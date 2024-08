US Open 2024, nessun problema per Gauff e Sabalenka, rimonta per Zheng, si ritira Sakkari

Prima giornata dello US Open 2024 che si è conclusa e non ha vissuto particolari scossoni nel tabellone femminile, con pochi exploit imprevisti e le principali favorite che hanno cominciato con il piede giusto il loro percorso. A partire dalla campionessa in carica Coco Gauff che si è sbarazzata con un secco 6-2 6-0 di Varvara Gracheva in poco più di un’ora. Al secondo turno affronterà la veterana tedesca Tatjana Maria.

Buon successo sotto il tetto anche per la numero 2 del mondo e del tabellone Aryna Sabalenka che con un doppio 6-3 ha piegato l’australiana Priscilla Hon proveniente dalle qualificazioni, avendo qualche problemino al servizio nel secondo set, ma gestendo comunque con agio. Per lei la sfida con Lucia Bronzetti al secondo turno.

Tra i primi turni più attesi c’era sicuramente quello tra la campionessa olimpica Zheng Qinwen e la statunitense Amanda Anisimova, finalista in Canada. La numero 7 del mondo è stata bravissima a rimontare e a vincere con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 in poco più di due ore e un quarto. Un successo che può darle ulteriore fiducia per un lungo percorso anche a New York dopo i fasti recenti. Ora l’asticella si dovrebbe abbassare al secondo turno contro Erika Andreeva (la sorella di Mirra).

Si è ritirata dopo appena un set la numero 9 del mondo Maria Sakkari contro la cinese Wang Yafan dopo aver perso il primo set per 6-2. Continuano quindi i problemi fisici per la giocatrice greca. Nessun problema per gli altri grandi nomi in campo: da Barbora Krejcikova che ha sconfitto la spagnola Bassols dopo qualche problemino nel primo set, a Victoria Azarenka ed Elina Svitolina che hanno perso un set per strada rispettivamente contro Yulia Starodubtseva e Maria Lourdes Carlé fino a Madison Keys, Emma Navarro e Donna Vekic che sono passate indenni non perdendo set.