Tournée 4 Trampolini oggi, Bischofshofen 2024: orari, programma, tv, startlist, streaming

È arrivato finalmente il momento della resa dei conti definitiva nello splendido duello tra Ryoyu Kobayashi e Andreas Wellinger in occasione della Tournée dei Quattro Trampolini 2024. Quest’oggi il Paul-Außerleitner-Schanze di Bischofshofen sarà teatro del quarto e ultimo atto della 72ma edizione della Vierschanzentournee, con in palio la mitica Aquila d’Oro.

Kobayashi si presenta alla gara odierna da leader della classifica e dovrà gestire un vantaggio di 4.8 punti su Wellinger, mentre gli austriaci Jan Hoerl e Stefan Kraft sono ormai molto distanti rispettivamente a 23.6 e 33.8 punti dalla vetta. Il giapponese ha impressionato ieri tra allenamento e qualificazioni, candidandosi al ruolo di favorito principale per la vittoria.

La gara di Bischofshofen verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play 3, Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito la startlist, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della quarta e ultima competizione valida per la Tournée 2024.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Sabato 6 gennaio

Ore 16.30 gara Tournée 4 Trampolini a Bischofshofen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play 3, gratis e in chiaro; Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST GARA BISCHOFSHOFEN

Clicca qui per vedere la startlist e tutti gli scontri diretti della prima serie di gara a Bischofshofen.

