Ancona (Italia) 17-18 febbraio BOB Coppa del Mondo Altenberg (Germania) 17-18 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage) Neumuenster (Germania) 17-18 febbraio GINNASTICA RITMICA Serie A Chieti (Italia) 17-18 febbraio SCI DI FONDO Coppa del Mondo Theodore Wirth Park (USA) 17-18 febbraio SLITTINO Coppa del Mondo Oberhof (Germania) 17-18 febbraio VOLLEY Coppa Italia (femminile) – Final Four Trieste (Italia) 18 febbraio CICLOCROSS X20 Trofee Bruxelles (Belgio) 18-24 febbraio TENNIS WTA 1000 Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti) 19-20 febbraio MOTOGP Test Lusail (Qatar) 19-24 febbraio TIRO CON L’ARCO Europei Indoor Varazdin (Croazia) 19-25 febbraio CICLISMO UAE Tour Emirati Arabi Uniti 19-25 febbraio TENNIS ATP 500 Rio de Janeiro Rio de Janeiro (Brasile) 19-25 febbraio TENNIS ATP 250 Los Cabos Los Cabos (Messico) 19-25 febbraio TENNIS ATP 250 Doha Doha (Qatar) 20-21 febbraio VOLLEY Challenge Cup – Finale d’andata (maschile e femminile) Sedi da definire 21-23 febbraio F1 Test Sakhir (Bahrain) 21-25 febbraio EQUITAZIONE Nations Cup (dressage) Wellington (USA) 22-24 febbraio SKELETON Mondiali Winterberg (Germania) 22-25 febbraio BASKET Qualificazioni Europei maschili 2025<“Ftd> Varie sedi 22-25 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Cottbus (Germania) 22-25 febbraio GOLF PGA Tour – Mexico Open Vallarta (Messico) 22-25 febbraio GOLF DP World Tour – Magical Kenya Open Nairobi (Kenya) 22-25 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Oberstdorf (Germania) 22-25 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto femminile Il Cairo (Egitto) 22-25 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto maschile Il Cairo (Egitto) 22-25 febbraio SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Val Martello (Italia) 22-25 febbraio SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Reiteralm (Austria) 22-25 febbraio SHORT TRACK Mondiali juniores Gdansk (Polonai) 23 febbraio ATLETICA World Indoor Tour (gold) Madrid (Spagna) 23-24 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage) Goteborg (Svezia) 23-24 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Serie A Ancona (Italia) 23-25 febbraio RUGBY A 7 Sevens Series Vancouver (Canada) 23-25 febbraio SUPERBIKE GP Australia Phillip Island (Australia) 23-25 febbraio SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (femminile) Hinzenbach (Austria) 23-25 febbraio TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan) 24 febbraio CICLISMO Faun-Ardèche Classic Francia 24 febbraio CICLISMO Omloop Het Nieuwsblad Belgio 24 febbraio CICLISMO Omloop Het Nieuwsblad (femminile) Belgio 24-25 febbraio BMX Coppa del Mondo (racing) Brisbane (Australia) 24-25 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Val di Fassa (Italia) 24-25 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Palisades Tahoe (USA) 24-25 febbraio SLITTINO Coppa del Mondo Sigulda (Lettonia) 24-25 febbraio SNOWBOARD Coppa del Mondo (PGS) Krynica (Polonia) 24-25 febbraio TRIATHLON Coppa del Mondo Napier (Nuova Zelanda) 24 febbraio-3 marzo BOB Mondiali Winterberg (Germania) 24 febbraio-3 marzo TIRO A SEGNO Europei 10 metri Gyor (Ungheria) 24 febbraio-3 marzo VELA Mondiali 470 Palma di Maiorca (Spagna) 25 febbraio ATLETICA World Cross Tour (gold) Albufeira (Portogallo) 25 febbraio CICLISMO Faun Drome Classic Francia 25 febbraio CICLISMO Kuurne-Brussel-Kuurne Belgio 25 febbraio EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) Goteborg (Svezia) 25 febbraio-3 marzo RUGBY Sei Nazioni (maschile): Francia-Italia Parigi (Francia) 25 febbraio-3 marzo SKATEBOARD WST Park Dubai (Emirati Arabi Uniti) 26 febbraio-3 marzo PATTINAGGIO ARTISTICO Mondiali juniores Taipei City (Cina Taipei) 26 febbraio-3 marzo TENNIS WTA 500 San Diego San Diego (USA) 26 febbraio-3 marzo TENNIS WTA 250 Austin Austin (USA) 26 febbraio-4 marzo TENNIS ATP 500 Acapulco Acapulco (Messico) 26 febbraio-4 marzo TENNIS ATP 500 Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti) 26 febbraio-4 marzo TENNIS ATP 250 Santiago Santiago (Cile) 27-28 febbraio VOLLEY Challenge Cup – Finale di ritorno (maschile e femminile) Sedi da definire 27 febbraio-3 marzo BADMINTON BWF World Tour – German Open Mulheim (Germania) 28 febbraio CICLISMO Trofeo Laigueglia Italia 28 febbraio-3 marzo BEACH VOLLEY World Tour – Futures Mollymook (Australia) 28 febbraio-3 marzo PALLAMANO Qualificazioni Europei femminili, seconda finestra Varie sedi 29 febbraio-3 marzo BIATHLON Coppa del Mondo Oslo (Norvegia) 29 febbraio-3 marzo GOLF PGA Tour – The Classic Palm Beach Gardens (USA) 29 febbraio-3 marzo GOLF DP World Tour – SDC Championship Eastern Cape (Sudafrica) 29 febbraio-3 marzo SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile/femminile) Lahti (Finlandia) 29 febbraio-3 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kvitfjell (Norvegia) 29 febbraio-3 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Oberwiesenthal (Germania) 29 febbraio-3 marzo TUFFI Coppa del Mondo Montreal (Canada) 30 febbraio-2 marzo F1 GP Bahrain Sakhir (Bahrain) MARZO 1-2 marzo SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Schladming (Austria) 1-3 marzo ATLETICA Mondiali Indoor Glasgow (Gran Bretagna) 1-3 marzo COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo (maschile) Lahti (Finlandia) 1-3 marzo JUDO Grand Slam Tashkent (Uzbekistan) 1-3 marzo SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola femminile Atene (Grecia) 1-3 marzo SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola maschile Padova (Italia) 1-3 marzo SCI DI FONDO Coppa del Mondo Lahti (Finlandia) 1-3 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Sierra Nevada (Spagna) 2 marzo CICLISMO Strade Bianche Italia 2 marzo CICLISMO Strade Bianche (femminile) Italia 2 marzo WEC 1812 km Qatar Lusail (Qatar) 2-3 marzo GINNASTICA RITMICA Serie A Forlì (Italia) 2-3 marzo RUGBY A 7 Rugby Sevens Los Angeles (USA) 2-3 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Aspen (USA) 2-3 marzo SLITTINO Coppa del Mondo Sigulda (Lettonia) 3 marzo ATLETICA Maratona di Tokyo Tokyo (Giappone) 3 marzo CICLISMO Trofeo Oro in Euro (femminile) Italia 3-10 marzo CICLISMO Parigi-Nizza Francia 3-10 marzo SKATEBOARD WST Street Dubai (Emirati Arabi Uniti) 4-10 marzo CICLISMO Tirreno-Adriatico Italia 4-10 marzo VELA Mondiali 49er/49er FX Lanzarote (Spagna) 4-11 marzo BOXE Qualificazioni Olimpiadi 2024 Busto Arsizio (Italia) 5-9 marzo BEACH VOLLEY World Tour – Elite 16 Doha (Qatar) 5-9 marzo CICLISMO Trofeo Ponente in Rosa (femminile) Italia 5-9 marzo NUOTO Campionati Italiani Assoluti Riccione (Italia) 5-10 marzo BADMINTON BWF World Tour Super 750 – French Open Parigi (Francia) 5-10 marzo PENTATHLON Coppa del Mondo Il Cairo (Egitto) 6-16 marzo SURF Championship Tour – MEO Pro Portugal Leiria (Portogallo) 6-17 marzo TENNIS ATP Masters 1000 Indian Wells Indian Wells (USA) 6-17 marzo TENNIS WTA 1000 Indian Wells Indian Wells (USA) 7-9 marzo EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage) s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) 7-9 marzo F1 GP Arabia Saudita Jeddah (Arabia Saudita) 7-10 marzo BEACH VOLLEY World Tour – Futures Manganui (Nuova Zelanda) 7-10 marzo COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Oslo (Norvegia) 7-10 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan) 7-10 marzo GOLF PGA Tour – Puerto Rico Open Rio Grande (Porto Rico) 7-10 marzo GOLF PGA Tour – Arnold Palmer Invitational Orlando (USA) 7-10 marzo GOLF DP World Tour – Jonsson Workwear Open Edenvale (Sudafrica) 7-10 marzo SPEED SKATING Mondiali (all-around e sprint) Inzell (Germania) 8-9 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Cortina d’Ampezzo (Italia) 8-9 marzo TRIATHLON World Series Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 8-10 marzo BIATHLON Coppa del Mondo Soldier Hollow (USA) 8-10 marzo JUDO Grand Prix Linz (Austria) 8-10 marzo MOTOGP GP Qatar Lusail (Qatar) 8-10 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls, aerials) Almaty (Kazakhstan) 8-10 marzo SCHERMA Coppa del Mondo, spada femminile Budapest (Ungheria) 8-10 marzo SCHERMA Coppa del Mondo, spada maschile Budapest (Ungheria) 8-17 marzo SALTO CON GLI SCI Raw Air Tournament (maschile/femminile) Oslo/Trondheim/Vikersund (Norvegia) 8-23 marzo MULTISPORT African Games Accra (Ghana) 9 marzo CICLISMO Ronde van Drenthe (femminile) Paesi Bassi 9 marzo RUGBY Sei Nazioni (maschile): Italia-Scozia Roma (Italia) 9-10 marzo ATLETICA Coppa Europa di lanci Leiria (Portogallo) 9-10 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Are (Svezia) 9-10 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Kranjska Gora (Slovenia) 9-10 marzo SCI DI FONDO Coppa del Mondo Oslo (Norvegia) 9-10 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Winterberg (Germania) 9-10 marzo TAEKWONDO Qualificazioni Olimpiadi 2024 Sòfia (Bulgaria) 10 marzo MOTOCROSS GP Argentina Villa la Angostura (Argentina) 12 marzo SCI DI FONDO Coppa del Mondo Drammen (Norvegia) 12-13 marzo VOLLEY CEV Cup – Finale d’andata (maschile