Tiro a volo, Coppa del Mondo Cairo 2024: Martina Maruzzo seconda nello skeet femminile!

La giornata dedicata alle finali individuali dello skeet della prima tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo si apre con un podio per l’Italia: al Cairo, in Egitto, Martina Maruzzo è seconda nella prova femminile, superata soltanto dalla statunitense Samantha Simonton, mentre completa il podio la qatariota Reem Al Sharshani. Nelle qualificazioni restano fuori dall’ultimo atto Chiara Di Marziantonio, 23ma, e Sara Bongini, 29ma.

Nella finale femminile si impone la statunitense Samantha Simonton, che al termine dei 60 piattelli regolamentari batte per 50-47 l’azzurra Martina Maruzzo, al primo podio individuale in carriera nel circuito maggiore, dove aveva ottenuto soltanto un secondo posto nella gara a squadre a Lonato nel 2022.

Sale sul gradino più basso del podio la qatariota Reem Al Sharshani, eliminata con 37/50, mentre è quarta la transalpina Lucie Anastassiou con 28/40. Quinta piazza per la svedese Victoria Larsson con 22/30, infine chiude sesta la ceca Barbora Sumova con 14/20.

Escono di scena nelle qualificazioni, invece, in cui erano al via 33 atlete, le altre due azzurre in gara: si classifica 23ma Chiara Di Marziantonio, con 108/125 (22-25-23-19-19), mentre chiude 29ma Sara Bongini con 102/125 (20-22-20-19-21).

Foto: FITAV