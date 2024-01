Tour de Ski, Federico Pellegrino si ritira! Cosa è successo e la causa dell’abbandono

Federico Pellegrino non ha preso il via nella 15 km mass start in tecnica classica in Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski. L’azzurro si è così ritirato dalla prestigiosa manifestazione alla vigilia dell’appuntamento conclusivo, che come da tradizione prevede la scalata al Cermis (in programma domani, domenica 7 gennaio).

Il valdostano occupava l’ottava posizione in classifica generale, con un ritardo di 2’22” dal norvegese Harald Oestberg Amundsen (primo in graduatoria, davvero molto vicino al successo finale) e di 43” dalla terza posizione occupata dall’altro norvegese Martin Loewstroem Nyenget.

Il 33enne era riuscito a tornare sul podio con il terzo posto nella sprint in tecnica libera di Davos e per la dodicesima stagione consecutiva era stato capace di ottenere un piazzamento in top-3 in Coppa del Mondo. La decisione di Federico Pellegrino, che un paio di giorni fa aveva dichiarato di sentire reattive le proprie gambe e di volersi giocare al meglio le proprie carte nell’appuntamento conclusivo in Italia, è figlia di alcuni problemi di stomaco riscontrati nelle ultime ore.

L’atleta ha comunicato di essersi svegliato con la nausea e di non essere riuscito a mangiare. Il fuoriclasse di Nus ha così preferito alzare bandiera bianca e non rischiare di compromettere la seconda parte di stagione. Dopo il Tour de Ski, la Coppa del Mondo di sci di fondo ripartirà da Oberhof (Germania), dove nel weekend del 19-21 gennaio si disputeranno una sprint in tecnica classica, una mass start in tecnica classica e una staffetta.

Foto: FISI/Pentaphoto

