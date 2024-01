La Germania vince la United Cup! Polonia piegata 2-1 al doppio decisivo

La finale della United Cup 2024 di tennis sorride alla Germania, che alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, supera in rimonta per 2-1 al doppio decisivo la Polonia, conquistando così la seconda edizione della manifestazione, succedendo agli Stati Uniti nell’albo d’oro. Va ricordato che nella prima fase a gironi la Germania, inserita nel Gruppo D con l’Italia, aveva battuto gli azzurri e poi aveva ceduto alla Francia ed era approdata ai quarti soltanto come miglior seconda della città di Sydney. Ai quarti era arrivato il successo sulla Grecia e nel penultimo atto era giunta l’affermazione sull’Australia. Tutti i cinque tie giocati dai teutonici si sono risolti al doppio decisivo dopo l’1-1 dei due singolari.

Nel singolare femminile la polacca Iga Swiatek liquida la tedesca Angelique Kerber per 6-3 6-0 in un’ora e dodici minuti. Nel primo parziale i primi quattro game sono dominati dai servizi, poi ogni gioco diventa una battaglia: Swiatek annulla due break point nel quinto, Kerber rimonta dal 15-40 e si salva nel sesto. Nel settimo game la polacca annulla altri tre break point e va sul 4-3, poi nel gioco successivo si porta sullo 0-40 ed alla terza palla break trova lo strappo che spacca il match. Swiatek a seguire chiude al primo set point sul 6-3 in 49 minuti. Nella seconda partita non c’è storia: la polacca cede appena due quindici al servizio e trova due break a trenta ed uno a quindici, e così, con un parziale di 24 punti a 7, vince per 6-0 in appena 23 minuti, consegnando il punto dell’1-0 alla Polonia. Swiatek, avendo vinto tutti i 5 match giocati nel corso della manifestazione, grazie alle regole WTA incamera tutti i 500 punti in palio nel torneo per il ranking WTA.

Nel singolare maschile il tedesco Alexander Zverev piega il polacco Hubert Hurkacz per 6-7 (3) 7-6 (6) 6-4 dopo tre ore ed un minuto di durissima battaglia sportiva. Nella prima frazione i servizi sono a lungo dominanti, ed il primo game ai vantaggi è l’undicesimo, nel quale il polacco annulla l’unico break point di tutta la frazione sul 30-40. Si va al tie break e dall’1-2 Hurkacz inanella cinque punti consecutivi che lo portano al 6-2. Il secondo set point è quello buono per chiudere sul 7-3 dopo 58 minuti. Nella seconda partita è ancora il polacco l’unico a rischiare, ma si salva sia nel sesto game, quando risale dal 15-40, sia nel dodicesimo, quando cancella tre set point non consecutivi. Si va ancora al tie break: Hurkacz va sul 2-0, ma Zverev firma il sorpasso sul 3-2. Il polacco ribalta ancora la contesa sul 5-3 e poi sul 6-4 si procura due United Cup point, ma da quel momento il teutonico infila quattro punti consecutivi e chiude sull’8-6 dopo un’ora e tredici minuti. Nel parziale decisivo è ancora Hurkacz l’unico a concedere palla break, ma questa volta Zverev, ai vantaggi del settimo game, centra lo strappo e va sul 4-3 col servizio a disposizione. Il tedesco tiene i due turni seguenti in battuta senza particolari patemi e vince per 6-4 dopo 50 minuti firmando il punto dell’1-1 nel tie.

Nel doppio misto i tedeschi Laura Siegemund ed Alexander Zverev piegano i polacchi Iga Swiatek ed Hubert Hurkacz per 6-4 5-7 [10-4] in un’ora e 46 minuti di gioco. Nel primo set ad essere decisivo è il terzo game, quando al deciding point Swiatek cede il servizio. Nel quarto game Siegemund si salva al punto decisivo e la Germania scappa sul 3-1. Nel quinto game Hurkacz annulla due occasioni per l’1-4 e la Polonia resta in scia, ma i tedeschi non concedono altre occasioni di rientro ai polacchi. Nel decimo game Zverev si aggrappa al servizio per risalire dallo 0-30 ed al primo set point la coppia tedesca chiude sul 6-4 in 37 minuti. Nella seconda frazione i polacchi strappano la battuta a trenta a Zverev nel secondo game, volando sul 3-0 non pesante, ma la Germania reagisce e nel quinto gioco arriva il controbreak, con Hurkacz che a sua volta perde il servizio a trenta. Nell’ottavo game, con Siegemund al servizio, il punto decisivo regala il break alla Polonia, che scappa sul 5-3, ma nel gioco successivo, ancora al deciding point, Hurkacz commette doppio fallo e la Germania torna sul 4-5. Zverev nel decimo game si salva dal 30-40 e l’aggancio della Germania è completo. Nel dodicesimo game, però, Siegemund cede la battuta a quindici e la Polonia chiude sul 7-5 dopo 55 minuti. Il match tie break si apre con la Germania che scappa sul 3-0, per poi allungare sul 6-1. Hurkacz col servizio accorcia sul 3-6, ma Zverev replica con due ace che valgono l’8-3. Un errore di Swiatek spedisce la Germania sul 9-4 ed alla coppia teutonica basta il primo United Cup point per conquistare la vittoria sul 10-4 in 14 minuti e portare a casa il trofeo.

Foto: LaPresse

