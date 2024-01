Tiro a volo, Coppa del Mondo Cairo 2024: Gabriele Rossetti è quarto nello skeet maschile ma vola via nel ranking olimpico!

Nella tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso al Cairo, in Egitto, Gabriele Rossetti mette a referto un quarto posto nello skeet maschile molto importante in ottica ranking olimpico: l’azzurro incamera 1250 punti ed allunga ancora sul più immediato inseguitore, il cipriota Georgios Achilleos, oggi settimo, che ne guadagna 950 (ma ne scarta 348 del 9° posto agli Europei 2022) e scivola così a 2248 punti di distanza dall’azzurro.

L’unico avversario diretto a guadagnare su Rossetti è il britannico Ben Llewellin, secondo, che ne ottiene 1750, rosicchiandone 500 all’azzurro, comunque ancora in vantaggio di 2504 sul gallese. La corsa al pass olimpico attraverso il ranking sembra ormai ristretta a questi tre tiratori, quando mancano tre competizioni prima della chiusura della graduatoria. Cassandro è quarto, ma paga 3836 punti di ritardo a Rossetti.

Restano dunque al massimo 5750 punti potenziali da assegnare, dato che verranno conteggiati nel ranking altre due tappe di Coppa del Mondo, con 2000 punti per manifestazione, a patto che ci siano più di 50 tiratori in gara in ciascuna di esse, cosi come agli Europei, dove conteranno per il ranking non più dei 1750 punti assegnati al secondo classificato, visto che al massimo sarà il vincitore a qualificarsi ai Giochi. Il prossimo appuntamento è già molto vicino, dato che a Rabat, in Marocco, la gara di skeet maschile si terrà sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Restano inoltre da assegnare altri tre pass olimpici non nominali, due al torneo finale di qualificazione olimpica, che si terrà ad aprile e che non metterà in palio punti per il ranking, ed uno agli Europei, che al contrario metteranno anche in palio punti per la classifica. Inoltre tra il torneo di qualificazione olimpica e la rassegna continentale si disputerà la tappa di Coppa del Mondo di Baku, altra gara valida per la graduatoria.

Venendo alla cronaca odierna, la vittoria al Cairo è andata al padrone di casa egiziano Azmy Mehelba, che ha superato al termine dei 60 piattelli previsti il gallese Ben Llewellin per 55-51, mentre è uscito in terza piazza il tedesco Sven Korte con 41/50. E’ rimasto ai piedi del podio Gabriele Rossetti, quarto con 33/40, che ha preceduto il kuwaitiano Abdulaziz Alsaad, quinto a quota 24/30, e l’altro teutonico Tilo Schreier, sesto con 12/20.

Nelle qualificazioni, che hanno visto la partecipazione di 79 atleti, si è tenuto uno shoot-off a cinque per quattro posti in finale, nel quale l’unico a rimanere fuori dall’ultimo atto è stato proprio il cipriota Georgios Achilleos, il più immediato inseguitore di Rossetti, settimo. In casa Italia, invece, sono stati eliminati al termine dei 125 piattelli previsti gli altri due azzurri in gara, con Luigi Lodde e Tammaro Cassandro rispettivamente 19° e 20°, entrambi a quota 118/125.

