Tiro a volo, Coppa del Mondo Cairo 2024: Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro alla ricerca di punti per il ranking olimpico

La stagione internazionale del tiro a volo inizierà con la prima tappa della Coppa del Mondo 2024, che si terrà al Cairo, in Egitto, dal 26 al 31 gennaio: l’Italia sarà presente con 16 atleti, ma l’attenzione, ovviamente, è tutta per la competizione dello skeet maschile, in programma lunedì 29 e martedì 30 gennaio. La gara egiziana metterà in palio 2000 punti per il ranking olimpico: l’Italia sarà rappresentata da Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro e Luigi Lodde (quest’ultimo, però, ha già conquistato un pass olimpico non nominale).

Al momento gli eventi di qualificazione diretta ai Giochi di Parigi 2024 per il tiro a volo hanno assegnato 84 carte olimpiche non nominali, ovvero 21 per ogni gara individuale. L’Italia ha centrato nel complesso 7 pass su 8, ovvero 2 nello skeet femminile con Diana Bacosi e Martina Bartolomei, 2 nel trap femminile con Silvana Stanco e Jessica Rossi, 1 nello skeet maschile con Luigi Lodde e 2 nel trap maschile con Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo.

Per completare il contingente massimo, dunque, all’Italia manca solo 1 pass: guardando solamente allo skeet maschile, gli ultimi eventi di qualificazione diretta sono in programma dal 26 al 28 aprile a Doha (Qatar), quando saranno distribuite 2 quote nel Torneo di qualificazione olimpica, e dal 22 al 24 maggio, a Lonato (Italia), quando sarà assegnato 1 pass agli Europei. Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato metterà in palio 1 pass nominale.

Proprio guardando al ranking olimpico, e considerando soltanto la classifica dello skeet maschile, dato che è già completo il contingente azzurro nelle altre specialità, l’Italia al momento può sorridere: elidendo i tiratori che non saranno eleggibili, infatti, risulta primo Gabriele Rossetti, con 1600 punti di margine sul cipriota Georgios Achilleos, secondo, ed oltre 3000 sul britannico Ben Llewellin, terzo. Al quarto posto, inoltre, c’è un altro azzurro, Tammaro Cassandro, distante poco più di 100 punti dal britannico.

Nella tappa egiziana saranno presenti nove dei primi dieci tiratori del ranking olimpico tra quelli non ancora qualificati: sarà assente solo l’azzurro Elia Sdruccioli, settimo in graduatoria. Dopo la gara del Cairo i tiratori avranno poco tempo per rifiatare: altri 2000 punti per il ranking olimpico saranno in palio nella tappa di Coppa del Mondo di Rabat, in Marocco, dove la gara dello skeet maschile sarà in programma sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Le carte olimpiche, ad eccezione di quelle assegnate attraverso il ranking, sono non nominali: alle Olimpiadi in ogni specialità potranno essere schierati al massimo due atleti. Per quanto concerne lo skeet misto, invece, non ci saranno eventi che assegneranno carte olimpiche, ma ogni Paese potrà schierare coppie formate dagli atleti qualificati negli eventi individuali. Ogni Paese, dunque, potrà schierare al massimo due coppie nella specialità, a patto che queste rientrino tra le migliori 18 del ranking tra quelle presenti ai Giochi.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

SKEET

Uomini: Tammaro Cassandro, Luigi Agostino Lodde, Gabriele Rossetti.

Donne: Chiara Di Marziantonio, Martina Maruzzo, Sara Bongini.

Misto: Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti, Chiara Di Marziantonio, Martina Maruzzo (coppie da definire).

TRAP

Uomini: Luca Miotto, Valerio Grazini, Diego Valeri. Solo per il ranking: Matteo Marongiu, Marco Correzzola.

Donne: Silvana Maria Stanco, Federica Caporuscio, Alessia Iezzi. Solo per il ranking: Erica Sessa, Alessandra Della Valle.

PASS OLIMPICI TIRO A VOLO ASSEGNATI NELLO SKEET MASCHILE

Luigi Lodde (Italia)

Jakub Tomecek (Repubblica Ceca)

Azmy Mehelba (Egitto)

Rashid Saleh Al-Athba (Qatar)

Stefan Nilsson (Svezia)

Vincent Hancock (Stati Uniti)

Dustan Taylor (Stati Uniti)

Marcus Svensson (Svezia)

Jesper Hansen (Danimarca)

Eetu Kallioinen (Finlandia)

Efthimios Mitas (Grecia)

Erik Watndal (Norvegia)

Charalambos Chalkiadiakis (Grecia)

Omar Hesham Seifallah Mohamed Ibrahim (Egitto)

Federico Gil (Argentina)

Nicolas Pacheco Espinosa (Perù)

Kim Minsu (Corea del Sud)

Lee Meng Yuan (Cina Taipei)

Frank John Morris (Australia)

Anant Jeet Singh Naruka (India)

Mohammad Aldaihani (Kuwait)

RANKING OLIMPICO SKEET MASCHILE (TOP 35)

1 11306 MEHELBA Azmy EGY EGY 1991

2 10757 HANSEN Jesper DEN DEN 1980

3 9596 ROSSETTI Gabriele ITA ITA 1995

4 8929 KALLIOINEN Eetu FIN FIN 1998

5 8514 MITAS Efthimios GRE GRE 1985

6 7996 ACHILLEOS Georgios CYP CYP 1980

7 7900 HANCOCK Vincent USA USA 1989

8 6633 TAYLOR Dustan USA USA 1992

9 6592 LLEWELLIN Ben GBR GBR 1994

10 6486 CASSANDRO Tammaro ITA ITA 1993

11 6432 GIL Federico ARG ARG 1988

12 5990 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT QAT 1987

13 5899 HAAGA Vincent GER GER 1995

14 5739 PETERSEN Emil Kjelgaard DEN DEN 1998

15 5636 CHALKIADAKIS Charalambos GRE GRE 1997

16 5522 MAVROMMATIS Nikolaos GRE GRE 1980

17 5430 SDRUCCIOLI Elia ITA ITA 1998

18 5349 DELAUNAY Eric FRA FRA 1987

19 5096 TOMECEK Jakub CZE CZE 1991

20 5078 FARRUGIA Clive MLT MLT 1991

21 4974 KORTE Sven GER GER 1990

22 4850 UPELNIEKS Dainis LAT LAT 1982

23 4764 NARUKA Anant Jeet Singh IND IND 1998

24 4673 WATNDAL Erik NOR NOR 1979

25 4602 ELLIOTT Christian USA USA 1997

26 4570 ALDAIHANI Mohammad KUW KUW 1983

27 4353 NILSSON Stefan SWE SWE 1990

28 4210 BAKSALARY Kacper Jerzy POL POL 2001

29 4180 YECHSHENKO Eduard KAZ KAZ 1999

30 4097 ALRASHIDI Abdullah KUW KUW 1963

31 3918 LODDE Luigi ITA ITA 1980

32 3871 PROKOP Radek CZE CZE 1999

33 3764 NYDRLE Tomas CZE CZE 1988

34 3718 LEE Meng Yuan TPE TPE 1994

35 3650 PITTINI Erik ITA ITA 1997

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI PER LO SKEET MASCHILE

(eventi aperti ai tiratori italiani)

Torneo di qualificazione olimpica, Doha (Qatar), 26-28 aprile 2024: 2 pass.

Europei 2024, Lonato (Italia), 22-24 maggio: 1 pass.

Ranking olimpico, 14 agosto 2022-9 giugno 2024: 1 pass nominale.

Foto: LaPresse