e femminile) Sedi da definire 12-17 marzo BADMINTON BWF World Tour Super 1000 – All England Open Birmingham (Gran Bretagna) 12-17 marzo BADMINTON BWF World Tour Super 300 – Orleans Masters Orleans (Francia) 13 marzo CICLISMO Danilith Nokere Korse Belgio 13 marzo CICLISMO Danilith Nokere Korse (femminile) Belgio 13 marzo CICLISMO Milano-Torino Italia 13-14 marzo TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Alkmaar (Paesi Bassi) 13-16 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (slopestyle, Big Air) Tignes (Francia) 13-17 marzo PALLAMANO Qualificazioni Mondiali maschili, seconda fase Varie sedi 14 marzo CICLISMO Grand Prix de Denain Francia 14-17 marzo BIATHLON Coppa del Mondo Canmore (Canada) 14-17 marzo EQUITAZIONE Nations Cup (completo) Montelibretti (Italia) 14-17 marzo GOLF PGA Tour – The Players Championship Ponte Vedra Beach (USA) 15 marzo CICLISMO Bredene Koksijde Classic Belgio 15-16 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (slopestyle) Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) 15-17 marzo CICLISMO SU PISTA Nations Cup Hong Kong (Cina) 15-17 marzo COMBINATA NORDICA Coppa del Mondo Trondheim (Norvegia) 15-17 marzo KARATE Premier League Antalya (Turchia) 15-17 marzo SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto femminile Washington (USA) 15-17 marzo SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto maschile Washington (USA) 15-17 marzo SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola femminile Sint-Niklaas (Belgio) 15-17 marzo SCI DI FONDO Coppa del Mondo Falun (Svezia) 15-17 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Veysonnaz (Svizzera) 15-17 marzo SHORT TRACK Mondiali Rotterdam (Paesi Bassi) 15-17 marzo TENNISTAVOLO Europe Trophy – Grand Final Sede da definire 15-17 marzo TUFFI Coppa Parigi Trieste (Italia) 15-18 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Montafon (Austria) 15-23 marzo VELA Europei Formula Kite Sede da definire 16 marzo CICLISMO Milano-Sanremo Italia 16 marzo FORMULA E Round 5 – San Paolo San Paolo (Brasile) 16 marzo RUGBY Sei Nazioni (maschile): Galles-Italia Cardiff (Gran Bretagna) 16 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (moguls) Chiesa in Valmalenco (Italia) 16-17 marzo GINNASTICA RITMICA Serie A Desio (Italia) 16-17 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (PSL) Berchtesgaden (Germania) 16-24 marzo CURLING Mondiali femminili Sydney (Canada) 16-24 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo, Finali Saalbach (Austria) 16-19 marzo SCI VELOCITA’ Mondiali Vars (Francia) 17 marzo ATLETICA Maratona di Roma Roma (Italia) 17 marzo CICLISMO Per Sempre Alfredo Italia 17 marzo CICLISMO Trofeo Alfredo Binda (femminile) Italia 18-24 marzo CICLISMO Volta a Catalunya Spagna 18-24 marzo PATTINAGGIO ARTISTICO Mondiali Montreal (Canada) 19-20 marzo VOLLEY CEV Cup – Finale di ritorno (maschile e femminile) Sedi da definire 19-23 marzo CICLISMO Settimana Coppi e Bartali Italia 19-23 marzo EQUITAZIONE League of Nations Ocala (USA) 19-24 marzo BADMINTON BWF World Tour Super 300 – Swiss Open Basilea (Svizzera) 19-30 marzo TENNIS WTA 1000 Miami Miami (USA) 20 marzo CICLISMO Brugge-De Panne Belgio 20-24 marzo BEACH VOLLEY World Tour – Challenge Recife (Brasile) 20-24 marzo BEACH VOLLEY World Tour – Futures Coolangatta (Australia) 20-31 marzo TENNIS ATP Masters 1000 Miami Miami (USA) 21 marzo CALCIO Qualificazioni Europei – Playoff, semifinali Varie sedi 21 marzo CICLISMO Brugge-De Panne (femminile) Belgio 21 marzo SKELETON Coppa del Mondo Lake Placid (USA) 21-23 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (slopestyle) Silvaplana (Svizzera) 21-24 marzo GOLF PGA Tour – Valspar Championship Palm Harbor (USA) 21-24 marzo GOLF DP World Tour – Singapore Classic Singapore (Singapore) 21-24 marzo NUOTO ARTISTICO Campionati Italiani Assoluti Riccione (Italia) 21-24 marzo SALTO CON GLI SCI Coppa del Mondo (maschile) Planica (Slovenia) 21-24 marzo TUFFI Coppa del Mondo Berlino (Germania) 21-26 marzo CALCIO Qualificazioni Europei Under 21 Varie sedi 22 marzo CICLISMO E3 Saxo Classic Belgio 22-23 marzo BOB Coppa del Mondo Lake Placid (USA) 22-24 marzo CANOTTAGGIO Memorial D’Aloja Piediluco (Italia) 22-24 marzo F1 GP Australia Melbourne (Australia) 22-24 marzo GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Atene (Grecia) 22-24 marzo JUDO Grand Slam Tbilisi (Georgia) 22-24 marzo MOTOGP GP Portogallo Portimao (Portogallo) 22-24 marzo SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola maschile Budapest (Ungheria) 22-24 marzo SCHERMA Coppa del Mondo, spada maschile Buenos Aires (Argentina) 22-24 marzo SCHERMA Coppa del Mondo, spada femminile Nanjing (Cina) 22-24 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (skicross) Idre Fjall (Svezia) 22-24 marzo SCI FREESTYLE Coppa del Mondo (slopestyle) Silvaplana (Svizzera) 22-24 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Mt. St. Anne (Canada) 22-24 marzo SUPERBIKE GP Catalogna Barcellona (Spagna) 22-24 marzo TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Cottbus (Germania) 22-30 marzo SCI FREESTYLE Mondiali giovanili (slopestyle, Big Air) Livigno (Italia) 22-30 marzo SNOWBOARD Mondiali giovanili (slopestyle, Big Air) Livigno (Italia) 23-24 marzo HOCKEY PISTA Coppa Italia – Final Four Sede da definire 23-24 marzo NUOTO DI FONDO Coppa del Mondo Soma Bay (Egitto) 23-24 marzo TRIATHLON Coppa del Mondo Hong Kong (Cina) 23 marzo-27 aprile RUGBY Sei Nazioni (femminile) Varie sedi 24 marzo CICLISMO Gand-Wevelgem Belgio 24 marzo CICLISMO Gand-Wevelgem (femminile) Belgio 24 marzo MOTOCROSS GP Europa Sede da definire 24 marzo RUGBY Sei Nazioni femminile: Italia-Inghilterra Sede da definire (Italia) 26 marzo CALCIO Qualificazioni Europei – Playoff, finali Varie sedi 26-31 marzo BADMINTON BWF World Tour Super 300 – Spain Masters Madrid (Spagna) 26 marzo-5 aprile SURF Championship Tour – Rip Curl Pro Bells Beach Victoria (Australia) 27 marzo CICLISMO Dwars door Vlaanderen Belgio 27 marzo CICLISMO Dwars door Vlaanderen (femminile) Belgio 27-31 marzo BEACH VOLLEY World Tour – Challenge Saquarema (Brasile) 28-31 marzo GINNASTICA ACROBATICA Mondiali Sede da definire 28-31 marzo GOLF PGA Tour – Texas Children’s Houston Open Houston (USA) 28-31 marzo GOLF DP World Tour – Hero Indian Open New Delhi (India) 28-31 marzo RALLY Safari Rally Kenya 29-31 marzo GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Antalya (Turchia) 29-31 marzo JUDO Grand Slam Antalya (Turchia) 29 marzo-6 aprile VELA Trofeo Princesa Sofia Palma di Maiorca (Spagna) 30 marzo ATLETICA Mondiali Cross Belgrado (Serbia) 30 marzo FORMULA E Round 6 – Tokyo Tokyo (Giappone) 30 marzo-7 aprile CICLISMO Gran Premio Miguel Indurain Spagna 30 marzo-7 aprile CURLING Mondiali maschili Schaffhausen (Svizzera) 31 marzo CICLISMO Giro delle Fiandre Belgio 31 marzo CICLISMO Giro delle Fiandre (femminile) Belgio 31 marzo RUGBY Sei Nazioni (femminile): Irlanda-Italia Sede da definire (Irlanda) 31 marzo-7 aprile SCI FREESTYLE Mondiali giovanili (moguls, aerials) Chiesa in Valmalenco (Italia) 31 marzo-11 aprile SOLLEVAMENTO PESI Coppa del Mondo Phuket (Thailandia) APRILE Aprile (date da definire) EQUITAZIONE Nations Cup (completo) Haras de Jardy (Francia) 1-6 aprile CICLISMO Giro dei Paesi Baschi Spagna 1-7 aprile TENNIS ATP 250 Houston Houston (USA) 1-7 aprile TENNIS WTA 500 Charleston Charleston (USA) 1-7 aprile TENNIS WTA 250 Bogotà Bogotà (Colombia) 2-6 aprile BEACH VOLLEY World Tour – Futures (maschile) Tahiti 9-13 aprile BEACH VOLLEY World Tour – Futures (femminile) Tahiti 3 aprile BASKET Eurocup femminile – Finale di andata Sede da definire 3 aprile CALCIO FEMMINILE Qualificazioni Europei 2025 Varie sedi 3 aprile CICLISMO Scheldeprijs Belgio 3-7 aprile PALLAMANO Qualificazioni Europei femminili, terza finestra Varie sedi 3-7 aprile TRAMPOLINO ELASTICO Europei Guimaraes (Portogallo) 3-7 aprile TENNIS ATP 250 Marrakech Marrakech (Marocco) 3-7 aprile TENNIS ATP 250 Estoril Estoril (Portogallo) 3-25 aprile SCACCHI Torneo dei Candidati Toronto (Canada) 4-7 aprile GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Osijek (Croazia) 4-7 aprile GOLF PGA Tour – Valero Texas Open San Antonio (USA) 5-7 aprile F1 GP Giappone Suzuka (Giappone) 5-7 aprile LOTTA Qualificazioni Olimpiadi 2024 (su base europea) Baku (Azerbaijan) 5-7 aprile MOTOGP GP Argentina Termas de Rio Hondo (Argentina) 5-7 aprile NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo Pechino (Cina) 5-7 aprile PALLANUOTO Coppa Italia (femminile) – Final Eight Sede da definire 5-7 aprile RUGBY Sevens Series Hong Kong (Cina) 6 aprile CICLISMO Parigi-Roubaix (femminile) Francia 6-7 aprile GINNASTICA ARTISTICA Serie A Ravenna (Italia) 6-7 aprile GINNASTICA RITMICA Serie A – Finale Scudetto Torino (Italia) 6-7 aprile MOTORSPORT GT World Challenge Europe, Endurance Le Castellet (Francia) 6-10 aprile SCI ALPINISMO Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo (Italia) 6-20 aprile HOCKEY GHIACCIO Alps League, Finale Varie sedi 6-20 aprile HOCKEY GHIACCIO ICE