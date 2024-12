Sci di fondo oggi in tv, 20 km Davos 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Ultimo giorno di Coppa del Mondo di sci di fondo in quel di Davos. In Svizzera si va a chiudere tutto con una 20 km a tecnica classica con partenza a intervalli, il che significa solo una cosa: dominio nordico pronto a farsi vivo più che mai.

Cinque gli italiani al via nella competizione riservata agli uomini, con Federico Pellegrino ultimo degli azzurri a partire e varie situazioni da osservare. Per quanto riguarda le donne, ci sono solo Anna Comarella e Caterina Ganz, ma è difficile attendersi risultati d’alto rilievo. 90 i partenti previsti nella competizione maschile, per quel che concerne la femminile sono invece 45 (il che le manda tutte a punti: potenza di un sistema di punteggio assurdo).

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Davos con le 20 km a tecnica classica. Sarà possibile seguire la 20 km maschile in diretta tv su Eurosport 2 e quella femminile, dalle 14:15, su RaiSport. Diretta streaming integrale su Discovery+ e RaiPlay Sport 1, della 20 km maschile su SkyGo, DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO DAVOS 2024 OGGI

Domenica 15 dicembre

Ore 11:30 20 km TC maschile – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 17:15 20 km TC femminile – Diretta tv su RaiSport (dalle 14:15)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DAVOS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (maschile), RaiSport (femminile, dalle 14:15)

Diretta streaming: Discovery+ e RaiPlay Sport 1 (integrale), SkyGo e DAZN (maschile)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

DONNE – 4 Anna Comarella, 14 Caterina Ganz

UOMINI – 10 Martino Carollo, 16 Davide Graz, 22 Simone Daprà, 23 Paolo Ventura, 39 Federico Pellegrino