United Cup 2025: i primi nomi per la nuova edizione. Presenti Gauff, Fritz, Zverev e Zheng

Sono stati resi noti i primi nomi già iscritti alla United Cup 2025, la competizione per nazioni sotto gestione ATP/WTA che apre l’annata tennistica in Australia. Nata nel 2023 dalle ceneri dell’ATP Cup, ha visto vincere gli USA nel 2023 e la Germania nel 2023.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale in più tranche, sono già nove i nomi che sono certi di andare a giocare a Sydney e a Perth. In particolare, per gli USA ci sarà di nuovo Taylor Fritz, affiancato questa volta non da Jessica Pegula (almeno allo stato attuale delle cose), ma da Coco Gauff. Sempre rimanendo nel continente americano, è certa la presenza in quota Canada di Felix Auger-Aliassime e di Leylah Fernandez.

Anche la Grecia ha già Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari pronti a farsi vedere in terra australiana. Sicure anche le presenze della campionessa olimpica in carica Qinwen Zheng per la Cina, di Alexander Zverev per la detentrice Germania e di Casper Ruud per la Norvegia.

I team partecipanti alla competizione, che durerà da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025, saranno 18, composti ognuno da tre uomini e tre donne. 16 selezioni saranno ricavate dalla deadline d’iscrizione al torneo, che è quella del 16 ottobre, mentre le ultime due verranno decise dopo la seconda data di qualificazione prevista per il 19 novembre.

Il sorteggio verrà effettuato il 21 ottobre e determinerà dove ciascun Paese giocherà la fase a gironi. Dieci squadre entreranno con i cinque migliori e le cinque migliori dei ranking ATP e WTA, mentre le altre otto entreranno con il miglior ranking combinato maschile-femminile.