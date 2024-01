ATP Brisbane 2024, Holger Rune e Grigor Dimitrov approdano in semifinale

Le prime due teste di serie del tabellone principale del torneo ATP 250 di Brisbane, ovvero il danese Holger Rune, numero 1, ed il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 2, approdano al penultimo atto della manifestazione dopo aver battuto, rispettivamente, gli australiani James Duckworth e Rinky Hijikata.

Nella parte alta del tabellone il danese Holger Rune, numero 1 del seeding, supera il qualificato australiano James Duckworth per 6-2 7-6 (6) in un’ora e 47 minuti. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi il danese sfrutta la prima palla break a disposizione e spacca la partita, togliendo la battuta all’avversario anche nel settimo game prima di chiudere sul 6-2 in 38′. Molto più equilibrata la seconda frazione, nella quale sono i servizi a dominare e non si registrano break point. Si va al tie break ed il primo ad allungare è il danese, che dal 4-4 vola sul 6-4, ma non sfrutta due match point e si fa riprendere. Lo strappo decisivo, però, è ancora di Rune, che dal 6-6 va a chiudere sull’8-6 dopo 69 minuti. Il danese fa la differenza col servizio, con cui ottiene 13 ace e l’86% di punti vinti sulla prima. Rune affronterà il russo Roman Safiullin.

Nella parte bassa del main draw il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 2, liquida la wild card australiana Rinky Hijikata con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e 19 minuti di gioco. Nel primo set Dimitrov vola rapidamente sul 5-0 con break nel secondo e nel quarto game sempre a 15, per poi chiudere sul 6-1 dopo 29 minuti. Nella seconda partita il bulgaro opera il break a 30 in apertura, poi non sfrutta altri quattro break point tra terzo e settimo game, ma non concede mai l’occasione per rientrare all’avversario, chiudendo sul 6-4 dopo 50 minuti. Per Dimitrov ben 12 ace ed il 79% di punti vinti con la prima, concedendo appena 4 gratuiti all’australiano. Dimitrov affronterà uno tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’australiano Jordan Thompson.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...