Hockey League, Finale Varie sedi 7 aprile ATLETICA Maratona di Milano Milano (Italia) 7 aprile ATLETICA Maratona di Parigi Parigi (Francia) 7 aprile CICLISMO Parigi-Roubaix Francia 7 aprile CICLISMO Giro della Città di Reggio Calabria Italia 7 aprile MOTOCROSS GP Sardegna Riola Sardo (Italia) 7-14 aprile TENNIS ATP Masters 1000 Montecarlo Montecarlo (Monaco) 8-14 aprile TENNISTAVOLO WTT Contender Taiyuan (Cina) 8-17 aprile CALCIO A 5 Qualificazioni Mondiali 2024, playoff Varie sedi 9 aprile CALCIO FEMMINILE Qualificazioni Europei 2025 Varie sedi 9-10 aprile ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder) Shanghai (Cina) 9-12 aprile CICLISMO Giro di Sicilia Italia 9-14 aprile BADMINTON Europei Saarbruecken (Germania) 9-14 aprile PENTATHLON Coppa del Mondo Ankara (Turchia) 9-17 aprile BASKET Eurocup maschile, Finale (al meglio delle tre partite) Varie sedi 10 aprile BASKET Eurocup femminile – Finale di ritorno Sede da definire 10 aprile CICLISMO Freccia del Brabante Belgio 10 aprile CICLISMO Freccia del Brabante (femminile) Belgio 10-14 aprile BEACH VOLLEY World Tour – Challenge Guadalajara (Messico) 11-14 aprile GOLF Masters Tournament Augusta (USA) 11-19 aprile TIRO A SEGNO Qualificazioni Olimpiadi 2024 (su base mondiale) Rio de Janeiro (Brasile) 11-21 aprile SURF Championship Tour – Western Australia Margaret River Pro Western Australia (Australia) 12-14 aprile ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead, speed) Wujiang (Cina) 12-14 aprile BASKET Eurolega femminile – Final Four Sede da definire 12-14 aprile CANOTTAGGIO Coppa del Mondo Varese (Italia) 12-14 aprile CICLISMO SU PISTA Nations Cup Milton (Canada) 12-14 aprile GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Sòfia (Bulgaria) 12-14 aprile MOTOGP GP Americhe Austin (USA) 12-14 aprile MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO, XCC) Mairipora (Brasile) 12-14 aprile PALLANUOTO Coppa Italia (maschile) – Final Eight Sede da definire 12-14 aprile TENNIS Billie Jean King Cup – Turno preliminare Varie sedi 12-14 aprile TUFFI Campionati Italiani Assoluti Torino (Italia) 12-20 aprile SCHERMA Mondiali juniores Riyadh (Arabia Saudita) 13 aprile ATLETICA Firenze Sprint Festival Firenze (Italia) 13 aprile ATLETICA Athletic Elite Meeting Milano (Italia) 13 aprile FORMULA E Round 7 – Misano Misano (Italia) 13-14 aprile PALLANUOTO EuroCup femminile – Final Four Sede da definire 14 aprile ATLETICA Continental Tour (gold) Gaborone (Botswana) 14 aprile ATLETICA Atletica Triveneta Meeting Treviso (Italia) 14 aprile CICLISMO Amstel Gold Race Paesi Bassi 14 aprile CICLISMO Amstel Gold Race (femminile) Paesi Bassi 14 aprile FORMULA E Round 8 – Misano Misano (Italia) 14 aprile MOTOCROSS GP Trentino Pietramurata (Italia) 14 aprile RUGBY Sei Nazioni (femminile): Francia-Italia Sede da definire (Francia) 14-28 aprile VOLLEY Serie A1 – Finale Scudetto (femminile), al meglio delle 5 partite Varie sedi (Italia) 15 aprile ATLETICA Maratona di Boston Boston (USA) 15-19 aprile CICLISMO Tour of the Alps Italia/Austria 15-21 aprile TENNIS WTA 500 Stoccarda Stoccarda (Germania) 15-21 aprile TENNIS WTA 250 Rouen Rouen (Francia) 15-22 aprile TENNIS ATP 500 Barcellona Barcellona (Spagna) 15-22 aprile TENNIS ATP 250 Bucarest Bucarest (Romania) 15-22 aprile TENNIS ATP 250 Monaco Monaco (Germania) 16-20 aprile EQUITAZIONE Coppa del Mondo (salto ostacoli) – Finale Riyadh (Arabia Saudita) 16-20 aprile EQUITAZIONE Coppa del Mondo (dressage) – Finale Riyadh (Arabia Saudita) 17 aprile BASKET Europe Cup maschile – Finale d’andata Sede da definire 17 aprile CICLISMO Freccia Vallone Belgio 17 aprile CICLISMO Freccia Vallone (femminile) Belgio 17-20 aprile GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Doha (Qatar) 17-21 aprile BEACH VOLLEY World Tour – Elite 16 Tepic (Messico) 18 aprile-1 maggio VOLLEY Superlega – Finale Scudetto (maschile), al meglio delle 5 partite Varie sedi (Italia) 18-21 aprile GOLF PGA Tour – RBC Heritage Hilton Head Island (USA) 18-21 aprile GOLF PGA Tour – Corales Puntacana Championship Punta Cana (Repubblica Dominicana) 18-21 aprile GOLF DP World Tour – Korea Championship Incheon (Corea del Sud) 18-21 aprile GOLF FEMMINILE Chevron Championship The Woodlands (USA) 18-21 aprile RALLY Rally Croazia Croazia 19-21 aprile F1 GP Cina Shanghai (Cina) 19-21 aprile KARATE Premier League Il Cairo (Egitto) 19-21 aprile MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO, XCC) Araxà (Brasile) 19-21 aprile SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto femminile Poznan (Polonia) 19-21 aprile SUPERBIKE GP Olanda Assen (Paesi Bassi) 19-21 aprile GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan) 19-21 aprile TUFFI Coppa del Mondo – Super Final Xi’an (Cina) 19-23 aprile CICLISMO Giro Mediterraneo Rosa (femminile) Italia 20 aprile ATLETICA Diamond League Xiamen (Cina) 20 aprile ATLETICA Continental Tour (gold) Nairobi (Kenya) 20 aprile RUGBY Sei Nazioni (femminile): Italia-Scozia Sede da definire (Italia) 20 aprile SCI ALPINISMO Mondiali (long distance) Zermatt-Verbier (Svizzera) 20-21 aprile GINNASTICA ARTISTICA Trofeo di Jesolo Jesolo (Italia) 20-21 aprile PALLANUOTO Champions League femminile – Final Four Sede da definire 20-21 aprile TRIATHLON Coppa del Mondo Wollongong (Australia) 20-27 aprile CURLING Mondiali doppio misto Oestersund (Svezia) 20-27 aprile VELA Semaine Olympique Française Hyeres (Francia) 20 aprile-6 maggio SNOOKER Mondiali Sheffield (Gran Bretagna) 21 aprile ATLETICA Mondiali di marcia a squadre Antalya (Turchia) 21 aprile ATLETICA Maratona di Londra Londra (Gran Bretagna) 21 aprile CICLISMO Liegi-Bastogne-Liegi Belgio 21 aprile CICLISMO Liegi-Bastogne-Liegi (femminile) Belgio 21 aprile CICLISMO Giro della Romagna Italia 21 aprile WEC 6 Ore di Imola Imola (Italia) 22-30 aprile TIRO A VOLO Qualificazioni Olimpiadi 2024 (su base mondiale) Doha (Qatar) 23-28 aprile CICLISMO Giro di Romandia Svizzera 23-28 aprile PENTATHLON Coppa del Mondo Budapest (Ungheria) 23-28 aprile TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo Shanghai (Cina) 24 aprile BASKET Europe Cup maschile – Finale di ritorno Sede da definire 24-28 aprile BEACH VOLLEY World Tour – Challenge Xiamen (Cina) 24-28 aprile GINNASTICA ARTISTICA Europei (maschili) Rimini (Italia) 24 aprile-4 maggio TENNIS WTA 100 Madrid Madrid (Spagna) 24 aprile-5 maggio TENNIS ATP Masters 1000 Madrid Madrid (Spagna) 25 aprile ATLETICA Memorial Todaro Udine (Italia) 25 aprile CICLISMO Gran Premio Liberazione Italia 25-28 aprile CANOTTAGGIO Europei Szeged (Ungheria) 25-28 aprile GOLF PGA Tour – Zurich Classic New Orleans (USA) 25-28 aprile GOLF DP World Tour – ISPS Handa Championship Gotemba (Giappone) 25-28 aprile JUDO Europei Zagabria (Croazia) 26-28 aprile GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Tashkent (Uzbekistan) 26-28 aprile MOTOGP GP Spagna Jerez de la Frontera (Spagna) 27 aprile ATLETICA Diamond League Suzhou (Cina) 27 aprile ATLETICA Eset Night Milano (Italia) 27 aprile FORMULA E Round 9 – Monaco Monaco (Monaco) 27 aprile RUGBY Sei Nazioni (femminile): Galles-Italia Sede da definire (Gran Bretagna) 27-28 aprile ATLETICA Multistars Desenzano del Garda (Italia) 27-28 aprile BMX Coppa del Mondo (racing) Tulsa (USA) 28 aprile-4 maggio HOCKEY GHIACCIO Mondiali prima divisione Bolzano (Italia) 28 aprile-5 maggio BADMINTON Thomas & Uber Cup Finals Chengdu (Cina) 29 aprile MOTOGP Test Jerez de la Frontera (Spagna) 29 aprile TRIATHLON Coppa del Mondo Chengdu (Cina) 29 aprile-5 maggio CICLISMO Vuelta di Spagna (femminile) Spagna MAGGIO Maggio (date da definire) BOXE Europei Belgrado (Serbia) Maggio (data da definire) CALCIO FEMMINILE Coppa Italia – Finale Sede da definire Maggio (date da definire) BASKET Champions League maschile – Final Four Sede da definire Maggio (date da definire) BASKET Serie A femminile – Finale Scudetto Varie sedi (Italia) Maggio-giugno (date da definire) BASKET Serie A maschile – Finale Scudetto Varie sedi (Italia) 1° maggio ATLETICA Meeting di Palmanova Palmanova (Italia) 1° maggio CICLISMO Eschborn-Francoforte Germania 1-12 maggio TIRO A VOLO Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan) 1-12 maggio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan) 2-5 maggio CALCIO A 5 Champions League – Final Four Sede da definire 2-5 maggio EQUITAZIONE Nations Cup (dressage) Compiègne (Francia) 2-5 maggio GINNASTICA ARTISTICA Europei (femminili) Rimini (Italia) 2-5 maggio GOLF PGA Tour – The CJ Cup Byron Nelson McKinney (USA) 2-5 maggio GOLF DP World Tour – Volvo China Open Shenzhen (Cina) 3-5 maggio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead, boulder) Salt Lake City (USA) 3-5 maggio JUDO Grand Prix Dushanbe (Tajikistan) 3-5 maggio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (DHI) Fort William (Gran Bretagna) 3-5 maggio NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo Parigi (Francia) 3-5 maggio RUGBY A 7 Sevens Series Singapore (Singapore) 3-5 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, spada femminile Cali (Colombia) 