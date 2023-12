Calendario tiro a volo 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Il 2024 del tiro a volo vedrà protagonista l’Italia, anche a livello organizzativo: a Lonato infatti si disputeranno prima gli Europei e poi una tappa di Coppa del Mondo, mentre a Porpetto andrà in scena una tappa di Coppa del Mondo Junior.

La corsa verso le Olimpiadi vedrà la sua conclusione. Le restanti quote (per ciascuna gara individuale), infatti, saranno così distribuite: 2 al Torneo di qualificazione olimpica, in programma a Doha (Qatar) dal 22 al 30 aprile, ed 1 agli Europei di Lonato (Italia), previsti dal 15 al 27 maggio.

Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà proprio il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le tappe di Coppa del Mondo, ad esclusione di quella di Lonato, che scatterà il 10 giugno, contribuiranno in modo decisivo alla compilazione delle classifiche.

CALENDARIO TIRO A VOLO 2024

24.01 – 01.02 Coppa del Mondo Cairo, Egitto

04.02 – 13.02 Coppa del Mondo Rabat, Marocco

22.04 – 30.04 Torneo finale di qualificazione olimpica Doha, Qatar

01.05 – 12.05 Coppa del Mondo Baku, Azerbaigian

15.05 – 27.05 Europei Lonato, Italia

10.06 – 19.06 Coppa del Mondo Lonato, Italia

09.07 – 16.07 Coppa del Mondo Junior Porpetto, Italia

26.07 – 05.08 Olimpiadi Parigi, Francia

01.11 – 10.11 Mondiali Junior Lima, Perù

