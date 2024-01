United Cup 2024, le classifiche aggiornate e la situazione dell’Italia: la corsa delle migliori seconde

Andiamo ad analizzare la situazione legata all’Italia nella United Cup 2024 di Perth e Sydney, che andrà in scena fino al prossimo 7 gennaio e serve da utile preparazione in vista dell’appuntamento clou del gennaio tennistico, gli Australian Open. In particolare, ci si sofferma sulla situazione delle migliori seconde, qualora il fatto attenesse al gruppo italiano.

Premessa: qui i gruppi di Perth non saranno analizzati perché, data la formula del torneo, le seconde della RAC Arena si confrontano soltanto tra di loro, senza interferire con ciò che accade a Sydney.

Alla Ken Rosewall Arena, in particolare, ci sono i gruppi B, D e F. Il B si trova più indietro di tutti: fino a ora si è giocata solo Canada-Cile, con la Grecia che debutterà nel secondo giorno del 2024. Ancora presto, dunque, per le analisi, e tutti ancora in gioco.

Per quanto riguarda il gruppo D, quello dell’Italia, il gioco è presto fatto: battere 3-0 la Francia porterebbe tutte a 1-1 e gli azzurri al primo posto. Il 2-1, invece, mette la squadra italiana nelle condizioni di evitare di vincere due incontri per due set a uno e perdere l’altro per 0-2, fatto che ne causerebbe l’eliminazione. In altre parole, resta in corsa se c’è almeno un set di differenza a favore. Ancora in ulteriori termini, delle due vittorie del Bel Paese, una dovrebbe essere per due set a zero.

Quanto al gruppo F, invece, tutto verrà deciso da Olanda-Croazia, con la Norvegia spettatrice interessata a 1-1 con 3 match vinti e 3 persi, nonché un 7-7 nel conto dei set. Per la Croazia valgono quasi le stesse regole dell’Italia, solo che nei set parte da 3-5 e non da 3-4; per l’Olanda situazione più relativamente tranquilla (parte da 2-1 nel match vinto e 4-2 nei parziali).

Tutti questi conti, chiaramente, dovranno poi eventualmente avere a che fare con il quoziente game, qualora quello dei set non dovesse bastare. Un conto, questo, che si rivelerebbe ancor più ardimentoso allo stato attuale delle cose.

CLASSIFICHE GIRONI SYDNEY UNITED CUP

GIRONE B

1 Canada 1-0 (2-1 match, 4-3 set, 33-29 game che è il 53%)

2 Cile 0-1 (1-2 match, 1-2 set, 3-4 set, 29-33 game che è il 47%)

3 Grecia non ancora scesa in campo

GIRONE D

1 Francia 1-0 (2-1 match, 5-4 set, 36-38 game che è il 49%)

2 Germania 1-1 (3-3 match, 8-8 set, 77-66 game che è il 54%)

3 Italia 0-1 (1-2 match, 3-4 set, 30-39 game che è il 43%)

GIRONE F

1 Olanda 1-0 (2-1 match, 4-2 set, 34-30 game che è il 53%)

2 Norvegia 1-1 (3-3 match, 7-7 set, 66-63 game che è il 51%)

3 Croazia 0-1 (1-2 match, 3-5 set, 29-36 game che è il 45%)