3-5 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, spada maschile Cali (Colombia) 3-5 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto maschile Acapulco (Messico) 3-5 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola femminile Seoul (Corea del Sud) 3-5 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola maschile Seoul (Corea del Sud) 3-5 maggio TIRO CON L’ARCO Qualificazioni Olimpiadi 2024 (su base europea) Essen (Germania) 4 maggio CICLISMO Grand Prix du Morbihan Francia 4-5 maggio ATLETICA World Relays (Mondiali di staffette) Nassau (Bahamas) 4-5 maggio HOCKEY PISTA WSE Cup – Final Four Sede da definire 4-5 maggio MOTOSPORT GT World Challenge Europe, Sprint Brands Hatch (Gran Bretagna) 4-5 maggio VOLLEY Champions League – Finali (maschile e femminile) Sede da definire 4-12 maggio VELA Europei 470 Cannes (Francia) 4-26 maggio CICLISMO Giro d’Italia Italia 5 maggio CICLISMO Tro-Bro Léon Francia 5 maggio MOTOCROSS GP Portogallo Agueda (Portogallo) 5 maggio TRIATHLON Europei middle distance Alsdorf (Germania) 6-12 maggio TIRO CON L’ARCO Europei Essen (Germania) 6-19 maggio TENNISTAVOLO Qualificazioni Olimpiadi 2024 Sede da definire 7-12 maggio VELA Mondiali Nacra 17 Sede da definire 7-12 maggio VELA Europei 49er/49er FX La Grande Motte (Francia) 7-18 maggio TENNIS WTA 1000 Roma Roma (Italia) 8-9 maggio CANOA SPRINT Qualificazioni Olimpiadi 2024 (su base europea) Szeged (Ungheria) 8-12 maggio CICLISMO Giro di Ungheria Ungheria 8-12 maggio KARATE Europei Zadar (Croazia) 8-12 maggio MOUNTAIN BIKE Europei Cheile Gradistei (Romania) 8-12 maggio PALLAMANO Qualificazioni Mondiali maschili, terza fase Varie sedi 8-13 maggio PENTATHLON Coppa del Mondo Sòfia (Bulgaria) 8-19 maggio TENNIS ATP Masters 1000 Roma Roma (Italia) 9-12 maggio BEACH VOLLEY World Tour – Futures Pingtan (Cina) 9-12 maggio GOLF PGA Tour – Myrtle Beach Classic Myrtle Beach (USA) 9-12 maggio GOLF PGA Tour – Wells Fargo Championship Charlotte (USA) 9-12 maggio LOTTA Qualificazioni Olimpiadi 2024 (su base mondiale) Istanbul (Turchia) 9-12 maggio RALLY Rally Portogallo Portogallo 10 maggio ATLETICA Diamond League Doha (Qatar) 10-12 maggio CANOA SPRINT Coppa del Mondo Szeged (Ungheria) 10-12 maggio CICLISMO Itzulia Women (femminile) Spagna 10-12 maggio GINNASTICA RITMICA World Challenge Cup Portimao (Portogallo) 10-12 maggio JUDO Grand Slam Almaty (Kazakhstan) 10-12 maggio MOTOGP GP Francia Le Mans (Francia) 10-12 maggio TAEKWONDO Europei Belgrado (Serbia) 10-26 maggio HOCKEY GHIACCIO Mondiali Repubblica Ceca 11 maggio ATLETICA Meeting di Conegliano Conegliano (Italia) 11 maggio ATLETICA Campionati Italiani 10.000 metri Sede da definire (Italia) 11 maggio FORMULA E Round 10 – Berlino Berlino (Germania) 11 maggio TRIATHLON World Series Yokohama (Giappone) 11 maggio WEC 6 Ore di Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps (Belgio) 11-12 maggio HOCKEY PISTA Champions League – Final Four Sede da definire 11-19 maggio VELA Mondiali Formula Kite Hyeres (Francia) 12 maggio FORMULA E Round 11 – Berlino Berlino (Germania) 12 maggio MOTOCROSS GP Spagna Intu Xanadu (Spagna) 12 maggio RUGBY Elite Cup (maschile), ultima giornata Varie sedi 12-18 maggio BMX Mondiali (racing) Rock Hill (USA) 14-18 maggio EQUITAZIONE Nations Cup (dressage) Pilisjaszfalu (Ungheria) 14-19 maggio BADMINTON BWF World Tour Super 500 Bangkok (Thailandia) 14-19 maggio CICLISMO 4 Giorni di Dunkerque Francia 14 maggio-16 giugno VOLLEY Nations League femminile – Fase preliminare Varie sedi 15 maggio ATLETICA Meeting di Savona Savona (Italia) 15 maggio CALCIO Coppa Italia – Finale Roma (Italia) 15-23 maggio PALLANUOTO Serie A femminile – Finale Scudetto (al meglio delle 3 partite) Vari sedi 15-27 maggio TIRO A VOLO Europei Lonato del Garda (Italia) 16-19 maggio ARRAMPICATA SPORTIVA Olympic Qualifier Series Shanghai (Cina) 16-19 maggio BEACH VOLLEY World Tour – Futures Qingshan (Cina) 16-19 maggio BMX Olympic Qualifier Series Shanghai (Cina) 16-19 maggio BREAK DANCE Olympic Qualifier Series Shanghai (Cina) 16-19 maggio CANOA SLALOM Europei Lubiana (Slovenia) 16-19 maggio CICLISMO Vuelta a Burgos (femminile) Spagna 16-19 maggio GOLF PGA Championship Louisville (USA) 16-19 maggio SKATEBOARD Olympic Qualifier Series Shanghai (Cina) 16-19 maggio TRAMPOLINO ELASTICO Campionati Italiani Fano (Italia) 17-18 maggio ATLETICA Roma Sprint Festival Roma (Italia) 17-18 maggio PALLANUOTO EuroCup maschile – Final Four Sede da definire 17-19 maggio EQUITAZIONE Nations Cup (completo) Chatsworth (Gran Bretagna) 17-19 maggio F1 GP Emilia Romagna Imola (Italia) 17-19 maggio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (DHI) Bielsko-Biala (Polonia) 17-19 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, spada femminile Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 17-19 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, spada maschile Saint-Maur (Francia) 17-19 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto femminile Shanghai (Cina) 17-19 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, fioretto maschile Shanghai (Cina) 17-19 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola femminile Plovdiv (Bulgaria) 17-19 maggio SCHERMA Coppa del Mondo, sciabola maschile Madrid (Spagna) 17-19 maggio TRIATHLON Coppa del Mondo Huatulco (Messico) 18-19 maggio CALCIO FEMMINILE Serie A – Ultima giornata Varie sedi 18-19 maggio MOTORSPORT GT World Challenge Europe, Sprint Misano (Italia) 18-19 maggio TRIATHLON Coppa del Mondo Samarcanda (Uzbekistan) 19 maggio ATLETICA Diamond League Marrakech (Marocco) 19 maggio ATLETICA Continental Tour (gold) Sede da definire (Giappone) 19 maggio ATLETICA Meeting di Lucca Lucca (Italia) 19 maggio MOTOCROSS GP Francia Saint Jean d’Angely (Francia) 19-21 maggio CANOTTAGGIO Qualificazioni Olimpiadi 2024 Lucerna (Svizzera) 19-24 maggio JUDO Mondiali Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 19-25 maggio TENNIS ATP 250 Ginevra Ginevra (Svizzera) 19-25 maggio TENNIS ATP 250 Lione Lione (Francia) 19-25 maggio TENNIS WTA 250 Rabat Rabat (Marocco) 19-25 maggio TENNIS WTA 250 Strasburgo Strasburgo (Francia) 20 maggio-5 giugno CALCIO Europei Under 17 Cipro 20-26 maggio LOTTA Europei Under 23 Baku (Azerbaijan) 20-26 maggio TENNISTAVOLO WTT Contender Rio de Janeiro (Brasile) 21-26 maggio BADMINTON BWF World Tour Super 500 Kuala Lumpur (Malesia) 21-26 maggio TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo Yecheon (Corea del Sud) 21 maggio-23 giugno VOLLEY Nations League maschile – Fase preliminare Varie sedi 21-26 maggio PALLAMANO Serie A femminile – Finale Scudetto Varie sedi 22 maggio CALCIO Europa League – Finale Dublino (Irlanda) 22-26 maggio BEACH VOLLEY World Tour – Elite 16 Espinho (Portogallo) 22-26 maggio GINNASTICA RITMICA Europei Budapest (Ungheria) 22-26 maggio NUOTO ARTISTICO Europei giovanili Atene (Grecia) 22-26 maggio PENTATHLON Coppa del Mondo, Finali Ankara (Turchia) 22-26 maggio SOLLEVAMENTO PESI Mondiali giovanili Lima (Perù) 22-29 maggio PALLANUOTO Serie A maschile – Finale Scudetto (al meglio delle 3 partite) Varie sedi 22-31 maggio SURF Championship Tour – Shiseido Tahiti Pro Teahupo’o (Francia) 23 maggio ATLETICA Grifone Meeting Grosseto (Italia) 23-26 maggio CICLISMO Boucles de la Mayenne Francia 23-26 maggio CICLISMO Giro di Norvegia Norvegia 23-26 maggio GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Varna (Bulgaria) 23-26 maggio GOLF PGA Tour – Charles Schwab Challenge Fort Worth (USA) 23-26 maggio GOLF DP World Tour – Soudal Open Anversa (Belgio) 23 maggio-9 giugno TIRO A SEGNO Europei Osijek (Croazia) 24 maggio RUGBY Challenge Cup, Finale Londra (Gran Bretagna) 24-26 maggio BASKET Eurolega maschile – Final Four Berlino (Germania) 24-26 maggio CANOA SPRINT Coppa del Mondo Poznan (Polonia) 24-26 maggio CANOTTAGGIO Coppa del Mondo Lucerna (Svizzera) 24-26 maggio CICLISMO RideLondon Classique (femminile) Gran Bretagna 24-26 maggio F1 GP Monaco Monaco (Monaco) 24-26 maggio MOTOGP GP Catalogna Barcellona (Spagna) 24-26 maggio MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO, XCC) Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca) 25 maggio ATLETICA Diamond League Eugene (USA) 25 maggio CALCIO FEMMINILE Champions League – Finale Bilbao (Spagna) 25 maggio FORMULA E Round 12 – Shanghai Shanghai (Cina) 25 maggio RUGBY Champions Cup, Finale Londra (Gran Bretagna) 25-26 maggio GINNASTICA ARTISTICA Serie A – Finale Scudetto Firenze (Italia) 25-26 maggio NUOTO DI FONDO Coppa del Mondo Golfo Aranci (Italia) 25-26 maggio RUGBY Serie A (maschile) – Finale Scudetto Sede da definire (Italia) 25-26 maggio RUGBY Serie A (femminile) – Finale Scudetto Sede da definire (Italia) 25-26 maggio TRIATHLON World Series Cagliari (Italia) 25 maggio-8 giugno HOCKEY PISTA Serie A – Finale Scudetto Varie sedi (Italia) 26 maggio ATLETICA Brixia Meeting Bressanone (Italia) 26 maggio CALCIO Serie A – Ultima giornata Varie sedi 26 maggio CICLISMO Gran Premio Ciudad de Eribar (femminile) Spagna 26 maggio FORMULA E Round 13 – Shanghai Shanghai (Cina) 26 