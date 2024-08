Vela: Benini Floriani accede alla Medal Race del laser femminile alle Olimpiadi. Bouwmeester è già oro

C’è già una certezza ancor prima di disputare la Medal Race. La fuoriclasse Marit Bouwmeester ha vinto la medaglia d’oro nella vela, specialità laser femminile, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il risultato, già nell’aria da giorni, è stato certificato alla fine delle nove regate in programma (la decima è stata cancellata per mancanza di vento), dove la neerlandese ha guadagnato una quantità di punti ormai imprendibili dalle avversarie.

Di fatto a Bouwmeester è bastata solo la ventesima casella (scartata) ottenuta nel nono round per mettere le mani sul metallo più pregiato e per conquistare la sua quarta medaglia olimpica dopo l’argento di Londra 2012, l’oro di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo 2020. Sono 30 i sigilli complessivi della nativa di Boarnsterhim, ventuno in più rispetto alla danese Anne-Marie Rindom, con un piede e mezzo sull’argento considerato i 51 punti raccolti con la quarta piazza odierna e il gap di venti lunghezze rifilato alla norvegese Line Flem Hoest, al momento terza con 71.

La nordica non potrà dormire sogni tranquilli, considerata la vicinanza in vista della Medal Race con l’elvetica Maud Jayet, terza con 76 dopo un’ultima regata dove non è andata oltre la ventitreesima piazza (scartata). Vicina anche la croata Elena Vorobeva, quinta con 79.

Buone notizie anche in casa Italia, in quanto Chiara Benini Floriani si è aggiudicata il pass per l’ultimo atto malgrado un’ultima navigazione terminata nelle retrovie, precisamente al trentottesimo posto (anche questo scartato). L’azzurra adesso punterà più in alto possibile partendo dalla settima casella e dagli 89 punti netti guadagnati, accomodandosi alle spalle della belga Emma Plasschaert (83). Chiudono il quadro poi la transalpina Louise Cevera (93) la statunitense Erika Reneike (98) e la canadese Sarah Douglas.

Domani, martedì 6 agosto, la Medal Race si disputerà a partire dalle ore 14:43.