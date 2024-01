Tennis, Alex de Minaur piomba in top-10 per la prima volta! Stesi Fritz, Djokovic e Zverev: un record dopo 17 anni

Alex de Minaur ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev, firmando la terza vittoria consecutiva alla United Cup dopo quelle contro lo statunitense Taylor Fritz e il serbo Novak Djokovic. L’australiano ha così firmato tre successi consecutivi contro giocatori facenti parte della top-10 del ranking ATP per la prima volta in carriera. Un risultato di lusso per il 24enne, che da solo non è però riuscito a trascinare l’Australia nella finale della competizione per Nazionali tennistiche (i padroni di casa hanno perso in semifinale contro la Germania per 2-1).

Alex de Minaur ha conquistato 210 punti grazie ai risultati ottenuti sul cemento oceanico, si è issato a quota 2.950 punti ed è entrato nella top-10 del ranking ATP per la prima volta in carriera. Decimo posto alle spalle del polacco Hubert Hurkacz (3.320) e sorpasso operato nei confronti del norvegese Casper Ruud (2.945) e di Taylor Fritz (2.840). Il ribattezzato Demon diventa il primo australiano a tornare in top-10 dopo ben 17 anni (l’ultimo a riuscirci fu Llyeton Hewitt nel 2006).

Alex de Minaur ha dichiarato: “Mi sono sentito alla grande in campo, riuscendo ad alzare il mio livello dopo la prima partita e ad ottenere molta fiducia. È fantastico aver battuto tre top10 prima dell’Australian Open. Sono felice di essere in questa posizione, nonostante ci sarà un po’ di comprensibile pressione. Ho giocato molto bene in questi giorni di avvicinamento all’Australian Open, il mio Slam di casa. Non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...