maggio MOTORSPORT 500 Miglia di Indianapolis Indianapolis (USA) 26 maggio-11 giugno TENNIS Roland Garros Parigi (Francia) 27 maggio-2 giugno BASEBALL Champions League Sede da definire 27 maggio-2 giugno TENNISTAVOLO WTT Contender Lagos (Nigeria) 27 maggio-2 giugno VELA Allianz Regatta Almere (Paesi Bassi) 28 maggio ATLETICA Continental Tour (gold) Ostrava (Repubblica Ceca) 28 maggio-2 giugno BADMINTON BWF World Tour Super 750 – Singapore Open Singapore (Singapore) 29 maggio CALCIO Conference League – Finale Atene (Grecia) 29 maggio CALCIO A 5 Qualificazioni Europei 2025 Varie sedi 29 maggio CICLISMO Circuit Franco-Belge Belgio 29 maggio-2 giugno BEACH VOLLEY World Tour – Challenge Stare Jablonki (Polonia) 29 maggio-2 giugno BMX Europei (racing) Verona (Italia) 29 maggio-3 giugno PALLAMANO Serie A – Finale Scudetto (al meglio delle tre partite) Varie sedi 30 maggio ATLETICA Diamond League Oslo (Norvegia) 30 maggio-2 giugno CANOA SLALOM Coppa del Mondo Augsburg (Germania) 30 maggio-2 giugno EQUITAZIONE League of Nations St. Gallen (Svizzera) 30 maggio-2 giugno EQUITAZIONE Nations Cup (completo) Millstreet (Irlanda) 30 maggio-2 giugno GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Koper (Slovenia) 30 maggio-2 giugno GOLF PGA Tour – RBC Canadian Open Hamilton (Canada) 30 maggio-2 giugno GOLF DP World Tour – European Open Amburgo (Germania) 30 maggio-2 giugno GOLF FEMMINILE US Women’s Championship Lancaster (USA) 30 maggio-2 giugno RALLY Rally Sardegna Italia 31 maggio-2 giugno KARATE Premier League Casablanca (Marocco) 31 maggio-2 giugno MOTOGP GP Italia Mugello (Italia) 31 maggio-2 giugno NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo Markham (Canada) 31 maggio-2 giugno RUGBY A 7 Sevens Series Madrid (Spagna) 31 maggio-7 giugno TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Monaco (Germania) GIUGNO Giugno-luglio (date da definire) RUGBY Mondiali Under 20 Sudafrica 1° giugno CALCIO Champions League – Finale Londra (Gran Bretagna) 1-2 giugno CANOTTAGGIO Europei Under 19 Kruszwica (Polonia) 1-2 giugno NUOTO DI FONDO Coppa del Mondo Setubal (Portogallo) 2 giugno ATLETICA Diamond League Stoccolma (Svezia) 2 giugno ATLETICA Atletica 2000 Meeting San Vito al Tagliamento (Italia) 2 giugno ATLETICA Trofeo Pratizzoli Parma (Italia) 2 giugno CICLISMO Brussels Cycling Classic Belgio 2 giugno MOTOCROSS GP Germania Teutschenthal (Germania) 2-9 giugno CICLISMO Giro del Delfinato Francia 3 giugno MOTOGP Test Mugello (Italia) 3-9 giugno TENNISTAVOLO WTT Contender Zagabria (Croazia) 4 giugno CALCIO FEMMINILE Qualificazioni Europei 2025 Varie sedi 4-9 giugno BADMINTON BWF World Tour Super 1000 – Indonesia Open Jakarta (Indonesia) 4-9 giugno CICLISMO Women’s Tour (femminile) Gran Bretagna 4-9 giugno PENTATHLON Europei Under 19 Barcellona (Spagna) 4-30 giugno CRICKET Mondiali T20 maschile USA 5-9 giugno BEACH VOLLEY World Tour – Elite 16 Ostrava (Repubblica Ceca) 6-8 giugno PALLANUOTO Champions League maschile – Final Four Sede da definire 6-9 giugno BEACH VOLLEY Europei Under 22 Smirne (Turchia) 6-9 giugno CANOA SLALOM Coppa del Mondo Praga (Repubblica Ceca) 6-9 giugno EQUITAZIONE Nations Cup (completo) Avenches (Svizzera) 6-9 giugno GOLF PGA Tour – The Memorial Tournament Dublin (USA) 6-9 giugno GOLF DP World Tour – Scandinavian Mixed Sede da definire (Svezia) 6-9 giugno LOTTA Ranking Series Budapest (Ungheria) 6-15 giugno SURF World Tour – Surf City El Salvador Pro Punta Roca (El Salvador) 6-23 giugno BASKET NBA Finals Varie sedi (USA) 7-9 giugno F1 GP Canada Montreal (Canada) 7-9 giugno GINNASTICA RITMICA Campionati Italiani Folgaria (Italia) 7-9 giugno MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (DHI) Saalfalden Leogang (Austria) 7-9 giugno PALLAMANO Champions League – Final Four Sede da definire 7-12 giugno ATLETICA Europei Roma (Italia) 8 giugno CICLISMO Dwars door het Hageland Belgio 9 giugno MOTOCROSS GP Lettonia Kegums (Lettonia) 9-16 giugno CICLISMO Giro di Svizzera Svizzera 9-16 giugno CICLISMO Giro d’Italia Next Gen Italia 10-13 giugno NUOTO DI FONDO Europei Belgrado (Serbia) 10-14 giugno NUOTO ARTISTICO Europei Belgrado (Serbia) 10-16 giugno LOTTA Europei Under 17 Kuortane (Finlandia) 10-16 giugno PENTATHLON Mondiali Zhengzhou (Cina) 10-16 giugno TENNIS ATP 250 ‘s-Hertogenbosch s-Herogenbosch (Paesi Bassi) 10-16 giugno TENNIS ATP 250 Stoccarda Stoccarda (Germania) 10-16 giugno TENNIS WTA 250 ‘s-Hertogenbosch s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) 10-16 giugno TENNIS WTA 250 Nottingham Nottingham (Gran Bretagna) 10-16 giugno TENNISTAVOLO WTT Star Contender Lubiana (Slovenia) 10-19 giugno TIRO A VOLO Coppa del Mondo Lonato del Garda (Italia) 10-20 giugno CALCIO A 5 Serie A – Finale Scudetto Varie sedi 11-16 giugno BADMINTON BWF World Tour Super 500 – Australian Open Sydney (Australia) 12-16 giugno NUOTO ARTISTICO Europei juniores Malta 12-16 giugno CICLISMO Giro del Belgio Belgio 12-16 giugno CICLISMO Giro di Slovenia Slovenia 13-16 giugno CANOA SLALOM Coppa del Mondo Cracovia (Polonia) 13-16 giugno CANOA SPRINT Europei Szeged (Ungheria) 13-16 giugno GOLF US Open Championship Village of Pinehurst (USA) 14-15 giugno LOTTA Memorial Pellicone Sassari (Italia) 14-16 giugno CANOTTAGGIO Coppa del Mondo Poznan (Polonia) 14-16 giugno MOTOGP GP Kazakhstan Almaty (Kazakhstan) 14-16 giugno MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO, XCC, DHI) Val di Sole (Italia) 14-16 giugno SUPERBIKE GP Emilia Romagna Misano (Italia) 14-23 giugno TRIATHLON Europei Coimbra (Portogallo) 14 giugno-14 luglio CALCIO Europei Germania 15 giugno ATLETICA Meeting di Pistoia Pistoia (Italia) 15-16 giugno ATLETICA Challenge per Campionati Italiani Sede da definire (Italia) 15-16 giugno MOTORSPORT (WEC) 24 Ore di Le Mans Le Mans (Francia) 15-16 giugno TIRO CON L’ARCO Qualificazioni Olimpiadi 2024 Antalya (Turchia) 15-18 giugno CICLISMO Giro di Svizzera (femminile) Svizzera 15-22 giugno SOLLEVAMENTO PESI Europei giovanili Thessaloniki (Grecia) 16 giugno MOTOCROSS GP da definire Sede da definire 17-23 giugno NUOTO Europei Belgrado (Serbia) 17-23 giugno TENNIS ATP 500 Halle Halle (Germania) 17-23 giugno TENNIS ATP 500 Queen’s Londra (Gran Bretagna) 17-23 giugno TENNIS WTA 500 Berlino Berlino (Germania) 17-23 giugno TENNIS WTA 250 Birmingham Birmingham (Gran Bretagna) 17-23 giugno TUFFI Europei Belgrado (Serbia) 18 giugno ATLETICA Continental Tour (gold) Turku (Finlandia) 18-23 giugno TIRO CON L’ARCO Coppa del Mondo Antalya (Turchia) 19 giugno ATLETICA Meeting di Nembro Nembro (Italia) 19-30 giugno PALLAMANO Mondiali Under 20 femminili Macedonia del Nord 20-23 giugno ARRAMPICATA SPORTIVA Olympic Qualifier Series Budapest (Ungheria) 20-23 giugno BMX Olympic Qualifier Series Budapest (Ungheria) 20-23 giugno BREAK DANCE Olympic Qualifier Series Budapest (Ungheria) 20-23 giugno EQUITAZIONE League of Nations Rotterdam (Paesi Bassi) 20-23 giugno EQUITAZIONE Nations Cup (completo) Strzegom (Polonia) 20-23 giugno EQUITAZIONE Nations Cup (dressage) Rotterdam (Paesi Bassi) 20-23 giugno GOLF PGA Tour – Travelers Championship Cromwell (USA) 20-23 giugno GOLF DP World Tour – KLM Open Amsterdam (Paesi Bassi) 20-23 giugno GOLF FEMMINILE PGA Women’s Championships Sammanish (USA) 20-23 giugno SKATEBOARD Olympic Qualifier Series Budapest (Ungheria) 20-23 giugno VOLLEY Nations League femminile – Final Eight Sede da definire 20 giugno-14 luglio CALCIO Copa America USA 21 giugno ATLETICA Continental Tour (gold) Bydgoszcz (Polonia) 21-23 giugno CICLISMO Campionati Nazionali Varie sedi 21-23 giugno F1 GP Spagna Barcellona (Spagna) 21-23 giugno GINNASTICA RITMICA Coppa del Mondo Milano (Italia) 21-23 giugno NUOTO Trofeo Settecolli Roma (Italia) 22 giugno ATLETICA Sestriere Meeting Sestriere (Italia) 22 giugno ATLETICA Triveneto Meeting Trieste (Italia) 22 giugno RUGBY United Rugby Championship, Finale Sede da definire 22-23 giugno BMX Coppa del Mondo (racing) Papendal (Paesi Bassi) 22-30 giugno SURF Championship Tour – VIVO Rio Pro Rio de Janeiro (Brasile) 23-29 giugno TENNIS WTA 500 Eastbourne Eastbourne (Gran Bretagna) 23-29 giugno TENNIS WTA 250 Bad Homburg Bad Homburg (Germania) 23-30 giugno TENNIS ATP 250 Maiorca Maiorca (Spagna) 24-30 giugno PENTATHLON Mondiali juniores Alessandria d’Egitto (Egitto) 24-30 giugno TENNIS ATP 250 Eastbourne Eastbourne (Gran Bretagna) 24-30 giugno TENNISTAVOLO WTT Contender Tunisi (Tunisia) 25-30 giugno BADMINTON BWF World Tour Super 300 – US Open Sede da definire (USA) 25-30 giugno CICLISMO Thueringen Ladies Tour (femminile) Germania 26-30 giugno ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead, boulder) Innsbruck (Austria) 26-30 giugno VELA Kieler Woche Kiel (Germania) 27-30 giugno CANOA SPRINT Europei juniores/Under 23 Bratislava (Slovacchia) 27-30 giugno GOLF PGA Tour – Rocket Mortgage Classic Detroit (USA) 27-30 giugno GOLF DP World Tour – Open d’Italia Milano Marittima (Italia) 27-30 giugno MOTORSPORT GT World Challenge Europe, 24 Ore Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps (Belgio) 27-30 giugno RALLY