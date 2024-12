Sci di fondo, Johannes Hoesflot Klaebo vince la sprint tl di Davos. Federico Pellegrino esce ai quarti

A Davos, in Svizzera, sede della tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, la sprint individuale maschile di sci di fondo premia il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, il quale, dopo aver vinto le qualificazioni, si impone in tutti i turni fino all’ultimo atto. Delusione in casa Italia, con Federico Pellegrino che esce ai quarti e termina 13°. Subito eliminati anche Michael Hellweger, 19°, e Martino Carollo, 21°.

In finale domina il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che si impone con il crono di 2’22″8 e rifila 1″4 al transalpino Lucas Chanavat, secondo, il quale precede altri tre norvegesi, ovvero Erik Valnes, terzo a 2″4, Harald Oestberg Amundsen, quarto a 3″2, e Matz William Jenssen, quinto a 9″3. Sesto posto per lo statunitense Ben Ogden a 15″0.

Delusione in casa Italia per l’eliminazione nei quarti di finale di Federico Pellegrino, terzo nella seconda delle cinque serie con un crono troppo alto per il ripescaggio come lucky loser: l’azzurro chiude così 13°. Eliminati al primo turno anche Michael Hellweger, quarto nell’ultima batteria e 19° assoluto, e Martino Carollo, quinto nella terza serie ed al 21° posto complessivo.