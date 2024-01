United Cup, cosa deve fare l’Italia con la Francia per qualificarsi: le combinazioni e il coefficiente set

L’Italia ha nelle mani il proprio destino alla United Cup, competizione per Nazionali tennistiche che si sta disputando in Australia. Gli azzurri possono ancora vincere il gruppo D, in corso di svolgimento a Sydney, e quindi qualificarsi ai quarti di finale senza dover guardare i risultati degli altri incontri. Lorenzo Sonego, Jasmine Paolini e compagni si giocheranno il tutto per tutto nello scontro diretto con la Francia, che andrà in scena mercoledì 3 gennaio a partire dalle ore 00.30 italiane.

L’Italia occupa al momento il terzo posto in classifica: 0 tie vinti e 1 tie perso (contro la Germania per 2-1), 1 match vinto e 2 persi, 3 set vinti e 4 persi (42,86%), 43,48% la percentuale di game vinti su quelli giocati. La Germania si trova in testa con 1 tie vinto (quello contro l’Italia) e 1 tie perso (per 2-1 contro la Francia), 3 match vinti e 3 persi, 8-8 il conto set (50%), 53,85% la percentuale di game vinti. La Francia è invece seconda con 1 tie vinto (quello contro la Germania), 2 match vinti e 1 perso, 5 set vinti e 4 persi (55,56%), 48,65% il saldo dei game conquistati.

L’Italia vince il girone e si qualifica ai quarti se sconfigge la Francia per 3-0. In questo caso, infatti, le tre formazioni sarebbero appaiate sull’1-1 nel conto dei tie, ma gli azzurri conterebbero 4 match vinti e 2 persi contro il 3-3 dei teutonici e il 2-4 dei transalpini. I conti si complicherebbero nel caso in cui il Bel Paese dovesse battere la Francia per 2-1. In questa circostanza le tre squadre sarebbero a quota 1-1 nel computo dei tie e 3-3 per quanto concerne i match vinti/persi. Si andrebbe a guardare la percentuale di set vinti su quelli giocati e l’Italia avrebbe bisogno di vincere con due set di scarto complessivo per sopravanzare la Francia.

Da questo girone così equilibrato potrebbe anche uscire la miglior seconda classificata tra i tre giorni di Sydney: all’Italia servirebbe comunque una vittoria per 2-1 e con almeno un set di vantaggio complessivo per essere certa di essere davanti alla Germania e poter provare a percorrere anche questa strada.

L’ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI DELLA UNITED CUP SE

Batte la Francia per 3-0.

Batte la Francia per 2-1 e con almeno due set di differenza complessiva.

L’Italia può sperare di essere la migliore seconda classificata a Sydney, ma per sperare deve comunque battere la Francia per 2-1 e almeno un set di differenza.