Rally Polonia Polonia 27-30 giugno VOLLEY Nations League maschile – Final Eight Lodz (Polonia) 27 giugno-1 luglio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Hombrechtikon (Svizzera) 28-30 giugno F1 GP Austria Spielberg (Austria) 28-30 giugno JUDO Grand Slam Ulaanbaatar (Mongolia) 28-30 giugno MOTOGP GP Olanda Assen (Paesi Bassi) 28 giugno-2 luglio NUOTO DI FONDO Campionati Italiani Assoluti Piombino (Italia) 29 giugno FORMULA E Round 14 – Portland Portland (USA) 29-30 giugno MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO, XCC, DHI) Alta Savoia (Francia) 29-30 giugno ATLETICA Campionati Italiani Assoluti La Spezia (Italia) 29 giugno-7 luglio BASKET Mondiali Under 17 maschili Turchia (sede da definire) 29 giugno-21 luglio CICLISMO Tour de France Francia 30 giugno FORMULA E Round 15 – Portland Portland (USA) 30 giugno MOTOCROSS GP Sumbawa Indonesia Sumbawa (Indonesia) LUGLIO Luglio (data da definire) RUGBY Summer Nations Series: Canada-Italia Sede da definire 1-6 luglio VOLLEY Europei Under 22 (femminile) Lecce/Taranto (Italia) 1-7 luglio LOTTA Europei Under 20 Varsavia (Polonia) 1-13 luglio VOLLEY Europei Under 18 (femminile) Grecia 1-14 luglio TENNIS Wimbledon Londra (Gran Bretagna) 2-7 luglio BADMINTON BWF World Tour Super 500 – Canada Open Calgary (Canada) 2-7 luglio BASKET Tornei di qualificazione maschili alle Olimpiadi 2024 San Juan (Porto Rico)/Atene (Grecia)/Riga (Lettonia)/Valencia (Spagna) 2-7 luglio CANOA SLALOM Mondiali juniores/under 23 Liptovsky Mikulas (Slovacchia) 2-7 luglio EQUITAZIONE Nations Cup (dressage) Aachen (Germania) 2-7 luglio NUOTO Europei juniores Vilnius (Lituania) 2-7 luglio PENTATHLON Europei Under 17 Istanbul (Turchia) 2-7 luglio TENNISTAVOLO WTT Star Contender Bangkok (Thailandia) 3-7 luglio BEACH VOLLEY World Tour – Elite 16 Gstaad (Svizzera) 3-7 luglio GINNASTICA ARTISTICA Campionati Italiani Assoluti Cuneo (Italia) 4-7 luglio GOLF PGA Tour – John Deere Classic Silvis (USA) 4-7 luglio GOLF DP World Tour – BMW International Open Monaco (Germania) 5-7 luglio F1 GP Gran Bretagna Silverstone (Gran Bretagna) 5-7 luglio MOTOGP GP Germania Hohenstein-Ernstthal (Germania) 5-7 luglio NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo – Super Final Budapest (Ungheria) 6-7 luglio TRIATHLON Coppa del Mondo Tiszaujvaros (Ungheria) 6-14 luglio BASKET Europei Under 20 femminili Vilnius (Lituania) 7 luglio ATLETICA Diamond League Parigi (Francia) 7 luglio ATLETICA Continental Tour (gold) Hengelo (Paesi Bassi) 7 luglio MOTOCROSS GP Lombok Indonesia Lombok (Indonesia) 7-14 luglio CICLISMO Tour of Qinghai Lake Cina 7-14 luglio CICLISMO Giro d’Italia (femminile) Italia 8-13 luglio TIRO CON L’ARCO Europei giovanili Ploiesti (Romania) 8-14 luglio PENTATHLON Europei Budapest (Ungheria) 9 luglio ATLETICA Continental Tour (gold) Budapest (Ungheria) 9-14 luglio VOLLEY Europei Under 22 (maschile) Paesi Bassi 10 luglio CALCIO FEMMINILE Qualificazioni Europei 2025 Varie sedi 10-12 luglio CICLISMO Settimana Ciclistica Lombarda Italia 10-14 luglio BEACH VOLLEY World Tour – Elite 16 Vienna (Austria) 10-21 luglio VOLLEY Europei Under 18 (maschile) Sofia/Plovdiv (Bulgaria) 11-14 luglio BEACH VOLLEY Europei Under 18 Kachreti (Georgia) 11-14 luglio EQUITAZIONE Nations Cup (dressage) Falsterbo (Svezia) 11-14 luglio GOLF PGA Tour – Genesis Scottish Open North Berwick (Gran Bretagna) 11-14 luglio GOLF FEMMINILE Evian Championship Evian (Francia) 11-14 luglio NUOTO ARTISTICO Campionati Italiani Assoluti Roma (Italia) 12 luglio ATLETICA Diamond League Monaco (Monaco) 12-14 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead, speed) Chamonix (Francia) 12-14 luglio GINNASTICA RITMICA World Challenge Cup Cluj-Napoca (Romania) 12-14 luglio SUPERBIKE GP Gran Bretagna Donington (Gran Bretagna) 12-21 luglio BASKET Europei Under 20 maschili Gdynia (Polonia) 12-21 luglio TENNISTAVOLO Europei giovanili Malmoe (Svezia) 13-14 luglio TRIATHLON World Series Amburgo (Germania) 13-21 luglio BASKET Mondiali Under 17 femminili Messico (sede da definire) 14 luglio ATLETICA Meeting Sport e Solidarietà Lignano Sabbiadoro (Italia) 14 luglio CICLISMO Giro dell’Appennino Italia 14 luglio FOOTBALL AMERICANO Italian Bowl Sede da definire 14 luglio WEC 6 Ore di San Paolo San Paolo (Brasile) 15-21 luglio SOFTBALL Mondiali Friuli Venezia Giulia (Italia) 15-21 luglio TENNIS WTA 250 Budapest Budapest (Ungheria) 15-21 luglio TENNIS WTA 250 Palermo Palermo (Italia) 15-21 luglio TENNIS ATP 250 Bastad Bastad (Svezia) 15-21 luglio TENNIS ATP 250 Newport Newport (USA) 15-21 luglio TENNIS ATP 250 Gstaad Gstaad (Svizzera) 15-21 luglio TENNIS ATP 500 Amburgo Amburgo (Germania) 15-28 luglio CALCIO Europei Under 19 Irlanda del Nord 16 luglio CALCIO FEMMINILE Qualificazioni Europei 2025 Varie sedi 17 luglio ATLETICA Meeting Arcobaleno Celle Ligure (Italia) 17-19 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead, speed) Briançon (Francia) 18-21 luglio ATLETICA Europei Under 18 Banska Bystrica (Slovacchia) 18-21 luglio GOLF The Open Championship South Ayrshire (Gran Bretagna) 18-21 luglio GOLF PGA Tour – Barracuda Championship Truckee (USA) 18-21 luglio RALLY Rally Lettonia Lettonia 19-21 luglio F1 GP Ungheria Mogyorod (Ungheria) 19-21 luglio SUPERBIKE GP Repubblica Ceca Most (Repubblica Ceca) 19-21 luglio TUFFI Campionati Italiani Assoluti Roma (Italia) 20 luglio ATLETICA Diamond League Londra (Gran Bretagna) 20 luglio ATLETICA Meeting Brazzale Vicenza (Italia) 20 luglio FORMULA E Round 16 – Londra Londra (Gran Bretagna) 20-21 luglio MOTOSPORT GT World Challenge Europe, Sprint Hockenheim (Germania) 21 luglio FORMULA E Round 17 – Londra Londra (Gran Bretagna) 21 luglio MOTOCROSS GP Repubblica Ceca Loket (Repubblica Ceca) 21-26 luglio TENNIS WTA 250 Amburgo Amburgo (Germania) 21-26 luglio TENNIS WTA 250 Praga Praga (Repubblica Ceca) 22-26 luglio CICLISMO Giro di Vallonia Belgio 22-28 luglio TENNIS ATP 250 Umago Umago (Croazia) 22-28 luglio TENNIS ATP 250 Atlanta Atlanta (USA) 22-28 luglio TENNIS ATP 250 Kitzbuehel Kitzbuehel (Austria) 24-31 luglio TENNIS WTA 250 Varsavia Varsavia (Polonia) 24 luglio-11 agosto MULTISPORT Olimpiadi Parigi (Francia) 25-28 luglio BEACH VOLLEY Europei Under 20 Myslowice (Polonia) 25-28 luglio GOLF PGA Tour – 3M Open Blaine (USA) 26-28 luglio F1 GP Belgio Spa-Francorchamps (Belgio) 27-28 luglio MOTORSPORT GT World Challenge Europe, Endurance Nurburgring (Germania) 27 luglio-4 agosto BASKET Europei Under 18 maschili Tampere (Finlandia) 28 luglio MOTOCROSS GP Fiandre Lommel (Belgio) 29 luglio-4 agosto TENNIS ATP 500 Washington Washington (USA) AGOSTO Agosto (date da definire) EQUITAZIONE Nations Cup (completo) Bromont (Canada) Agosto (date da definire) RUGBY Summer Nations Series: USA-Italia Sede da definire Agosto (date da definire) VELA America’s Cup – Regate preliminari Barcellona (Spagna) Agosto-settembre (date da definire) VELA Louis Vuitton Cup (torneo sfidanti per America’s Cup) Barcellona (Spagna) Agosto-settembre (date da definire) PALLAMANO Mondiali Under 18 femminili Cina 1-4 agosto RALLY Rally Finlandia Finlandia 1-4 agosto TRIATHLON Europei giovanili Panevezys (Lituania) 2-4 agosto MOTOGP GP Gran Bretagna Silverstone (Gran Bretagna) 3-11 agosto BASKET Europei Under 18 femminili Matosinhos (Portogallo) 5-9 agosto CICLISMO Vuelta a Burgos Spagna 5-11 agosto TENNIS ATP Masters 1000 Toronto Toronto (Canada) 5-17 agosto VOLLEY Europei Under 20 (femminile) Bulgaria/Irlanda 6-12 agosto TENNIS WTA 1000 Toronto Toronto (Canada) 8-11 agosto CICLISMO Arctic Race Norvegia 8-11 agosto GOLF PGA Tour – Wyndham Championship Greensboro (USA) 9-11 agosto SUPERBIKE GP Portogallo Portimao (Portogallo) 9-11 agosto TRIATHLON Europei sprint e staffette Balikesir (Turchia) 9-17 agosto BASKET Europei Under 16 maschili Heraklion (Grecia) 10 agosto CICLISMO Clasica San Sebastian Spagna 10 agosto-28 settembre RUGBY The Rugby Championship Argentina/Australia/Sudafrica/Nuova Zelanda 11 agosto MOTOCROSS GP Svezia Uddevalla (Svezia) 11-17 agosto TENNIS ATP Masters 1000 Cincinnati Cincinnati (USA) 12-18 agosto BEACH VOLLEY Europei Paesi Bassi 12-18 agosto CICLISMO Giro di Polonia Polonia 12-18 agosto CICLISMO Tour de France (femminile) Francia 13-19 agosto TENNIS WTA 1000 Cincinnati Cincinnati (USA) 13-20 agosto CICLISMO Tour de l’Avenir Francia 14 agosto CALCIO Supercoppa Europea Varsavia (Polonia) 14-18 agosto CICLISMO Giro di Danimarca Danimarca 15-18 agosto CANOA SLALOM Europei juniores/under 23 Cracovia (Polonia) 15-18 agosto EQUITAZIONE Nations Cup (completo) Arville (Belgio) 15-18 agosto GOLF PGA Tour – FedEx St. Jude Invitational Memphis (USA) 15-18 agosto GOLF DP World Tour – D+D Real Czech Masters Praga (Repubblica Ceca) 16-18 agosto MOTOGP GP Austria Spielberg (Austria) 16-18 agosto MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO, XCC) Sede da definire 16-24 agosto BASKET Europei Under 16 femminili Ungheria (sede da definire) 17 agosto-8 settembre CICLISMO Vuelta di Spagna Spagna 18 agosto MOTOCROSS GP Olanda Arnhem (Paesi Bassi) 18-24 agosto