Tabellone qualificazioni Australian Open 2024 maschili: 18 azzurri al via da Cobolli al derby Nardi-Maestrelli

Saranno ben 18 gli italiani a caccia del tabellone principale degli Australian Open 2024 in campo maschile. Il tabellone cadetto di Melbourne, però, per gli incroci che si sono andati a creare consentirà al massimo a 12 di loro di entrare. Numero complicato da raggiungere, però, perché tanti sorteggi non sono stati fortunati.

Il caso è soprattutto quello di Stefano Travaglia (contro il belga David Goffin) e Marco Cecchinato (pesca il giovane serbo Hamad Medjedovic), ma non è andata bene nemmeno a Francesco Passaro (con lo spagnolo Pedro Martinez), Alessandro Giannessi (opposto al mai domo aussie John Millman) e nemmeno a Stefano Napolitano (il moldavo Radu Albot è sempre ostico).

Più possibili i confronti di Andrea Pellegrino con l’ungherese Zsombor Piros e di Andrea Vavassori contro il finlandese Otto Virtanen, che però si è ben messo in luce in Coppa Davis. Il vero oggetto del mistero è l’avversario di Giulio Zeppieri: l’uruguaiano Pablo Cuevas, infatti, non gioca da sei mesi e bisognerebbe scoprirne la condizione per capire quale versione del trentottenne ex numero 19 del mondo troverà.

Flavio Cobolli è numero 2 del seeding (in altre parole, non entra per pochissimo in main draw) e comincia dalla wild card d’Australia Jeremy Jin, diciannovenne numero 694 del mondo. Scendendo in ordine di tabellone, buone od ottime chance per Raul Brancaccio con l’olandese Jesper de Jong e per Riccardo Bonadio con il diciassettenne australiano Pavle Marinkov.

Federico Gaio può mettere in campo le proprie carte con il francese Laurent Lokoli, ma è verso il basso che spunta un succoso derby tra Luca Nardi e Francesco Maestrelli. Il vincitore potrebbe trovare Matteo Gigante, che però deve stare attento al padrone di casa Dane Sweeny. Per Franco Agamenone opportunità concrete con la wild card locale Edward Winter, mentre sono tutti da vedere i match di Mattia Bellucci con lo slovacco Jozef Kovaliv e di Luciano Darderi con l’americano Emilio Nava.

TABELLONE QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN 2024

Halys (FRA) [1]-Dougaz (TUN)

Peniston (GBR)-E. Ymer (SWE)

Blanchet (FRA)-Ajdukovic (CRO)

Prizmic (CRO)-Navone (ARG) [16]

Cobolli (ITA) [2]-Jin (AUS) [WC]

Choinski (GBR)-Hassan (GER)

Rodriguez Taverna (ARG)-Escoffier (FRA)

Pellegrino (ITA)-Piros (HUN) [20]

Barrios Vera (CHI) [3]-Mpetshi Perricard (FRA)

Misolic (AUT)-Huesler (SUI)

Lajal (EST)-Grenier (FRA)

Hsu (TPE)-Cressy (USA) [19]

Gaston (FRA) [4]-Yunchaokete (CHN)

Zhukayev (KAZ)-Kicker (ARG)

Couacaud (FRA)-Jacquet (FRA)

Rincon (ESP)-Harris (RSA) [30]

Mmoh (USA) [5]-Meligeni Rodrigues Alves (BRA) [5]

Brancaccio (ITA)-de Jong (NED)

Bonadio (ITA)-Marinkov (AUS) [WC]

Jones (AUS) [WC]-Carabelli (ARG) [31]

Martinez (ESP) [6]-Passaro (ITA)

Crawford (GBR)-Ivashka

Sekulic (AUS) [WC]-Roca Batalla (ESP)

Hemery (FRA)-Kopriva (CZE) [24]

Kovacevic (USA) [7]-Onclin (BEL)

Yevseyev (KAZ)-Sachko (UKR)

Schoolkate (AUS) [WC]-Shimabukuro (JPN)

Moreno de Alboran (USA)-Mochizuki (JPN) [27]

Goffin (BEL) [8]-Travaglia (ITA)

Harris (GBR)-Kuzmanov (BUL)

Herbert (FRA)-Burruchaga (ARG)

Llamas Ruiz (ESP)-Diallo (CAN) [29]

Dellien (BOL) [9]-Oliveira (POR)

Mayot (FRA)-Collarini (ARG)

Lokoli (FRA)-Gaio (ITA)

Mensik (CZE)-Nakashima (USA) [25]

Medjedovic (SRB) [10]-Cecchinato (ITA)

Shelbayh (JOR)-Droguet (FRA)

Svrcina (CZE)-Jasika (AUS) [WC]

Blockx (BEL) [WC]-Svajda (USA) [32]

Schwartzman (ARG) [11]-Kudla (USA)

Trungelliti (ARG)-Klein (SVK)

Gakhov-Molleker (GER)

Napolitano (ITA)-Albot (MDA) [23]

Paire (FRA) [12]-Marie (FRA)

Ritschard (SUI)-Tabur (FRA)

Dzumhur (BIH)-Skatov (KAZ)

Cuevas (URU)-Zeppieri (ITA) [16]

Nardi (ITA) [13]–Maestrelli (ITA)

Gigante (ITA)-Sweeny (AUS) [WC]

de Loore (BEL)-Tu (AUS)

Kolar (CZE)-Bergs (BEL) [22]

Molcan (SVK) [14]-Brouwer (NED)

Giannessi (ITA)-Millman (AUS)

Agamenone (ITA)-Winter (AUS) [WC]

Blancaneaux (FRA)-Nagal (IND) [28]

J. M. Cerundolo (ARG) [15]-Atmane (FRA)

Marchenko (UKR)-Fatic (BIH)

Kovalik (SVK)-Bellucci (ITA)

Nava (USA)-Darderi (ITA) [21]

Tirante (ARG) [16]-Coppejans (BEL)

Virtanen (FIN)-Vavassori (ITA)

Wu (TPE)-Valkusz (HUN)

Shimizu (JPN)-Comesana (ARG) [17]

Foto: Luca Ponti/Ipa agency – IPA Sport

