Tournée 4 Trampolini oggi, Garmisch-Partenkirchen 2024: orari, programma, tv, startlist, streaming

Il nuovo anno comincia come di consueto con una giornata da vivere tutta d’un fiato per gli appassionati di sport invernali ed in particolare di salto con gli sci, che si apprestano a seguire il grande spettacolo della competizione di Garmisch-Partenkirchen valevole come seconda tappa della prestigiosa Tournée dei Quattro Trampolini 2023-2024.

Prosegue la caccia all’Aquila d’Oro con il Neujahrsspringen (“Il salto del nuovo anno”), in programma quest’oggi a partire dalle ore 14.00 sul Neuen Große Olympiaschanze. I tifosi tedeschi proveranno a trascinare Andreas Wellinger verso la seconda vittoria consecutiva, dopo l’affermazione di Oberstdorf, per fare un ulteriore passo avanti nel tentativo di tornare ad imporsi nella classifica finale della Vierschanzentournee 22 anni dopo l’ultima volta (Sven Hannawald nel 2002).

Gli altri due candidati principali per la leadership della Tournée sono il nipponico Ryoyu Kobayashi e l’austriaco Stefan Kraft, staccati rispettivamente di 3 e 10.4 punti da Wellinger. Italia rappresentata nella prova odierna da quattro atleti: Giovanni Bresadola (che sfida l’abbordabile ucraino Kalinichenko), Alex Insam (16° in qualificazione e sfortunato a trovare Geiger), Andrea Campregher (contro Lindvik) e Francesco Cecon (che incrocia Hayboeck).

La gara di Oberstdorf verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito la startlist, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda competizione valida per la Tournée 2023-2024.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Lunedì 1° gennaio

Ore 14.00 gara Tournée 4 Trampolini a Garmisch-Partenkirchen (Germania) – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis e in chiaro; Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST GARA GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Clicca qui per vedere la startlist e tutti gli scontri diretti della prima serie di gara a Garmisch-Partenkirchen.

Foto: Lapresse