TENNIS ATP 250 Winston-Salem Winston-Salem (USA) 18-25 agosto CANOTTAGGIO Mondiali (categorie non olimpiche) St. Catharines (Canada) 19-24 agosto SOFTBALL Premiere Cup Haarlem (Paesi Bassi) 19-24 agosto SOFTBALL European Cup Sede da definire 19-24 agosto SOFTBALL Cup Winners Cup Sede da definire 19-24 agosto TENNIS WTA 500 Monterrey Monterrey (Messico) 19-24 agosto TENNIS WTA 250 Cleveland Cleveland (USA) 19-25 agosto LOTTA Mondiali Under 17 Buenos Aires (Argentina) 19-25 agosto TENNISTAVOLO WTT Contender Lima (Perù) 20-25 agosto BADMINTON BWF World Tour Super 750 – Japan Open Tokyo (Giappone) 20-29 agosto SURF Championship Tour – Corona Fiji Pro Cloudbreak (Fiji) 21-25 agosto BEACH VOLLEY World Tour – Elite 16 Amburgo (Germania) 21-25 agosto BEACH VOLLEY World Tour – Futures Halifax (Canada) 21-25 agosto CICLISMO Giro di Germania Germania 21-25 agosto GOLF FEMMINILE The Women’s Open St. Andrews (Gran Bretagna) 22 agosto ATLETICA Diamond League Losanna (Svizzera) 22-25 agosto GOLF PGA Tour – BMW Championship Olympia Fields (USA) 22-25 agosto GOLF DP World Tour – Danish Golf Championship Aarhus (Danimarca) 23-25 agosto CANOA SPRINT Mondiali Samarcanda (Uzbekistan) 23-25 agosto F1 GP Olanda Zandvoort (Paesi Bassi) 23-25 agosto SUPERBIKE GP Ungheria Balaton Park (Ungheria) 24 agosto CICLISMO Classic Lorient Agglomération (femminile) Gran Bretagna 24-25 agosto MOTORSPORT GT World Challenge Europe, Sprint Magny-Cours (Francia) 24 agosto-1 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA Europei Villars (Svizzera) 24 agosto-5 settembre BASEBALL Italian Baseball Series Varie sedi (Italia) 25 agosto ATLETICA Diamond League Chorzow (Polonia) 25 agosto CICLISMO Bretagne Classic Francia 25 agosto MOTOCROSS GP Svizzera Frauenfeld (Svizzera) 26-31 agosto ATLETICA Mondiali Under 20 Lima (Perù) 26 agosto-7 settembre VOLLEY Europei Under 20 (maschile) Serbia/Grecia 26 agosto-8 settembre TENNIS US Open New York (USA) 27 agosto-1 settembre BADMINTON BWF World Tour Super 500 – Korea Open Seoul (Corea del Sud) 27 agosto-1 settembre CICLISMO Tour of Scandinavia (femminile) Norvegia 28 agosto-1 settembre BEACH VOLLEY World Tour – Elite 16 Montreal (Canada) 28 agosto-1 settembre CICLISMO Renewi Tour Belgio 28 agosto-1 settembre MOUNTAIN BIKE Mondiali Pal Arinsal (Andorra) 28 agosto-8 settembre MULTISPORT Paralimpiadi Parigi (Francia) 29 agosto ATLETICA Diamond League Roma (Italia) 29 agosto-1 settembre CICLISMO Giro Toscana (femminile) Italia 29 agosto-1 settembre GOLF PGA Tour – Tour Championship Atlanta (Georgia) 29 agosto-1 settembre GOLF DP World Tour – Betfred British Masters Sutton Coldfield (Gran Bretagna) 30 agosto-1 settembre F1 GP Italia Monza (Italia) 30 agosto-1 settembre MOTOGP GP Aragon Alcaniz (Spagna) SETTEMBRE Settembre-ottobre (date da definire) CRICKET Mondiali T20 femminili Bangladesh 1° settembre ATLETICA Meeting di Padova Padova (Italia) 1° settembre CICLISMO Maryland Cycling Classic USA 1° settembre WEC 6 Ore di Austin Austin (USA) 1-7 settembre PALLANUOTO Europei Under 19 femminili Zagabria (Croazia) 1-7 settembre PALLANUOTO Europei Under 19 maschili Burgas (Bulgaria) 1-7 settembre SOFTBALL Europei Utrecht (Paesi Bassi) 1-8 settembre CICLISMO Tour of Britain Gran Bretagna 2-8 settembre LOTTA Mondiali Under 20 Pontevedra (Spagna) 2-10 settembre CALCIO Nations League, fase a gironi Varie sedi 3 settembre ATLETICA Palio della Quercia Rovereto (Italia) 3-8 settembre BADMINTON BWF World Tour Super 300 – Taipei Open Taipei (Cina Taipei) 3-8 settembre TENNISTAVOLO WTT Contender Almaty (Kazakhstan) 5 settembre ATLETICA Diamond League Zurigo (Svizzera) 5-8 settembre RALLY Acropoli Rally Grecia 5-8 settembre GOLF DP World Tour – Omega European Masters Crans Montana (Svizzera) 5-8 settembre JUDO Europei juniores Tallinn (Estonia) 5-9 settembre BEACH VOLLEY World Tour – Futures Qidong (Cina) 5-9 settembre CICLISMO Giro di Romandia (femminile) Svizzera 5-10 settembre CALCIO Qualificazioni Europei Under 21 Varie sedi 6-7 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead) Koper (Slovenia) 6-8 settembre MOTOGP GP San Marino Misano (Italia) 6-8 settembre MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (DHI) Loudenvielle-Peyragudes (Francia) 6-8 settembre SUPERBIKE GP Francia Magny-Cours (Francia) 6-9 settembre CANOTTAGGIO Europei Under 23 Edirne (Turchia) 6-9 settembre JUDO Grand Slam Budapest (Ungheria) 6-14 settembre SURF WSL Finals Lower Trestles (USA) 7-8 settembre TRIATHLON Coppa del Mondo Karlovy Vary (Repubblica Ceca) 8 settembre ATLETICA Continental Tour (gold) Zagabria (Croazia) 8 settembre CICLISMO Bemer Cyclassics Germania 8 settembre CICLISMO GP de Fourmies Francia 8 settembre CICLISMO GP Industria Italia 8 settembre MOTOCROSS GP Turchia Afyonkarahisar (Turchia) 8-13 settembre CICLISMO Simac Ladies Tour (femminile) Paesi Bassi 9 settembre ATLETICA Gran Milan Athletic Gala Milano (Italia) 9 settembre MOTOGP Test Misano (Italia) 9-15 settembre PENTATHLON Mondiali Under 17 Caldas de Rainha (Portogallo) 9-15 settembre TENNIS Coppa Davis – Fase a gironi Sedi da definire 9-15 settembre TENNIS WTA 500 Guadalajara Guadalajara (Messico) 9-15 settembre TENNIS WTA 250 Marocco Monastir (Marocco) 10-15 settembre BADMINTON BWF World Tour Super 500 – Hong Kong Open Hong Kong (Cina) 10-23 settembre SCACCHI Olimpiadi Scacchistiche Budapest (Ungheria) 10-24 settembre BASEBALL Premier 12 Taipei City (Cina Taipei)/Tokyo (Giappone)/America (sede da definire) 11 settembre CICLISMO Giro della Toscana Italia 11-15 settembre CICLISMO Europei Limburgo (Belgio) 12 settembre CICLISMO Coppa Sabatini Italia 12-15 settembre BEACH VOLLEY World Tour – Futures Qingdao (Cina) 12-15 settembre CANOA SLALOM Coppa del Mondo Ivrea (Italia) 12-15 settembre GOLF DP World Tour – Horizon Irish Open Newcastle (Gran Bretagna) 13 settembre CICLISMO GP Quebec Canada 13-14 settembre ATLETICA Diamond League, Finali Bruxelles (Belgio) 13-15 settembre F1 GP Azerbaijan Baku (Azerbaijan) 13-15 settembre GOLF FEMMINILE Solheim Cup Gainesville (USA) 13-15 settembre JUDO Grand Prix Zagabria (Croazia) 13-15 settembre KARATE Serie A Salisburgo (Austria) 14 settembre CICLISMO Memorial Pantani Italia 14-15 settembre TRIATHLON World Series Montreal (Canada) 14 settembre-6 ottobre CALCIO A 5 Mondiali Uzbekistan 15 settembre CICLISMO GP Montreal Canada 15 settembre CICLISMO Trofeo Matteotti Italia 15 settembre CICLISMO Grand Prix Stoccarda (femminile) Germania 15 settembre MOTOCROSS GP da definire Sede da definire 15 settembre WEC 6 Ore del Fuji Fuji (Giappone) 16-22 settembre TENNIS WTA 250 Ningbo Ningbo (Cina) 16-22 settembre TENNIS WTA 250 Seoul Seoul (Corea del Sud) 16-22 settembre TENNISTAVOLO WTT Star Contender Lanzhou (Cina) 17-22 settembre BADMINTON BWF World Tour Super 1000 – China Open Changzhou (Cina) 18 settembre CICLISMO Grand Prix de Wallonie Belgio 18-22 settembre CICLISMO Adriatica Ionica Race Italia 18-22 settembre CICLISMO Giro del Lussemburgo Lussemburgo 18-24 settembre TENNIS ATP 250 Chengdu Chengdu (Cina) 18-24 settembre TENNIS ATP 250 Zhuhai Zhuhai (Cina) 19-22 settembre CANOA SLALOM Coppa del Mondo La Seu (Francia) 19-22 settembre GOLF DP World Tour – BMW PGA Championship Virgina Water (Gran Bretagna) 19-27 settembre SOLLEVAMENTO PESI Mondiali juniores Leon (Spagna) 20-22 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder) Praga (Repubblica Ceca) 20-22 settembre F1 GP Singapore Marina Bay (Singapore) 20-22 settembre MOTOGP GP India Buddh (India) 20-22 settembre SUPERBIKE GP Italia Cremona (Italia) 20-22 settembre TENNIS Laver Cup Berlino (Germania) 21 settembre CICLISMO SUPER 8 Classic Belgio 21-22 settembre ATLETICA Campionati Italiani Societari Sede da definire (Italia) 21-22 settembre MOTOSPORT GT World Challenge Europe, Endurance Monza (Italia) 21-22 settembre TRIATHLON Coppa del Mondo Valencia (Spagna) 21-22 settembre TRIATHLON Europei Vichy (Francia) 21-29 settembre CICLISMO Mondiali Zurigo (Svizzera) 23-29 settembre PENTATHLON Mondiali Under 19 Druskininkai (Lituania) 25-29 settembre JUDO Mondiali cadetti Ashgabat (Turkmenistan) 25 settembre-6 ottobre TENNIS WTA 1000 Pechino Pechino (Cina) 26-28 settembre NUOTO DI FONDO Europei juniores Eilat (Israele) 26-29 settembre GOLF DP World Tour – Open di Spagna Madrid (Spagna) 26-29 settembre RALLY Rally Cile Cile 26 settembre-1 ottobre TENNIS ATP 500 Pechino Pechino (Cina) 26 settembre-1 ottobre TENNIS ATP 500 Tokyo Tokyo (Giappone) 27 settembre TRIATHLON Coppa del Mondo Weihai (Cina) 27-29 settembre GINNASTICA AEROBICA Mondiali Pesaro (Italia) 27-29 settembre MOTOGP GP Indonesia Mandalika (Indonesia) 27-29 settembre MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO, XCC) Mt Van Hoevenberg (USA) 27-29 settembre SUPERBIKE GP Aragon Alcaniz (Spagna) 29 settembre ATLETICA Maratona di Berlino Berlino (Germania) 29 settembre MOTOCROSS GP Italia Maggiora (Italia) OTTOBRE Ottobre-novembre (date da definire) RUGBY WXV femminili Varie sedi 1-6 ottobre TAEKWONDO Mondiali juniores Chuncheon (Corea del Sud) 2-6 