United Cup 2024, la Germania batte la Grecia al doppio decisivo: sfida all’Australia in semifinale

L’ultimo quarto di finale della United Cup 2024 di tennis sorride alla Germania, che a Sydney supera per 2-1 al doppio decisivo la Grecia, guadagnandosi il diritto di affrontare domani in semifinale l’Australia. L’altra sfida del penultimo atto vedrà opposte Polonia e Francia.

Nel singolare femminile l’ellenica Maria Sakkari liquida la teutonica Angelique Kerber con il netto score di 6-0 6-3 in un’ora e 14 minuti. Nel primo set la greca domina e vince tutti i punti più importanti, centrando il break a trenta nel secondo e nel quarto game, ed ai vantaggi nel sesto, per il 6-0 in mezz’ora. Nella seconda partita, con un parziale di 12 punti a 2, la greca vola sul 3-0. L’ellenica sciupa due match point nell’ottavo game, ma nel nono chiude sul 6-3 in 44 minuti e consegna l’1-0 alla Grecia.

Nel singolare maschile il tedesco Alexander Zverev regola l’ellenico Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco. Nella prima frazione il tedesco centra lo strappo ai vantaggi del settimo game, ma poi sciupa tre set point consecutivi in risposta nel nono gioco. Zverev nel decimo game deve anche annullare due break point, ma poi ai vantaggi concretizza il primo set point col servizio a disposizione e chiude sul 6-4 in 50 minuti. Nel secondo parziale, invece, Tsitsipas resta davanti fino al 4-3, ma poi Zverev vince 12 degli ultimi 13 punti giocati, vincendo per 6-4 dopo 47 minuti e firmando il punto dell’1-1.

Nel doppio misto i tedeschi Laura Siegemund ed Alexander Zverev superano i greci Maria Sakkari e Petros Tsitsipas con un duplice 6-3 in un’ora e 26 minuti. Nel primo set, a suon di punti decisivi, l’equilibrio resta fino al 2-2, poi la Germania vola sul 5-2 pesante. I tedeschi sciupano il set point sul deciding point dell’ottavo game, ma poi gli ellenici cedono ancora il servizio nel nono gioco e la Germania chiude sul 6-3 in 47 minuti. Nella seconda partita lo strappo decisivo arriva nel sesto gioco, col break a trenta che lancia la coppia tedesca sul 4-2. I teutonici sciupano il match point al punto decisivo dell’ottavo gioco, ma nel nono, col servizio a disposizione, chiudono sul 6-3 dopo 47 minuti e volano in semifinale.

