LIVE Sci di fondo, 20 km Davos 2024 in DIRETTA: attesa per Johaug, Niskanen anti-Norvegia?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Day 3 di competizioni da Davos, ultima giornata di gare prima del Tour de Ski. Quest’oggi gli atleti sono impegnati nelle 20 chilometri con partenza ad intervalli in tecnica classica!

Si gareggia contro il cronometro per la penultima volta nel 2024, per l’ultima volta invece in tecnica classica, visto che la 15km di capodanno e valida per il TdS sarà a skating. Ci si aspetta la Norvegia davanti a tutti tra i maschi, con lo specialista Martin Løwstrøm Nyenget che esordisce a Davos e avrà voglia di mettere tutti i compagni di squadra in riga, lui che vanta un 3° posto nell’opening di Ruka (10km) in cui ha caduto il passo al compagno di squadra Harald øestberg Amundsen e Iivo Niskanen. Difficile che il vincitore odierno si differenzi da questi tre nomi. Occhi puntati anche sul ritorno di Emil Iversen, campione mondiale della 50 in classico.

Federico Pellegrino vorrà sicuramente rifarsi della disavventura di ieri in una gara che non lo favorisce, ma in cui ha dimostrato di poter valere ormai con costanza le prime 20 posizioni, anche in classico. In gara per l’Italia anche Paolo Ventura, Simone Daprà, Davide Graz e Martino Carollo, ieri veramente positivo nella sprint.

Tra le donne la Svezia ha diverse assenza, in particolare Frida Karlsson ed Ebba Andersson. Therese Johaug prenderà il via per ultima, visto che è leader di Coppa del Mondo “distance”, e come sempre ci si aspetta una vittoria da lei. Chi parte per salire sul podio è la finnica Parmakoski, per il resto c’è molto equilibrio. Le azzurre puntano a un risultato nelle 20 con Caterina Ganz, donna distance di punta del movimento italiano. Potrà provare a stare nelle 20 anche Anna Comarella, nella sua tecnica.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE delle prove su 20 chilometri con partenza ad intervalli a tecnica classica, che prenderanno il via alle 11:30 con le donne e alle 14:00 con gli uomini. Vi aspettiamo!