ottobre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead, boulder, speed) Seoul (Corea del Sud) 2-6 ottobre JUDO Mondiali juniores Ashgabat (Turkmenistan) 2-13 ottobre TENNIS ATP Masters 1000 Shanghai Shanghai (Cina) 3 ottobre CICLISMO Sparkassen Munsterland Giro Germania 3-6 ottobre EQUITAZIONE League of Nations – Finale Barcellona (Spagna) 3-6 ottobre GOLF DP World Tour – Alfred Dunhill Links Championship Golf Links (Gran Bretagna) 4-6 ottobre GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Szombathely (Ungheria) 4-6 ottobre MOTOGP GP Giappone Motegi (Giappone) 4-6 ottobre MOUNTAIN BIKE Coppa del Mondo (XCO, XCC, DHI) Mont-Sainte-Anne (Canada) 5 ottobre CICLISMO Giro dell’Emilia Italia 5 ottobre CICLISMO Giro dell’Emilia (femminile) Italia 5-6 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Roma (Italia) 6 ottobre CICLISMO Parigi-Tours Francia 6 ottobre CICLISMO Coppa Agostoni Italia 6 ottobre MOTOCROSS Motocross delle Nazioni Matterley Basin (Gran Bretagna) 6-13 ottobre VELA Europei iQFoil Cagliari (Italia) 7 ottobre CICLISMO Coppa Bernocchi Italia 7-13 ottobre TENNIS WTA 1000 Wuhan Wuhan (Cina) 7-15 ottobre CALCIO Nations League, fase a gironi Varie sedi 8 ottobre CICLISMO Tre Valli Varesine Italia 8 ottobre CICLISMO Tre Valli Varesine (femminile) Italia 8-13 ottobre BADMINTON Mondiali juniores Nanchang (Cina) 8-13 ottobre BADMINTON BWF World Tour Super 500 – Arctic Open Vantaa (Finlandia) 9-13 ottobre KARATE Mondiali giovanili Venezia (Italia) 10 ottobre CICLISMO Gran Piemonte Italia 10-13 ottobre CICLISMO Tour of Taihu Lake Cina 10-13 ottobre EQUITAZIONE Nations Cup (completo) Boekelo (Paesi Bassi) 10-13 ottobre GOLF DP World Tour – Open di Francia Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia) 10-15 ottobre CALCIO Qualificazioni Europei Under 21 Varie sedi 11-13 ottobre SUPERBIKE GP Spagna Jerez de la Frontera (Spagna) 12 ottobre CICLISMO Giro di Lombardia Italia 12-13 ottobre MOTORSPORT GT World Challenge Europe, Sprint Barcellona (Spagna) 12-13 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Tangeri (Marocco) 12-20 ottobre VELA America’s Cup Barcellona (Spagna) 13 ottobre ATLETICA Maratona di Chicago Chicago (USA) 13 ottobre CICLISMO Crono delle Nazioni Francia 13 ottobre CICLISMO Trofeo Baracchi Italia 14-20 ottobre TENNIS ATP 250 Almaty Almaty (Kazakhstan) 14-20 ottobre TENNIS ATP 250 Anversa Anversa (Belgio) 14-20 ottobre TENNIS ATP 250 Stoccolma Stoccolma (Svezia) 14-20 ottobre TENNIS WTA 500 Zhengzhou Zhengzhou (Cina) 14-20 ottobre TENNIS WTA 250 Osaka Osaka (Giappone) 15-17 ottobre CICLISMO Tour of Chongming Island (femminile) Cina 15-20 ottobre BADMINTON BWF World Tour Super 750 – Denmark Open Odense (Danimarca) 15-20 ottobre CICLISMO Gree-Tour of Guangxi Cina 15-20 ottobre TENNISTAVOLO Europei Linz (Austria) 16 ottobre CICLISMO Giro del Veneto Italia 16-20 ottobre CICLISMO SU PISTA Mondiali Ballerup (Danimarca) 17-20 ottobre BEACH VOLLEY World Tour – Challenge Joao Pessoa (Brasile) 17-20 ottobre GOLF DP World Tour – Andalucia Masters San Roque (Spagna) 17-20 ottobre TRIATHLON World Series, Finals Malaga (Spagna) 18-20 ottobre F1 GP USA Austin (USA) 18-20 ottobre JUDO Grand Slam Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 18-20 ottobre MOTOGP GP Australia Phillip Island (Australia) 18-20 ottobre NUOTO Coppa del Mondo Shanghai (Cina) 20 ottobre ATLETICA Maratona di Amsterdam Amsterdam (Paesi Bassi) 20 ottobre CICLISMO Japan Cup Giappone 20 ottobre CICLISMO Veneto Classic Italia 20 ottobre CICLISMO Tour of Guangxi (femminile) Cina 20 ottobre-6 novembre BOXE Mondiali giovanili Porec (Croazia) 21-27 ottobre LOTTA Mondiali Under 23 Tirana (Albania) 21-27 ottobre TENNIS ATP 500 Basilea Basilea (Svizzera) 21-27 ottobre TENNIS ATP 500 Vienna Vienna (Austria) 21-27 ottobre TENNIS WTA 500 Tokyo Tokyo (Giappone) 21-27 ottobre TENNIS WTA 250 Guangzhou Guangzhou (Cina) 23-28 ottobre CALCIO FEMMINILE Qualificazioni Europei 2025, primo turno spareggi Varie sedi 24-26 ottobre NUOTO Coppa del Mondo Incheon (Corea del Sud) 25-27 ottobre F1 GP Messico Città del Messico (Messico) 25-27 ottobre MOTOGP GP Thailandia Buriram (Thailandia) 26-27 ottobre NUOTO DI FONDO Coppa del Mondo Hong Kong (Cina) 26-27 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Brasilia (Brasile) 26 ottobre-3 novembre SOLLEVAMENTO PESI Europei juniores Raszyn (Polonia) 27 ottobre ATLETICA Maratona di Venezia Venezia (Italia) 28 ottobre-3 novembre TENNIS ATP Masters 1000 Parigi-Bercy Parigi (Francia) 28 ottobre-3 novembre TENNIS WTA 250 Hong Kong Hong Kong (Cina) 28 ottobre-3 novembre TENNIS WTA 250 Merida Merida (Spagna) 28 ottobre-3 novembre TENNIS WTA 250 Nanchang Nanchang (Cina) 29 ottobre-3 novembre BADMINTON BWF World Tour Super 300 – Hylo Open Saarbruecken (Germania) 31 ottobre-2 novembre NUOTO Coppa del Mondo Singapore (Singapore) 31 ottobre-3 novembre RALLY Rally Europa Centrale Germania/Austria/Repubblica Ceca NOVEMBRE Novembre (date da definire) CURLING Europei Sede da definire Novembre (date da definire) RUGBY Autumn Nations Series: Italia-Nuova Zelanda Sede da definire Novembre-dicembre (date da definire) SOLLEVAMENTO PESI Mondiali Manama (Bahrain) 1-3 novembre F1 GP San Paolo San Paolo (Brasile) 1-3 novembre MOTOGP GP Malesia Sepang (Malesia) 1-10 novembre TIRO A SEGNO Mondiali juniores Lima (Perù) 1-10 novembre TIRO A VOLO Mondiali juniores Lima (Perù) 2 novembre WEC 8 Ore del Bahrain Sakhir (Bahrain) 2-3 novembre CICLOCROSS Europei Pontevedra (Spagna) 2-3 novembre TRIATHLON Coppa del Mondo Vina del Mar (Cile) 3 novembre ATLETICA Maratona di New York New York (USA) 3 novembre ATLETICA Maratona di Torino Torino (Italia) 3-9 novembre TENNIS ATP 250 Metz Metz (Francia) 3-9 novembre TENNIS ATP 250 Gijon Gijon (Spagna) 3-10 novembre TENNIS WTA Finals Sede da definire 5-10 novembre BADMINTON BWF World Tour Super 300 – Korea Masters Gwangju (Corea del Sud) 7-10 novembre BASKET Qualificazioni Europei femminili 2025 Varie sedi 7-10 novembre GOLF DP World Tour – Abu Dhabi Championship Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 9 novembre RUGBY Autumn Nations Series: Italia-Argentina Sede da definire 9-10 novembre JUDO European Open Roma (Italia) 9-10 novembre TRIATHLON Coppa del Mondo Miyazaki (Giappone) 10-17 novembre TENNIS ATP Finals Torino (Italia) 11-19 novembre CALCIO Nations League, fase a gironi Varie sedi 12-17 novembre BADMINTON BWF World Tour Super 500- Kumamoto Masters Kumamoto (Giappone) 12-17 novembre TENNIS Billie Jean King Cup – Fase finale Siviglia (Spagna) 14-17 novembre GOLF DP World Tour Championship Dubai (Emirati Arabi Uniti) 15-17 novembre MOTOGP GP Comunità Valenciana Valencia (Spagna) 16 novembre RUGBY Autumn Nations Series: Italia-avversario da definire Sede da definire 17 novembre ATLETICA Maratona di Verona Verona (Italia) 17 novembre ATLETICA Cross Cinque Mulini San Vittore Olona (Italia) 18 novembre MOTOGP Test Valencia (Spagna) 18-29 novembre TIRO A VOLO Grand Prix Gong-Xi (Cina Taipei) 18-29 novembre TIRO A SEGNO Grand Prix Gong-Xi (Cina Taipei) 19-24 novembre BADMINTON BWF World Tour Super 750 – China Masters Shenzhen (Cina) 20-24 novembre TENNIS Coppa Davis – Fase Finale Malaga (Spagna) 21-23 novembre F1 GP Las Vegas Las Vegas (USA) 21-24 novembre BEACH VOLLEY World Tour – Challenge Sede da definire (India) 21-24 novembre RALLY Rally Giappone Giappone 22-23 novembre MOTORSPORT GT World Challenge Europe, Endurance Jeddah (Arabia Saudita) 22-24 novembre KARATE Mondiali a squadre Pamplona (Spagna) 22-25 novembre BASKET Qualificazioni Europei maschili 2025 Varie sedi 24 novembre ATLETICA Maratona di Firenze Firenze (Italia) 26 novembre-1 dicembre BADMINTON BWF World Tour Super 300 – Syed Modi India International Lucknow (India) 27 novembre-3 dicembre CALCIO FEMMINILE Qualificazioni Europei 2025, secondo turno spareggi Varie sedi 28 novembre-1 dicembre BEACH VOLLEY World Tour – Challenge Nuvali (Filippine) 28 novembre-15 dicembre PALLAMANO Europei femminili Austria/Ungheria/Svizzera 29 novembre-1 dicembre F1 GP Qatar Lusail (Qatar) DICEMBRE Dicembre (date da definire) NUOTO DI FONDO Coppa del Mondo Eilat (Israele) Dicembre (date da definire) TAEKWONDO Grand Prix Final Sede da definire Dicembre (date da definire) VOLLEY Mondiale per Club (maschile) Sede da definire Dicembre (date da definire) VOLLEY Mondiale per Club (femminile) Sede da definire 1-8 dicembre TENNISTAVOLO Mondiali giovanili Helsingborg (Svezia%9 5-8 dicembre BEACH VOLLEY World Tour Finals Doha (Qatar) 6-8 dicembre F1 GP Abu Dhabi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 8 dicembre ATLETICA Europei Cross Antalya (Turchia) 10-15 dicembre NUOTO Mondiali vasca corta Budapest (Ungheria) 11-15 dicembre BADMINTON BWF World Tour Finals Hangzhou (Cina) 18 dicembre CALCIO Coppa Intercontinentale, Finale Sede da definire 18-22 dicembre TENNIS Next Gen ATP Finals Jeddah (Arabia Saudita) 19-22 dicembre BEACH VOLLEY World Tour – Futures Negombo (Sri Lanka) 31 dicembre ATLETICA BO Classic Bolzano (Italia) 31 dicembre ATLETICA We Run Rome Roma (Italia)

